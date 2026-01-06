  • Новость часаМосква поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы
    «Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    Мерц заявил о критическом состоянии ряда отраслей экономики Германии
    Глава ВЦИОМ назвал фейки и неудачи операции США в Венесуэле
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    6 января 2026, 17:02 • Новости дня

    Европейские лидеры призвали Трампа отказаться от угроз Гренландии

    Европейские лидеры призвали Трампа отказаться от угроз Гренландии
    @ Robert Lehmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Британии и Дании сделали совместное заявление по поводу возможных планов США насчет Гренландии.

    В заявлении подчеркивается, что Арктика является ключевым элементом европейской, международной и трансатлантической безопасности, а также указывается на необходимость коллективной обороны региона совместно с США в рамках НАТО, передает Bloomberg.

    «Безопасность в Арктике должна обеспечиваться только совместными усилиями союзников по НАТО, включая США, на основе принципов Устава ООН, таких как суверенитет, территориальная целостность и нерушимость границ. Мы не перестанем их защищать», – отмечается в документе.

    Лидеры стран ЕС напомнили, что Гренландия входит в состав Королевства Дания и находится под коллективной защитой НАТО. Они призвали США быть «ключевым партнером» в обеспечении безопасности региона, ссылаясь на соглашение о обороне 1951 года между США и Данией.

    В отдельном блоке заявления особо отмечено, что судьбу Гренландии могут определять только ее жители и Дания. «Гренландия принадлежит ее народу. Только Дания и Гренландия вправе принимать решения по своим территориям», – говорится там.

    Отмечается, что жесткая позиция европейских лидеров стала ответом на недавние заявления президента США Дональда Трампа и его советника Стивена Миллера о возможности захвата Гренландии для нужд национальной безопасности США. Копенгаген встревожен подобной риторикой, тем более после недавнего рейда США в Венесуэле.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что любое нападение США на Гренландию приведет к распаду НАТО и уничтожит существующую с 1945 года систему безопасности. Вечером во вторник министры иностранных дел и обороны Дании должны провести закрытое совещание с парламентским комитетом по внешней политике для обсуждения отношений с США.

    Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в понедельник назвал слова Трампа неуважительными и призвал жителей не поддаваться панике, а также предложил наладить прямую линию связи между Вашингтоном и Нуком.

    Канадский премьер-министр Марк Карни также поддержал территориальную целостность Дании и Гренландии, подчеркнув, что только их народы могут определять будущее региона.

    Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

    Американские чиновники начали разработку проекта сделки по Гренландии, ведутся обсуждения Договора о свободной ассоциации.

    Напомним, после Второй мировой войны США пытались купить Гренландию у Дании, но получили лишь право на создание авиабазы.

    5 января 2026, 14:42 • Новости дня
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал изменение позиции лидера США Дональда Трампа относительно атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что атака ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина была бы невозможна без участия Центрального разведывательного управления США, передает Lenta.ru. Чепа таким образом прокомментировал изменившуюся позицию бывшего президента США Дональда Трампа относительно ударов ВСУ.

    Депутат подчеркнул: «Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы – это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают».

    Чепа также напомнил, что для атаки украинская сторона использовала 91 беспилотник, которые были уничтожены российскими средствами ПВО в Брянской, Смоленской и Новгородской областях. Он отметил, что эшелонированная система ПВО позволяет отслеживать пуски дронов с самого начала, и при необходимости включается противовоздушная оборона.

    По словам политика, траектории каждого дрона можно восстановить по отметкам наблюдения, а попытки ВСУ достичь результата не увенчались успехом. Чепа заключил, что все летательные аппараты были нейтрализованы и серьёзного результата противник добиться не смог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил скептицизм относительно заявления Кремля о том, что Украина атаковала резиденцию Владимира Путина беспилотником. Трамп заявил, что считает маловероятным причастность Киева к этому инциденту. 

    3 января 2026, 21:30 • Новости дня
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова

    Политолог Тимофей Бордачев обратил внимание на высказывание президента США Дональда Трампа в адрес президента Колумбии Густаво Петро на фоне захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в своем Telegram-канале обратил внимание на новость о том, что Трамп выступил с угрозой в адрес президента Колумбии.

    «Он производит кокаин. Они отправляют его в Соединенные Штаты. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», – указал американский лидер.

