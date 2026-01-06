Количество пострадавших при взрыве газа в Ингушетии увеличилось до семи человек

Пострадали семь человек, включая несовершеннолетнего, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что при взрыве газо-воздушной смеси в частном доме в Ингушетии травмировались пять человек, включая ребенка.
Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, выразил мнение о позиции США по Гренландии, об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
По его словам, по Гренландии уже принято решение. «ЕС продолжит делать то, что у вассалов получается лучше всего: «наблюдать за ситуацией» и демонстрировать двойные стандарты», – добавил он.
Дмитриев задался вопросом, станет ли Канада следующей страной, в отношении которой будут приняты аналогичные решения.
Его заявление прозвучало в комментарии на слова заместителя главы администрации США Стивена Миллера относительно Гренландии.
Заместитель главы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.
Американские чиновники ведут работу над проектом сделки по Гренландии и обсуждают возможность предложить ей Договор о свободной ассоциации.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично назвал имя организатора «наиболее значимых ударов» по России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, Килимник отвечает за организацию этих атак.
«Он – один из тех, кто организовывает наиболее весомые и полностью справедливые удары», – заявил Зеленский. Президент напомнил, что летом 2023 года присвоил Килимнику звание Героя Украины.
В ходе встречи Зеленский и Килимник обсудили результаты работы СБУ и обменялись мнениями о перспективах развития службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Килимник стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ.
Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) подал в отставку с поста главы СБУ. Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.
Правительство Германии приняло к сведению слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что после событий в Венесуэле он может представить себе аналогичную операцию захвата в отношении лидеров других стран, включая канцлера Фридриха Мерца, передает ТАСС.
Пресс-секретарь правительства ФРГ Себастьян Хилле на брифинге заявил: «Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания».
Он также отметил, что канцлер Фридрих Мерц хорошо и надежно защищен, добавив, что за безопасность главы правительства отвечает Федеральное ведомство по уголовным делам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле «двойными стандартами».
Медведев предложил рассмотреть сценарий с возможным захватом других лидеров, например, канцлера Германии Фридриха Мерца. Он заявил, что похищение политика вроде Мерца могло бы стать «отличным сюжетным поворотом».
Россия внимательно отслеживает ситуацию вокруг нефтяного танкера «Маринера», находящегося в международных водах Северной Атлантики, указали в МИД ТАСС.
В течение нескольких дней за судном наблюдает корабль береговой охраны США несмотря на то, что от американского побережья его отделяют около 4 тыс. километров.
В министерстве отметили, что «Маринера» идет под государственным флагом России и полностью соблюдает международное морское право. Российские дипломаты выразили надежду, что западные государства будут придерживаться провозглашаемых ими принципов свободы судоходства в открытых морях.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон и впредь будет захватывать нефтяные танкеры, объяснив это борьбой с наркоторговцами.
В конце декабря американские СМИ сообщали, что экипаж нефтяного танкера, спасавшегося от американских военных в Атлантическом океане, якобы нарисовал российский флаг на борту судна, чтобы получить защиту со стороны России.
TWZ: Вертолеты Night Stalkers поддержали операцию по задержанию Мадуро
Как передает TWZ, после захвата Николаса Мадуро в Венесуэле особое внимание привлекли вертолеты MH-60M DAP из состава 160-го авиационного полка спецопераций армии США, известных как Night Stalkers. Эти машины выступают в роли тяжелых ударных вертолетов поддержки и сопровождения штурмовых групп, а их оснащение превосходит даже стандартные транспортные версии MH-60 того же полка.
В ходе операции Absolute Resolve в Каракасе, по сведениям TWZ, MH-60M DAP действовали в непосредственной близости к целям, применяя одновременно пулеметный и ракетный огонь. Вертолет оснащается крыльями с несколькими точками подвески для ракет калибра 70 мм, ракет Hellfire, ПЗРК Stinger, пулеметов 12,7 мм, автоматической пушки 30 мм, а также двумя миниганами 7,62 мм. Использование управляемых ракет APKWS II позволяет поражать цели с высокой точностью.
