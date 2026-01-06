  • Новость часаДмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    США для захвата Мадуро использовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    Эксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
    Американские НПЗ приготовились к импорту венесуэльской нефти
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии
    6 января 2026, 14:50 • Новости дня

    В Геническе завершили модернизацию библиотеки и реконструкцию школы искусств

    Сальдо сообщил о модернизации библиотеки и реконструкции школы искусств в Геническе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Городская библиотека Геническа получила новый статус модельной, а в детской школе искусств полностью обновили помещения и актовый зал, об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко они посетили культурные объекты Геническа.

    Городская публичная библиотека была переоснащена в 2024 году по нацпроекту «Культура»: обновлена мебель, техника, книжный фонд, дизайн и инфраструктура, что позволило ей соответствовать федеральным стандартам.

    В библиотеке зарегистрировано 6,5 тыс. читателей со всего муниципалитета. Она стала востребованным культурным центром, куда приходят за знаниями, участвуют в мероприятиях и встречах.

    Детская школа искусств также получила масштабное обновление при поддержке шефов из Краснодарского края. Сальдо уточнил, что в здании заменили кровлю, провели газ, установили котел, отремонтировали эвакуационные выходы и актовый зал на 200 мест. Созданы дополнительные учебные помещения. Подрядчик обещает сдать полностью обновленную школу уже в январе.

    6 января 2026, 10:28 • Новости дня
    Власти Германии отреагировали на слова Медведева о захвате Мерца
    Власти Германии отреагировали на слова Медведева о захвате Мерца
    @ Christoph Hardt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии приняли к сведению заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможности операции по захвату канцлера Фридриха Мерца. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Себастьян Хилле.

    Правительство Германии приняло к сведению слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что после событий в Венесуэле он может представить себе аналогичную операцию захвата в отношении лидеров других стран, включая канцлера Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь правительства ФРГ Себастьян Хилле на брифинге заявил: «Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания».

    Он также отметил, что канцлер Фридрих Мерц хорошо и надежно защищен, добавив, что за безопасность главы правительства отвечает Федеральное ведомство по уголовным делам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле «двойными стандартами».

    Медведев предложил рассмотреть сценарий с возможным захватом других лидеров, например, канцлера Германии Фридриха Мерца. Он заявил, что похищение политика вроде Мерца могло бы стать «отличным сюжетным поворотом».

    5 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Европа окажется обреченной без единства, на фоне разногласий в ЕС по реакции на действия США.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предупреждением о будущем Европы, передает Politico. Он заявил, что без сплоченности континент окажется «обречен», а Европа не будет восприниматься всерьез, если останется «слабой и разделенной: ни враг, ни союзник».

    Туск подчеркнул необходимость верить в собственные силы, продолжать вооружаться и быть единой, отметив: «Иначе мы обречены». Его заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о контроле над Гренландией, заявив о планах «разобраться с Гренландией примерно через два месяца» и назвав арктический остров необходимым для национальной безопасности США.

    Высказывания Трампа прозвучали после военной операции США против Венесуэлы и ареста Николаса Мадуро, что вызвало тревогу в Европе по поводу возможной попытки Вашингтона захватить Гренландию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко осудила такие идеи, отметив их бессмысленность, а поддержку Дании выразили Норвегия, Финляндия и Швеция.

    Реакция Евросоюза на действия США в Венесуэле оказалась неоднородной. Глава внешнеполитического ведомства Кая Каллас призвала к сдержанности, что поддержали 26 стран ЕС, кроме Венгрии. Испания, напротив, выступила с более жестким заявлением в компании пяти стран Латинской Америки, осудив атаку США и призвав не эксплуатировать природные ресурсы Венесуэлы.

    Италия назвала военное вмешательство «законным» при гибридной угрозе, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что происходящее – «доказательство разрушения мирового порядка». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил «распад либерального мирового порядка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поднял вопрос о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

    Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поддержали позицию Дании по контролю над Гренландией. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Дональда Трампа прекратить угрозы захвата Гренландии.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    5 января 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

    Путин в детстве хотел стать моряком, летчиком и разведчиком

    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о детских мечтах в разговоре с семилетним Игорем из Московской области, открытку которого он снял с «Елки желаний».

    Глава государства рассказал, что в детстве сперва хотел стать моряком, затем летчиком, а позднее под влиянием книг и фильмов о разведчиках решил посвятить себя этой профессии, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что поставил перед собой цель и добился ее, став сотрудником внешней разведки и проработав в этой сфере почти 20 лет. «И я стал сотрудником внешней разведки в нашей стране. И работал почти 20 лет, работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась», – отметил российский лидер.

