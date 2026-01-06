Tasnim: Число протестов в Иране снизилось в три раза

Tекст: Елизавета Шишкова

Ситуация с протестами в Иране постепенно стабилизируется, сообщает Tasnim. По информации агентства, за последние два-три дня количество протестующих на улицах страны заметно сократилось, а число беспорядков уменьшилось втрое по сравнению с первыми днями волнений, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что на оставшихся разрозненных акциях явно видны лишь малочисленные группы организованных и агрессивно настроенных участников.

По состоянию на утро 6 января в ходе протестов пострадали 568 сотрудников сил правопорядка и еще 66 представителей организации «Басидж», связанной с Корпусом стражей исламской революции. Протесты, вспыхнувшие в конце декабря 2025 года, были вызваны сильной девальвацией иранского риала и резкими скачками обменного курса, что привело к росту цен на товары.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Иране призвало россиян быть осторожными и соблюдать меры безопасности на фоне протестов в исламской республике.

В случае усиления беспорядков в Иране аятолла Али Хаменеи может воспользоваться заранее подготовленным маршрутом для эвакуации в Москву.