Машины оснащены новыми легкими крыльями MLASS, которые проще устанавливать и демонтировать, а также современными средствами навигации и наблюдения. В носовой части установлен радар AN/APQ-187 Silent Knight, обеспечивающий полеты на малых высотах ночью и в плохую погоду. Под радаром расположена оптико-электронная турель AN/ZSQ-2 с лазерным дальномером и целеуказателем.
Особое внимание уделено комплексу защиты MH-60M: вертолеты оборудованы системами предупреждения о ракетной, радиолокационной и лазерной угрозе, а также активными средствами радиоэлектронной борьбы и инфракрасными ловушками. Недавно на них установили систему Common Infrared Countermeasures (CIRCM), ослепляющую головки самонаведения ракет.
TWZ отмечает, что в ходе операции только один вертолет получил повреждения, но успешно вернулся на базу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай обвинил США в подрыве стабильности в мире после захвата Николаса Мадуро. В ООН заявили, что до сих пор не получили от Соединенных Штатов официальных уведомлений с объяснением причин военной операции на территории Венесуэлы. Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену.
Политолог Ткаченко: В Латинской Америке формируется фронда против США
«Администрация президента США пытается конвертировать свой сомнительный подвиг в Венесуэле во что-то глобальное, геополитическое. Именно поэтому Госдеп говорит об американском контроле над всем Западным полушарием», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп хочет, что называется, снять информационно-политическую пенку с захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом, несмотря на некоторую «хайповость» этих линий, они укладываются в реализацию стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре прошлого года. Но, очевидно, мало кто в мире мог представить, что она будет проводиться в таких формах», – продолжил собеседник.
«Однако, Трамп пошел на очень большой риск в своей политике в Западном полушарии. Латинская Америка в последние 30 лет привыкла жить в относительном спокойствии. После кризиса 80-х годов она вступила на путь роста. Почти все экономики континента растут. Поэтому, думаю, соседи Венесуэлы не примут попытки Вашингтона нивелировать их с точки зрения дипломатии и суверенитета», – спрогнозировал эксперт.
«Не исключаю, что в ближайшее время начнется концентрация антиамериканской фронды вокруг Колумбии и Бразилии. Если Бразилиа возглавит движение за защиту Латинской Америки от США, это определит геополитическое состояние региона на несколько десятилетий вперед», – подчеркнул аналитик.
«Стоит также иметь в виду, что США готовили события в Венесуэле в течение последних семи лет – подкупами, угрозами, убийствами представителей военной и политической элиты. Поэтому, установить диктат в других странах будет не просто трудно, а практически нереально – несмотря на обилие американских агентов влияния в той же Бразилии. Даже в Венесуэле им вряд ли удастся повторить подобное в ближайшее время», – заметил спикер.
«Почти 10 тысяч лет человеческой истории показывают, что даже самой сильной империи не удастся установить свой диктат в каком-то глобальном регионе, к которым, безусловно, относится Америка», – резюмировал политолог.
Ранее Госдепартамент США опубликовал заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. «Это наше полушарие, президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», – отмечается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). К посту прикреплено черно-белое фото Трампа с надписью: «Это наше полушарие». Слово «наше» написано большим шрифтом и красным цветом.
В свою очередь, замглавы американской администрации Стивен Миллер в интервью CNN заявил: «Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью, властью».
«Это железные законы мира», – подчеркнул он. «Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава», – добавил Миллер. Помимо этого, Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио возглавить процесс реализации реформ в Венесуэле.
Кроме того, в Белом доме сделали ряд громких заявлений в адрес стран, которые вызывают раздражение у Вашингтона. По оценкам мировых СМИ, это дает повод говорить о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Стоит отметить, что президент Колумбии Густаво Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро, а лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает всерьез угрозы США о военном вторжении. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.
