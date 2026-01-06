  • Новость часаПутин поздравил россиян с Рождеством
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Bloomberg: США готовы дать Украине гарантии безопасности на 15 лет
    Белый дом: Никто не посмеет воевать с США за Гренландию
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    Мерц заявил о критическом состоянии ряда отраслей экономики Германии
    Глава ВЦИОМ назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле
    6 января 2026, 23:18 • Новости дня

    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным

    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    «Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на France 2.

    Макрон подчеркнул, что считает необходимым провести диалог с Путиным «как можно скорее». По его словам, стороны находятся на этапе «восстановления контакта». Он ожидается «в ближайшие недели», сказал французский лидер.

    «Цель – мир без капитуляции Украины», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Франция занимает шестую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    5 января 2026, 05:12 • Новости дня
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    69 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    Комментарии (61)
    4 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил о подготовке к установлению в мире «права сильнейшего»

    Барро: Франция готовится к установлению в мире «права сильнейшего»

    Tекст: Вера Басилая

    Франция усиливает оборонный потенциал в ответ на силовые действия США в Венесуэле, считая необходимым готовиться к миру, где господствует принцип «права сильнейшего», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    Франция готовится к миру, где будет действовать принцип «права сильнейшего», заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

    По словам главы МИД, Париж отмечает рост нарушений норм международного права и намерен перевооружаться, чтобы быть готовым к новым реалиям. Барро подчеркнул, что Франция рассматривает происходящее как наступление эпохи, когда международные отношения будут строиться на силе.

    Министр прокомментировал силовой захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединёнными Штатами, отметив, что Париж поддерживает отстранение Мадуро, но не одобряет выбранный Вашингтоном метод.

    «Франция принимает к сведению участившиеся нарушения принципов международного права <…> и готовится к миру, живущему по праву сильнейшего», – подчеркнул Барро. Он добавил, что применение силы допустимо только в рамках международных правил.

    Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция будет укреплять свои позиции не только военным, но и экономическим и моральным путем, чтобы защитить себя и Европу от будущих угроз.

    Глава МИД заверил, что Париж продолжит отстаивать основные принципы международного права, такие как уважение границ и право народов на самоопределение. Барро подчеркнул, что эти принципы остаются фундаментом для долгосрочного мира и стабильности.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил негативные последствия военной операции США по похищению венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал торопиться с оценками действий США в Венесуэле и заявил, что важнее сохранить политическую стабильность в стране.


    Комментарии (8)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

    Путин в детстве хотел стать моряком, летчиком и разведчиком

    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о детских мечтах в разговоре с семилетним Игорем из Московской области, открытку которого он снял с «Елки желаний».

    Глава государства рассказал, что в детстве сперва хотел стать моряком, затем летчиком, а позднее под влиянием книг и фильмов о разведчиках решил посвятить себя этой профессии, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что поставил перед собой цель и добился ее, став сотрудником внешней разведки и проработав в этой сфере почти 20 лет. «И я стал сотрудником внешней разведки в нашей стране. И работал почти 20 лет, работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась», – отметил российский лидер.

    Президент пожелал Игорю исполнения его собственных желаний. Путин подчеркнул, что достижение целей приносит человеку хорошее и здоровое чувство удовлетворения, и пожелал мальчику добиться всего, чего он захочет, а также передал слова поддержки его братьям.

    Ранее Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

    Комментарии (3)
    5 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Во Франции осудили 10 человек за травлю Брижит Макрон
    Во Франции осудили 10 человек за травлю Брижит Макрон
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Ольга Иванова

    Парижский суд вынес обвинительный приговор группе из 10 человек за распространение в интернете ложных слухов о гендере и личной жизни супруги президента Франции Брижит Макрон.

    Парижский суд признал виновными 10 человек в кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон, передает AP. Обвиняемые распространяли в интернете ложные сведения о ее гендере и сексуальности, в том числе информацию, что она якобы родилась мужчиной. Суд приговорил их к разным наказаниям – от обязательного тренинга по осведомленности о кибербуллинге до условных сроков заключения до восьми месяцев.

    В постановлении суда подчеркиваются «особо унизительные, оскорбительные и злонамеренные» комментарии, связанные с ложными утверждениями о трансгендерной идентичности и педокриминальности в адрес Брижит Макрон. Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет оставляли многочисленные оскорбительные посты, которые набрали десятки тысяч просмотров. Некоторые из них связывали 24-летнюю разницу в возрасте между супругами с педофилией.

    Среди осужденных оказались государственный служащий, учитель и программист. Одна из главных участниц, Дельфин Жегус, более известная как медиум Амандина Руа, разместила в 2021 году четырехчасовое видео на YouTube с этими слухами и получила шесть месяцев лишения свободы условно. Аккаунт другого фигуранта, Аурельена Пуарсон-Атлана, был заблокирован в соцсети X в 2024 году, ему присудили восемь месяцев условно.

