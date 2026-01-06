Роспотребнадзор запретил оборот детских смесей Nestle в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

В России временно ограничен ввоз и продажу на территории России детских сухих молочных, кисломолочных и безлактозных смесей Nestle, а также лечебных смесей на основе аминокислот, сообщается на сайте ведомства.

Мера касается продукции с товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, Nestogen Комфорт и Алфаре Амино, произведенной с 15 апреля 2025 по 27 ноября 2025 года.

Ограничение связано с обнаружением токсина цереулида в растительных маслах – сырье внешнего поставщика, используемом при производстве смесей. При употреблении продуктов с высоким содержанием этого токсина возможны такие симптомы, как рвота и диарея, которые появляются в течение шести часов после употребления и схожи с признаками пищевого отравления или аллергии на белок коровьего молока.

Роспотребнадзор особо отметил, что данная продукция не включена в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в России. Потребителям рекомендовано обратить внимание на эту информацию при выборе детских смесей. Оборот указанных товаров на территории России запрещен.

Вся информация о возврате продукции опубликована на официальном сайте производителя.

В мае 2025 года депутат Татьяна Буцкая попросила проверить состав продукции Nestle в России после сообщений о массовом отзыве детского питания Nestle во Франции из-за превышения уровня охратоксина.

Ранее ФАС признала компании «Марс» и «Нестле» занимающими коллективное доминирующее положение на рынке кормов для кошек и собак.