Ростех назвал современные танки переходом к машинам будущего
Госкорпорация Ростех выпускает несколько типов современных танков, среди которых выделяют Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные Т-80БВМ и Т-72Б3М, передает РИА «Новости». В компании заявили, что защита и бортовые системы этих машин были оперативно усовершенствованы на основе изучения боевого опыта.
В Ростехе подчеркнули, что данные танки представляют собой промежуточный этап на пути к перспективной бронетехнике. В будущем планируется полная интеграция танков с автоматизированными системами управления, которые обеспечат взаимодействие с дронами, наземными роботами, артиллерией, средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороной, инженерными и противотанковыми подразделениями.
«Это позволит нейтрализовать угрозы еще до начала активной фазы, чтобы машины могли занять целевые рубежи атаки», – отметили в компании.
В госкорпорации добавили, что несмотря на значительные изменения в защите и тактике применения, танки сохраняют свои классические черты: гусеничное шасси, развитую броневую защиту и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. Опыт спецоперации на Украине показывает, что современные танки остаются основной ударной силой прорыва на поле боя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, танкисты «Днепра» получили награды в прифронтовой зоне. Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области. Партия танков Т-90 «Прорыв» поступила в штурмовую бригаду имени Невского.
По словам Ивановской, такой выбор сделали «все, кто осознает, все, кто считает себя Homo sapiens», а также видит «причинно-следственные связи». «Они сделали свой выбор в пользу государственного языка», – приводят ее слова украинские СМИ. Она заявила, что «язык это не только маркер идентичности», но и «мыслительный конструкт», который влияет на «поведенческую стратегию».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке. Она также заявила о необходимости блокировки российской музыки на популярных платформах. Ивановская предложила исключить из конституции Украины упоминание русского языка.
«Мы живем в мире, где можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях и прочих вещах», – приводит слова Миллера РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Однако, по его словам, «реальный» мир «управляется силой, управляется мощью». Он отметил, что именно сила и мощь остаются «железными» законами для мира.
Миллер заявил, что США «по определению контролируют ситуацию» в Венесуэле и управляют страной на время переходного периода благодаря «войскам, размещенным за пределами страны». Чиновник добавил, что Вашингтон поддерживает полное эмбарго на экспорт нефти из Венесуэлы и контролирует возможности Каракаса по ведению торговли. Миллер отметил, что для функционирования экономики Венесуэле необходимо разрешение США, следовательно, Соединенные Штаты сохраняют полный контроль над ситуацией в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США провели атаку на Венесуэлу. США захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, а также заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.
Крупная ставка в 30 тыс. долларов на поимку Николаса Мадуро до захвата президента Венесуэлы американскими военными вызвала острые споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов, сообщает Axios. Один из новых аккаунтов на платформе Polymarket вложил эту сумму в пятницу в исход ухода Мадуро и заработал 436 тыс. 760 долларов после подтверждения события.
Эксперты отмечают, что в отличие от фондового рынка, инсайдерская торговля на таких платформах сейчас не запрещена законом, хотя может нарушать внутренние правила. Консультант игорной индустрии Дастин Гоукер заявил: «Это просто не укладывается в голове, что это не инсайдерская информация». Он также отмечает, что ранее участники выигрывали крупные суммы на ставках о релизе продуктов OpenAI и темах в годовом рейтинге Google.
Регуляторы из Commodity Futures Trading Commission и представители Polymarket отказались от комментариев.
На фоне скандала конгрессмен-демократ Ричи Торрес внес законопроект, который приравнивает ставки на инсайдерской информации для официальных лиц к запрету на инсайдерскую торговлю акциями для топ-менеджеров и инвесторов. Пока неясно, будет ли этот законопроект вынесен на голосование и принят.
Некоторые сторонники рынков прогнозов считают инсайдерскую торговлю полезной для общества, поскольку она может сигнализировать о важных событиях. Например, Алекс Ноурасте из Института Катона назвал такую торговлю «функцией, а не ошибкой». Однако эксперты предупреждают, что рынки могут использоваться не только для обогащения, но и для дезинформации противника – например, для создания ложных ожиданий военных операций.