    В ответ на эту реплику политолог вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», описывающую момент, когда Остап Бендер, выступая перед шахматистами в Васюках, входит в раж и начинает импровизировать: «Остапа понесло. Он чувствовал прилив новых сил и шахматных идей».

    Напомним, Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой на время переходного периода. Он также сообщил, что США могут разместить свои войска в Венесуэле

    Президент США отметил, что Вашингтон также будет влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп превращает Венесуэлу в Гаити.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    5 января 2026, 05:12 • Новости дня
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    3 января 2026, 19:49 • Новости дня
    Трамп показал первое фото похищенного Мадуро
    Трамп показал первое фото похищенного Мадуро
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал фотографию, на которой запечатлен президент Венесуэлы Николас Мадуро, ранее похищенный американскими силовиками.

    Трамп в соцсетях опубликовал фото Мадуро на борту военного американского корабля Iwo Jima, передает ТАСС.

    На этом снимке венесуэльский лидер запечатлен в спортивном костюме, на глазах у него черная маска. В руках у политика бутылка воды.

    До этого Трамп заявлял, что Мадуро вывезли из Венесуэлы на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США спал дома.

    4 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США

    Посол Дании призвал уважать целостность страны после публикации карты Гренландии

    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    @ Anne-Sophie Wittwer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после публикации жены замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США.

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после появления в соцсети карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США, передает ТАСС.

    Серенсен отметил, что Дания и США являются близкими союзниками, и их сотрудничество должно продолжаться. Он подчеркнул, что безопасность США тесно связана с безопасностью Гренландии и Дании, при этом Гренландия уже входит в состав НАТО.

    Ранее 22 декабря МИД Дании вызвал посла США Кена Хоуэри после решения Дональда Трампа о назначении спецпосланника по Гренландии. Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии, заявив, что Лэндри осознает важность Гренландии для национальной безопасности и будет защищать интересы США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Американские военные провели операцию «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу в ночь на третье января.

    Спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в Соединенные Штаты, где пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    СМИ писали, что следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле могут стать Дания и Иран.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил уверенность, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого требуется серьезная подготовка.

    5 января 2026, 06:25 • Новости дня
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    @ Jimmy Villalta/VW Pics/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром 3 января в ходе атаки США на страну погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    «Ранним утром 3 января 2026 года в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны», –  пишет кубинская газета Granma.

    Как указывает издание, кубинцы, следуя своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, «с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою, либо в результате бомбардировок».

    «Жертвы очередного преступного акта агрессии и государственного терроризма, комбатанты своими героическими действиями воплотили солидарность миллионов соотечественников. Революционное правительство организует соответствующие акции, чтобы отдать им должное», – отмечено в газете.

    Напомним, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп в интервью NYP заявил, что давний союзник Венесуэлы Куба вскоре падёт, так как находится в плачевном состоянии.

    3 января 2026, 20:02 • Новости дня
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация берет в свои руки управление над Венесуэлой на переходный период, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона пытается не допустить вмешательства третьей стороны.

    Также Трамп сообщал, что Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    Напомним, нефтяные объекты государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A. Венесуэлы остались невредимы после авиаударов Соединенных Штатов Америки.

    4 января 2026, 21:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией

    Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости контроля Соединенными Штатами над Гренландией в целях обороны, передает ТАСС.

    В интервью журналу The Atlantic Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обороны.

    По словам Трампа, остров, который является автономной территорией Дании, окружен российскими и китайскими судами. Он отметил стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Датские власти призвали уважать территориальную целостность страны после этой публикации.

    СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Политолог Дмитрий Дробницкий оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.

    5 января 2026, 00:58 • Новости дня
    Дания ответила Трампу на угрозу захвата Гренландии
    Дания ответила Трампу на угрозу захвата Гренландии
    @ MAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в воскресенье призвала президента США Дональда Трампа прекратить угрожать захватом Гренландии после того, как он заявил об этом в интервью журналу Atlantic.

    «Нет ни малейшего смысла говорить о том, что США хотят захватить Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского королевства», – приводит Reuters слова премьера Дании Фредериксен.

    До этого Трамп заявил журналу Atlantic о том, что США «действительно нужна Гренландия, абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны».