    Брижит Макрон не присутствовала на процессе, но ранее в эфире TF1 объяснила, что подала в суд, чтобы «показать пример» в борьбе с травлей. Ее дочь Тифен Озиер на суде рассказала, что травля сильно ухудшила жизнь матери и повлияла на всю семью, включая внуков Макрон. Семья Макронов также подала иск о клевете против консервативного инфлюенсера Кэндис Оуэнс в США.

    Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс, ранее выпустившая фильм о Бриджит Макрон, заявила об угрозе покушения, якобы готовящейся с участием жандармерии Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже начнутся судебные слушания по делу о «сексистском кибербуллинге» в отношении жены президента Франции Брижит Макрон.

    При этом подсудимые заявляют о сатирическом характере распространяемых фейков о Брижит Макрон.

    Комментарии (17)
    6 января 2026, 22:22 • Новости дня
    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине

    Стармер: Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине

    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране, лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».

    Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.

    Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.

    «Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.

    Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.

    «Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.

    Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (10)
    5 января 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей

    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей с учетом числа детей

    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по улучшению мер поддержки семей, чтобы размер льгот напрямую зависел от числа детей.

    Этот пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля.

    Согласно поручению, правительство должно совместно с комиссиями Госсовета и Народным фронтом разработать предложения по комплексной модернизации мер для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Особое внимание требуется уделить улучшению жилищных условий для таких семей.

    В документе отдельно отмечается, что размер государственной поддержки должен увеличиваться в зависимости от количества детей в семье.

    Ранее Путин дал поручение разработать льготные тарифы такси для многодетных.

    Он также поручил кабмину пересмотреть региональные меры по увеличению рождаемости.

    Комментарии (9)
    5 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Путин поручил правительству реализовать план «обеления» секторов экономики

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках новых поручений президент Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка реализовать мероприятия по «обелению» ряда секторов экономики.

    Как передает РИА «Новости», президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России обеспечить выполнение плана по «обелению» отдельных секторов экономики. Соответствующее поручение вошло в перечень решений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    В документе отмечено: «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач:... Обеспечение реализации плана мероприятий по 'обелению' отдельных секторов экономики».

    Ранее Путин поручил доработать план структурных изменений в экономике. Подробные шаги по легализации деятельности в отдельных секторах будут разработаны в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин дал правительству указания по доработке национальных проектов, уточнению методик оценки и обеспечению финансирования технологического развития страны.

    Президент России Владимир Путин утвердил основные задачи и показатели для достижения национальных целей развития страны до 2030 года и подчеркнул необходимость их дальнейшей доработки.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Путин назвал победой возвращение паралимпийцам права выступать под флагом России
    Путин назвал победой возвращение паралимпийцам права выступать под флагом России
    @ REUTERS/Alexander Demianchuk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием его основания и отметил важность возвращения российским паралимпийцам права выступать с национальной символикой.

    «Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой», – подчеркнул глава в телеграмме, которая размещена на сайте Кремля.

    Путин также особо отметил значимую работу комитета, который, по его словам, выполняет важную социальную миссию, вовлекая тысячи людей с ограничениями по здоровью в спорт и помогая им раскрывать свои таланты. Президент подчеркнул, что грамотная и последовательная деятельность организации способствует высоким достижениям российских спортсменов на мировых и европейских чемпионатах, а также на летних и зимних Паралимпийских играх.

    В декабре спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

    Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 20:06 • Новости дня
    Длина заторов в Париже и пригородах достигла 901 км из-за снегопада

    Tекст: Денис Тельманов

    В столичном регионе Франции из-за сильного снегопада образовались заторы протяженностью более 900 км, что стало новым антирекордом.

    Рекордные пробки в центральном регионе Франции Иль-де-Франс зафиксированы из-за непогоды, передает ТАСС. Протяженность заторов достигла 901 км, что превысило предыдущий максимум 2018 года, когда заторы растянулись на 739 км на фоне аналогичных погодных условий.

    Серьезные трудности наблюдаются в работе городских автобусов, отмечает корреспондент агентства. На дорогах образовалась наледь, автомобили движутся очень медленно, часть водителей предпочитает оставлять машины и ждать улучшения погоды.

    Префектура парижской полиции снизила максимальную разрешенную скорость на автомагистралях до 80 км/ч вместо обычных 110-130 км/ч. Снегопад также фиксируется в Нормандии.

    По данным телеканала BFMTV, Главное управление гражданской авиации Франции потребовало снизить количество рейсов в парижских аэропортах на 15% из-за погодных условий.

    Министр транспорта Филипп Табаро призвал отказаться от поездок на автомобилях до вечера вторника, 6 января. Для очистки дорог от снега привлечены около 7,3 тыс. работников коммунальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, служба спасения Саратовской области эвакуировала 200 человек, включая 50 детей, из снежных заносов на дорогах.

    На трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области образовалась пробка длиной 19 км из примерно 350 грузовиков из-за снегопада и гололеда. В Москве вечером в четверг загруженность дорог достигла максимального уровня 10 баллов из-за снегопада и перекрытых улиц в центре.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 15:38 • Новости дня
    Путин утвердил задачи нацразвития России до 2030 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил основные задачи и показатели для достижения национальных целей развития страны до 2030 года, подчеркнув необходимость их дальнейшей доработки.

