ЕС отказался признать легитимность и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес

Tекст: Елизавета Шишкова

Евросоюз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как ранее не признавал и Николаса Мадуро, сообщает ТАСС.

«Делси Родригес принесла присягу, как и. о. президента Венесуэлы, но нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен», – подчеркнула Хиппер. По её словам, Евросоюз не считает легитимным президентом ни Николаса Мадуро, ни Делси Родригес.

В то же время Еврокомиссия намерена сохранять ограниченные контакты с Родригес и властями Венесуэлы. Такой шаг объясняется необходимостью поддерживать рабочие каналы связи для решения текущих вопросов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Делси Родригес вступила в должность временного президента Венесуэлы и пользуется поддержкой крупных игроков на мировом нефтяном рынке.

Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио ответственным за проведение реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

Трамп заявил, что он остается ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и США не ведут войну с Венесуэлой.