    С этими словам он выступил на следующий день после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и Трамп заявил, что латиноамериканской страной будет управлять Вашингтон.

    В Дании это вызвало опасения, что то же самое может произойти с Гренландией, датской территорией.

    «Я бы настоятельно призвала США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника и в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что они не продаются», – подчеркнула премьер Дании.

    В свою очередь, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что слова президента США «нам нужна Гренландия», и связывает с Венесуэлой и военным вмешательством, – это не просто неправильно, «это неуважение».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле. Премьер-министр Гренландии Нильсен заявил, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого потребуется серьезная подготовка.

    Супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера опубликовала карту Гренландии в цветах флага США. Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США.

    5 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действиям и особенно заявлениям американского президента Дональда Трампа не откажешь в эффектности. Их эффективность – другое дело, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, вспоминая предыдущие военные «победы» США.

    «Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», напомнил сенатор.

    Пушков привел цитату Трампа на телевидении, когда он в очередной раз восхищался собой, своим решением и атакой на Венесуэлу.

    «Мы должны дать шанс, чтобы после того, как мы сделали эту невероятную вещь, кто-то другой пришел к власти... Мы должны это сделать снова. Мы можем сделать это снова! Никто не сможет нас остановить. Никто не способен на это», – привел сенатор заявление Трампа на телеканале FoxNews.

    Сенатор отметил, что, напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир и вернули его к дикому империализму XIX века, по сути, возродив понятие Дикого Запада.

    «The Wild West – в том смысле, что США вновь присвоили себе право творить в Западном полушарии то, что хотят. Но каким будет конечный результат? Не обернется ли «триумф» катастрофой?», – задался риторическим вопросом сенатор Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. При этом в результате атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек, среди которых есть как гражданские, так и представители сил безопасности.

    6 января 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку

    Политолог Ткаченко: В Латинской Америке формируется фронда против США

    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    @ Fernando Souza/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США не смогут установить свой диктат в Латинской Америке. Антиамериканскую фронду в регионе может возглавить Бразилия и одобрить другие страны. Они не заинтересованы в нарушении своего стабильного развития, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Госдеп назвал Западное полушарие «собственностью» Вашингтона.

    «Администрация президента США пытается конвертировать свой сомнительный подвиг в Венесуэле во что-то глобальное, геополитическое. Именно поэтому Госдеп говорит об американском контроле над всем Западным полушарием», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп хочет, что называется, снять информационно-политическую пенку с захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом, несмотря на некоторую «хайповость» этих линий, они укладываются в реализацию стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре прошлого года. Но, очевидно, мало кто в мире мог представить, что она будет проводиться в таких формах», – продолжил собеседник.

    «Однако, Трамп пошел на очень большой риск в своей политике в Западном полушарии. Латинская Америка в последние 30 лет привыкла жить в относительном спокойствии. После кризиса 80-х годов она вступила на путь роста. Почти все экономики континента растут. Поэтому, думаю, соседи Венесуэлы не примут попытки Вашингтона нивелировать их с точки зрения дипломатии и суверенитета», – спрогнозировал эксперт.

    «Не исключаю, что в ближайшее время начнется концентрация антиамериканской фронды вокруг Колумбии и Бразилии. Если Бразилиа возглавит движение за защиту Латинской Америки от США, это определит геополитическое состояние региона на несколько десятилетий вперед», – подчеркнул аналитик.

    «Стоит также иметь в виду, что США готовили события в Венесуэле в течение последних семи лет – подкупами, угрозами, убийствами представителей военной и политической элиты. Поэтому, установить диктат в других странах будет не просто трудно, а практически нереально – несмотря на обилие американских агентов влияния в той же Бразилии. Даже в Венесуэле им вряд ли удастся повторить подобное в ближайшее время», – заметил спикер.

    «Почти 10 тысяч лет человеческой истории показывают, что даже самой сильной империи не удастся установить свой диктат в каком-то глобальном регионе, к которым, безусловно, относится Америка», – резюмировал политолог.

    Ранее Госдепартамент США опубликовал заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. «Это наше полушарие, президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», – отмечается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). К посту прикреплено черно-белое фото Трампа с надписью: «Это наше полушарие». Слово «наше» написано большим шрифтом и красным цветом.

