Якушев исполнил новогодние мечты детей из трех регионов

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Якушев, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», исполнил новогодние желания детей из ЛНР, Воронежской и Московской областей. Шары с мечтами ребят он снял с ёлки, установленной в Центральном исполкоме партии. Особое внимание уделили семьям участников спецоперации на Украине, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сыну погибшего участника спецоперации, семилетнему Ване из Химок, его четырёхлетнему брату Роме и их маме Анне подарили билеты в московский парк развлечений «Остров мечты». Кроме этого, мальчики получили лазерные пистолеты и адвент-календари с шоколадом. Презенты вручали депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат из Химок Артур Каримов.

Мечта семилетнего Матвея из села Морозовка ЛНР, который увлекается лыжами, также осуществилась – он получил лыжный комплект. Подарок вручил секретарь Луганского реготделения партии, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. Матвея с мамой пригласили на праздник на главную площадь Луганска, организованный при поддержке администрации города.

«Все мечты и желания, которые загадываются в новогоднюю ночь, обязательно сбываются. Сейчас тот момент, когда каждый может почувствовать себя волшебником, ведь наши дети верят в чудо, и наша задача – помочь исполнить их мечты, которые они написали на «Ёлку желаний», – заявил Денис Мирошниченко.

Кроме того, четырнадцатилетний Егор из Воронежа, который мечтал о лыжероллерах, получил свой подарок от Владимира Якушева. Акция по исполнению детских желаний продолжится в разных регионах страны.