    Президент России Владимир Путин одобрил ключевые задачи и показатели национальных целей развития страны до 2030 года. Документ с перечнем поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на официальном сайте Кремля.

    В тексте поручения отмечено: «Одобрить в целом представленные на заседании Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам предлагаемые Правительством Российской Федерации «Ключевые показатели и задачи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года» с учетом их доработки в соответствии с настоящим перечнем поручений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что все национальные проекты ориентированы на стратегические приоритеты технологического лидерства и независимости страны.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству, Банку России и региональным властям изменить структуру импорта в 2026 году.

    В частности, он поручил расширить поставки так называемых приоритетных товаров и услуг, к которым относятся трудоинтенсивные товары и услуги, а также технологические решения, не имеющие отечественных аналогов, передает ТАСС.

    Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    Ранее Путин заявил, что ограничения на импорт помогли российской экономике.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин поручил поддержать предприятия со снижающимся производством

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский президент распорядился принять дополнительные меры в поддержку предприятий тех отраслей, где наблюдалось снижение выпуска продукции по итогам 2025 года.

    Владимир Путин поручил правительству России оказать поддержку предприятиям, работающим в секторах экономики с сокращением объемов производства, передает ТАСС. Соответствующее указание содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    В документе подчеркивается: «Правительству Российской Федерации принять дополнительные меры, направленные на поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства».

    Кроме того, кабмину поручено проанализировать причины низких показателей достижения национальных целей развития в регионах, находящихся на последних десяти позициях в рейтинге по этим показателям. По итогам анализа должны быть разработаны и реализованы мероприятия, способствующие улучшению ситуации в этих регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин дал правительству указания по доработке национальных проектов, уточнению методик оценки и обеспечению финансирования технологического развития России.

    Президент России Владимир Путин утвердил основные задачи и показатели для достижения национальных целей развития страны до 2030 года.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 15:58 • Новости дня
    Путин поручил кабмину пересмотреть региональные меры по увеличению рождаемости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поставил задачу обновить региональные меры по стимулированию рождаемости с учетом успешных практик, а результаты представить до лета.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству обновить региональные программы, направленные на повышение рождаемости, передает РИА «Новости». Кабинету министров предстоит учесть лучшие практики в субъектах, чтобы преодолеть негативные демографические тенденции, сложившиеся в стране.

    В утверждённом перечне поручений говорится: «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации, обратив особое внимание на необходимость: актуализации региональных программ повышения рождаемости с учётом лучших региональных практик».

    Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и руководители регионов. О результатах этой работы правительство должно отчитаться до 1 июня 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.

    Комментарии (8)
    5 января 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил семилетнего Игоря из Подмосковья с праздником

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России провел телефонный разговор с семьей Игоря, чья мечта посетить музей Мирового океана сбылась благодаря акции «Елка желаний».

    Владимир Путин поздравил семилетнего Игоря из Московской области и его семью с Новым годом, передает ТАСС.

    Президент обратился к мальчику, его родителям и двум братьям, пожелав счастья и радости всей семье.

    В ходе разговора глава государства поинтересовался впечатлениями от поездки в Калининград и посещения музея Мирового океана.

    Игорь рассказал, что ему особенно запомнились скелет кашалота, окаменелости и корабли, на что Путин ответил: «Здорово!».

    Президент отметил, что знания, полученные в музее, пригодятся мальчику в учебе, и упомянул о предстоящем посещении Третьяковской галереи, где для детей запланирована специальная программа «Поднять паруса. Курс на искусство».

    Мальчик поблагодарил президента, поздравил его с праздником и сообщил, что подготовил для главы государства картину в подарок. Путин поблагодарил за внимание и в беседе с родителями поинтересовался, понравилась ли им поездка, отметив, как важно собираться всей семьей вместе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о своих детских мечтах в разговоре с семилетним Игорем из Московской области.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров помог исполниться мечте 16-летнего Владислава из Луганска. Семнадцатилетняя Полина из Воронежа встретилась с ведущим программы «Рассказы о русской истории» Владимиром Мединским.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин дал поручение разработать льготные тарифы такси для многодетных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильным комиссиям Госсовета подготовить предложения по повышению доступности такси для семей с детьми.

    Особое внимание уделят разработке льготных тарифов для многодетных семей, а также созданию условий для перевозки детей-инвалидов, передает ТАСС. Чиновникам предстоит рассмотреть меры для повышения доступности перевозок детей-инвалидов не только по стоимости, но и по обеспечению технического оснащения автомобилей.

    Об этом говорится в одном из пунктов перечня поручений, утвержденного по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    В ноябре Путин поручил правительству определить единые меры поддержки многодетных.

    Он назвал многодетные семьи опорой России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    TWZ сообщил о вооружении дронов «Герань» ракетами ПЗРК
    Пентагон объявил об утроении производства зенитных ракет Patriot
    Рухнула правящая коалиция восточно-германской земли Бранденбург
    В Литве начали проверку ВНЖ Леонида Волкова из-за слов о главе РДК
    «Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов российского кино
    Роспотребнадзор запретил оборот детских смесей Nestle в России