    В свою очередь, замглавы американской администрации Стивен Миллер в интервью CNN заявил: «Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью, властью».

    «Это железные законы мира», – подчеркнул он. «Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава», – добавил Миллер. Помимо этого, Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио возглавить процесс реализации реформ в Венесуэле.

    Кроме того, в Белом доме сделали ряд громких заявлений в адрес стран, которые вызывают раздражение у Вашингтона. По оценкам мировых СМИ, это дает повод говорить о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Стоит отметить, что президент Колумбии Густаво Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро, а лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает всерьез угрозы США о военном вторжении. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    5 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает угрозы Дональда Трампа о военном вторжении в Мексику всерьез, подчеркнув отказ от присутствия войск США.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе первой пресс-конференции после задержания Николаса Мадуро американскими военными заявила, что не считает угрозы Дональда Трампа вторгнуться в Мексику серьезными, передает Bloomberg.

    Шейнбаум отметила: «Я не верю в вторжение, не думаю, что это воспринимается серьезно». Она подчеркнула, что неоднократно отклоняла предложения Трампа о вводе американских войск в Мексику, несмотря на многочисленные телефонные разговоры. При этом президент выразила готовность сотрудничать с США по борьбе с наркотрафиком.

    Шейнбаум подчеркнула, что выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы, заявив, что суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению. Она добавила, что американский континент принадлежит его народам, а не какой-либо сверхдержаве.

    Дональд Трамп ранее выступил с угрозами в адрес Мексики и Колумбии, заявив, что не станет терпеть поток наркотиков в США и готов принять меры. Он отметил, что предлагал Шейнбаум помощь американских военных для «очистки» ситуации, а также обвинил президента Колумбии в содействии наркоторговле.

    В ответ президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп не понимает происходящего и должен прекратить клеветнические нападки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США продемонстрировали стремление Дональда Трампа к американскому доминированию в западном полушарии.

    Министерство иностранных дел Китая заявило, что американский удар по Венесуэле и похищение президента страны несут угрозу миру и безопасности Латинской Америки.

    Министры иностранных дел Венесуэлы и ЮАР провели телефонную беседу, в ходе которой южноафриканская сторона осудила действия США.

    5 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Трамп пригрозил главе Колумбии

    Трамп пригрозил главе Колумбии захватом, как Мадуро

    Трамп пригрозил главе Колумбии
    @ ebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил о причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

    Трамп публично обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве и продаже кокаина, передает РИА «Новости». Американский лидер заявил журналистам, что Колумбией управляет «больной человек», который занимается изготовлением наркотика и отправляет его в США. Трамп добавил: «Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США».

    Густаво Петро резко ответил на эти обвинения, призвав Трампа прекратить клевету. «Моего имени за 50 лет нет ни в одном судебном деле по наркоторговле – ни в прошлом, ни сейчас. Прекратите на меня клеветать, господин Трамп», – написал Петро в соцсети Х.

    Колумбийский президент отметил, что судебная система страны независима от исполнительной власти и контролируется оппозицией, поэтому не может использоваться для сокрытия преступлений. По его словам, все материалы о деятельности крупнейших наркокартелей доступны в открытых архивах судов.

    Петро также заявил, что Трамп не знаком с историей Колумбии, поэтому его критика ошибочна. Президент напомнил, что помогал американским офицерам-экспертам по расследованиям наркопреступлений, когда был сенатором.

    Кроме того, Густаво Петро выразил сомнения относительно обвинений США в адрес венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги. Он подчеркнул, что их имена не фигурируют в судебных архивах Колумбии по делам о наркоторговле и назвал обвинения политически мотивированными, сформулированными венесуэльской оппозицией.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию в Венесуэле.

    6 января 2026, 13:58 • Новости дня
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США

    Политолог Александр Рар: «Ковбойская» политика США толкает мир в новую большую войну

    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    После «колонизации» Венесуэлы США могут обратить свою мощь против Центральной Америки, Канады и Гренландии. Это категорически противоречит запущенному Россией, Китаем и Индией процессу установления нового справедливого миропорядка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Госдеп назвал Западное полушарие «собственностью» Вашингтона.