Недавние исследования армии США предлагают использовать рынки прогнозов для анализа террористической активности и оптимизации распределения ресурсов аналитиков. В целом, по мере увеличения оборотов на рынках предсказаний, растет и внимание к возможностям злоупотреблений, а также усиливается дискуссия о необходимости нового регулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал себя военнопленным и обвинил США в похищении. В Нью-Йорке назначили дату следующего судебного заседания по делу Мадуро на март.
США смогли захватить Мадуро, несмотря на вооруженную охрану и меры безопасности, а армия Венесуэлы не предприняла эффективных действий для предотвращения этой операции.
Политолог Александр Рар: «Ковбойская» политика США толкает мир в новую большую войну
«Начало 2026 года сопровождается очередной сменой эпох. Рухнул мировой порядок, основанный на так называемых «правилах» и «либеральных ценностях». Причем, разрушила его не Россия в ходе конфликта на Украине, как утверждают в Брюсселе, а политика самого Запада», – отметил германский политолог Александр Рар.
«При этом, новый мировой порядок не становится автоматически полицентричным, как могло показаться в переходный период – с окончания холодной войны до наших дней. Китай, Россия и Индия стремятся выстроить новое мироустройство, основанное на гармонии интересов всех стран. Но глава Белого дома Дональд Трамп силой стремится укрепить США в качестве главной державы в будущем мире», – заметил он.
«США начинают «по-ковбойски» принуждать своих соседей к подчинению мощи Вашингтона. Сегодня происходит «колонизация» Венесуэлы. На очереди – Центральная Америка, Канада и Гренландия. На фоне всего происходящего Трамп предлагает Москве договорится по Украине по образцу Ялтинского мира, создав новую архитектуру безопасности в Европе», – продолжил спикер.
«Европейские страны пребывают в полном шоке, чувствуя, что им придется «метаться» между более сильными державами – США, Китаем и Россией. Германия это прекрасно понимает и призывает создать из нынешней Европы настоящую военную крепость. Если смотреть на происходящее реально, кажется, что мир катится к новой большой войне», – посетовал аналитик.
Массовые отключения электроэнергии в Берлине, вызванные диверсией на энергосетях, продлятся до 8 января, сообщает BZ-Berlin. Более 30 тыс. домохозяйств и 2 тыс. компаний в юго-западной части города остаются без света уже третий день после атаки леворадикальной группировки «Вулкан» на столичную энергосистему.
В настоящее время специалисты работают в круглосуточном режиме на глубине четырех метров в районе Целендорф, чтобы установить временные кабельные соединения и восстановить электроснабжение. По словам представителя Stromnetz Berlin Хенрика Бойстера, «мы в графике и уже освободили два кабеля, которые планируем соединить в ближайшие дни, чтобы создать новую линию и обеспечить подачу электричества». Он пообещал: «В четверг мы закончим», ради этого работы продолжаются даже ночью при минусовых температурах.
Рабочие вынуждены защищаться от холода многослойной одеждой, однако еще больше страдают от мороза сами кабели, которые нельзя перегибать на морозе. Для этого над котлованом устанавливают шатры и обогревают их генераторами, чтобы поддерживать плюсовую температуру.
Ремонт идет не только в Целендорфе – на месте поджога у кабельного моста на Телтов-канале также устраивают временные соединения. Бойстер выразил надежду, что и там электроснабжение будет восстановлено к четвергу.
Диверсия произошла в ночь на субботу: из-за умышленного поджога были уничтожены пять высоковольтных кабелей на 110 тыс. вольт и десять кабелей среднего напряжения по 10 тыс. вольт, что вызвало массовые короткие замыкания и оставило тысячи жителей без света и тепла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабного отключения электричества. Группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, приведший к перебоям с энергоснабжением.
Некоторые отрасли экономики страны оказались в «очень критическом» положении, передает Bloomberg.