    «Начало 2026 года сопровождается очередной сменой эпох. Рухнул мировой порядок, основанный на так называемых «правилах» и «либеральных ценностях». Причем, разрушила его не Россия в ходе конфликта на Украине, как утверждают в Брюсселе, а политика самого Запада», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «При этом, новый мировой порядок не становится автоматически полицентричным, как могло показаться в переходный период – с окончания холодной войны до наших дней. Китай, Россия и Индия стремятся выстроить новое мироустройство, основанное на гармонии интересов всех стран. Но глава Белого дома Дональд Трамп силой стремится укрепить США в качестве главной державы в будущем мире», – заметил он.

    «США начинают «по-ковбойски» принуждать своих соседей к подчинению мощи Вашингтона. Сегодня происходит «колонизация» Венесуэлы. На очереди – Центральная Америка, Канада и Гренландия. На фоне всего происходящего Трамп предлагает Москве договорится по Украине по образцу Ялтинского мира, создав новую архитектуру безопасности в Европе», – продолжил спикер.

    «Европейские страны пребывают в полном шоке, чувствуя, что им придется «метаться» между более сильными державами – США, Китаем и Россией. Германия это прекрасно понимает и призывает создать из нынешней Европы настоящую военную крепость. Если смотреть на происходящее реально, кажется, что мир катится к новой большой войне», – посетовал аналитик.

    Ранее Госдепартамент США опубликовал заявил, что Западное полушарие является зоной интересов Вашингтона. «Это наше полушарие, президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», – отмечается на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). К посту прикреплено черно-белое фото Трампа с надписью: «Это наше полушарие». Слово «наше» написано большим шрифтом и красным цветом.

    В свою очередь, замглавы американской администрации Стивен Миллер в интервью CNN заявил: «Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях, но мы живем в реальном мире, который управляется силой, мощью, властью».

    «Это железные законы мира», – подчеркнул он. «Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава», – добавил Миллер. Помимо этого, Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио возглавить процесс реализации реформ в Венесуэле.

    Кроме того, в Белом доме сделали ряд громких заявлений в адрес стран, которые вызывают раздражение у Вашингтона. По оценкам мировых СМИ, это дает повод говорить о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Стоит отметить, что президент Колумбии Густаво Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро, а лидер Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает всерьез угрозы США о военном вторжении. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    5 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил новый мировой порядок после проведения рейда, в ходе которого был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Bloomberg.

    По словам источников Bloomberg, этот шаг стал сигналом как союзникам, так и противникам Соединенных Штатов, что Вашингтон готов действовать решительно для защиты своих интересов.

    Трамп заявил, что будущее будет определяться способностью защищать торговлю, территории и ресурсы, и назвал это «железными законами мировой власти». Такой подход вызвал шок и резкую критику в разных странах, от Бразилии до Китая, а эксперты отметили, что события в Венесуэле стали «суровым уроком силовой политики» для всего мира, говорится в материале.

    Агентство отмечает, что рейд США в Венесуэле стал кульминацией агрессивной внешней политики Трампа, проявлявшейся ударами по Сомали, Нигерии, Сирии, Ираку, Ирану и международным водам. Он также заявил, что следующие цели могут быть Куба и Гренландия, объяснив интерес к последней необходимостью для национальной безопасности. Премьер-министр Дании осудил эти планы, заявив о недопустимости аннексии территории.

    Американский лидер использует не только военные, но и экономические инструменты давления, включая санкции и пошлины, а его администрация поддерживает европейские оппозиционные партии. Трамп отверг прежнюю модель сотрудничества с союзниками и работу через международные организации, отметив, что США будут действовать самостоятельно, исходя из своих интересов и модели экономического доминирования. Он подчеркнул, что американские компании могут восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и получить доступ к ее ресурсам.

    По мнению аналитиков, успех операции по свержению Мадуро может подтолкнуть США усилить давление на другие страны региона, включая Кубу. Госсекретарь Марко Рубио назвал действия Штатов переосмыслением доктрины Монро, но Трамп опроверг это, отметив, что вопрос касается отдельных государств. В Вашингтоне республиканцы в основном поддержали президента, в то время как часть консерваторов выразила опасения по поводу вмешательства за рубежом.

    Телеканал NBC News сообщал, что Соединенные Штаты потрясли мировое сообщество, проведя военную операцию в Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро.

    Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о крахе международного права после атаки США на Венесуэлу.