Он подчеркнул, что восстановление экономического роста станет главным приоритетом правительства в 2026 году. Мерц признал, что власти пока недостаточно сделали для повышения конкурентоспособности Германии, и пообещал сосредоточиться на улучшении условий для ведения бизнеса.
Среди предложенных блоком Мерца реформ – пенсионная реформа, налоговые льготы для компаний и сокращение социальных расходов. Эти меры вызывают противодействие со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая настаивает на соблюдении коллективных договоров, стабильных доходах и эффективных социальных преобразованиях.
Экономические советники Мерца недавно снизили прогноз роста ВВП Германии на текущий год до менее чем 1%. Международный валютный фонд призвал Берлин к проведению «смелых» реформ. Несмотря на запуск инфраструктурного фонда и увеличение военных расходов, экономика страны продолжает показывать слабые результаты.
В письме Мерц не уточнил, какие именно отрасли пострадали сильнее всего, однако известно, что автомобильный сектор сталкивается со снижением продаж в Китае и негативно влияет на остальную экономику.
На фоне внутренней напряженности в коалиции Мерц на этой неделе уволил ближайшего советника Якоба Шрота и назначил на эту должность партийного менеджера Филиппа Биркенмаера. Лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) планируют провести двухдневное совещание в Майнце для обсуждения социальных реформ, которые могут усилить разногласия с СДПГ.
В этом году в Германии пройдут пять земельных выборов, и противостояние между партиями нарастает. На прошлой неделе коалиция СДПГ с левыми распалась в Бранденбурге, а премьер-министр Дитмар Войдке заявил о намерении продолжить работу в статусе правительства меньшинства.
Напомним, Мерц, согласно результатам январского опроса, занял предпоследнюю строчку в списке 20 популярных политиков страны.
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz потерял лидерство на европейском рынке.
МВД России фиксирует увеличение случаев мошеннических схем с блокировкой банковских карт, передает ТАСС. По данным ведомства, преступники используют процедуры безопасности банков для собственной выгоды, вмешиваясь в работу клиентских счетов. В пресс-центре МВД уточнили, что мошенники, получив персональные данные гражданина, обращаются в банк от его имени, заявляя об утере карты или подозрительных операциях, что приводит к временной блокировке карты.
После этого злоумышленники связываются с настоящим владельцем, оказывая психологическое давление и вводя его в заблуждение относительно полной блокировки всех счетов. Они требуют деньги за якобы необходимую разблокировку или предлагают «защиту» средств. В ведомстве подчеркнули, что ключевая особенность мошеннической схемы – создание у жертвы ложного впечатления, что инициатором блокировки является банк, хотя на самом деле запрос поступает от мошенников, действующих от имени клиента.
МВД рекомендует гражданам быть бдительными и не передавать личную информацию третьим лицам, а при подозрении на мошенничество немедленно обращаться в свой банк или полицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД назвало основные признаки сообщений, поступающих со взломанных аккаунтов. Мошенники в России стали выдавать себя за сотрудников Федеральной налоговой службы, чтобы обманывать граждан. В стране раскрыли схему мошенничества, когда злоумышленники убеждали людей переводить деньги «на безопасные счета».
Президент Колумбии Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро
Президент Колумбии Густаво Петро выступил с резким обращением к Дональду Трампу после громкого задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает The Express.
В ответ на слова Трампа о возможной военной операции в Колумбии и обвинения в адрес Петро, колумбийский лидер бросил вызов: «Приходи за мной, я тебя жду!»
Петро подчеркнул: «Не угрожай мне, я подожду тебя здесь, если хочешь. Я не принимаю ни вторжений, ни ракет, ни убийств – только разведданные. Приходи, поговорим лицом к лицу с фактами, а не с ложью». Он также обвинил «политические мафии» Колумбии в гибели 700 тыс. человек и росте неравенства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к производству кокаина и допустил возможность проведения операции против него.
В свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула отказ от присутствия американских войск и назвала угрозы Трампа о вторжении не заслуживающими серьезного отношения.
Задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США показали стремление Трампа к доминированию Америки в западном полушарии.