    Президент пожелал Игорю исполнения его собственных желаний. Путин подчеркнул, что достижение целей приносит человеку хорошее и здоровое чувство удовлетворения, и пожелал мальчику добиться всего, чего он захочет, а также передал слова поддержки его братьям.

    Ранее Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

    5 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Костюм Nike задержанного Мадуро раскупили за считанные часы
    Костюм Nike задержанного Мадуро раскупили за считанные часы
    @ @realDonaldTrump/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Серый спортивный костюм Nike Tech Fleece, в котором президент Венесуэлы Николас Мадуро был замечен во время задержания американскими агентами, полностью раскупили за считанные часы.

    Кадры венесуэльского лидера под конвоем мгновенно разошлись по соцсетям и вызвали всплеск интереса к бренду, сообщает NDTV. На сайте Nike в США этот костюм исчез из продажи буквально за несколько часов после публикации фото.

    Повышенный интерес к спортивному костюму отразился и в поисковых запросах: по данным Google, количество запросов по слову «Nike Tech» резко выросло, а TikTok и Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заполнили мемы и обсуждения о необычном выборе одежды для столь напряженного момента. На фото, распространенном президентом США Дональдом Трампом в соцсети Truth Social, Мадуро запечатлен в этом костюме на борту американского военного судна по пути в США.

    Nike Tech Fleece – одна из премиальных линеек бренда, отличающаяся легкой двойной тканью, сохраняющей тепло без утяжеления. Костюм состоит из худи на молнии и брюк, выполнен из переработанного полиэстера с контрастными вставками и молниями, и стоит в США около 140–160 долларов.

    Ранее сообщалось, что бронеавтомобиль с Мадуро прибыл к зданию суда в Нью-Йорке.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщала, что в ближайшее время Мадуро и его жена предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. Стало известно, что Мадуро в США грозит до четырех пожизненных сроков.

    5 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Россия потребовала от США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, передает ТАСС.

    Постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН: «Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу». Дипломат выступил с этим заявлением после подтверждения нахождения Мадуро и его жены в Нью-Йорке.

    Он также подчеркнул, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой перед лицом внешней агрессии и полностью поддерживает курс Боливарианского правительства на защиту национальных интересов. Небензя выразил надежду на объективную международно-правовую оценку действий США с использованием механизмов ООН.

    Кроме того, постоянный представитель России при ООН назвал военную операцию США в Венесуэле преступлением, которому нет оправдания.

    «Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», – заявил Небензя. Он отметил, что любые разногласия между США и Венесуэлой должны решаться посредством диалога.

    После ударов по Каракасу, подтвержденных главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, президент страны и его супруга были вывезены в США, где сейчас содержатся в следственном изоляторе в Бруклине.

    Дональд Трамп подтвердил захват Мадуро и сообщил о временном управлении Венесуэлой со стороны США. Он также заявил, что Вашингтон рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний и направить их средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем.

    Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    5 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает угрозы Дональда Трампа о военном вторжении в Мексику всерьез, подчеркнув отказ от присутствия войск США.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе первой пресс-конференции после задержания Николаса Мадуро американскими военными заявила, что не считает угрозы Дональда Трампа вторгнуться в Мексику серьезными, передает Bloomberg.

    Шейнбаум отметила: «Я не верю в вторжение, не думаю, что это воспринимается серьезно». Она подчеркнула, что неоднократно отклоняла предложения Трампа о вводе американских войск в Мексику, несмотря на многочисленные телефонные разговоры. При этом президент выразила готовность сотрудничать с США по борьбе с наркотрафиком.

    Шейнбаум подчеркнула, что выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы, заявив, что суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению. Она добавила, что американский континент принадлежит его народам, а не какой-либо сверхдержаве.

    Дональд Трамп ранее выступил с угрозами в адрес Мексики и Колумбии, заявив, что не станет терпеть поток наркотиков в США и готов принять меры. Он отметил, что предлагал Шейнбаум помощь американских военных для «очистки» ситуации, а также обвинил президента Колумбии в содействии наркоторговле.

    В ответ президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп не понимает происходящего и должен прекратить клеветнические нападки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США продемонстрировали стремление Дональда Трампа к американскому доминированию в западном полушарии.

    Министерство иностранных дел Китая заявило, что американский удар по Венесуэле и похищение президента страны несут угрозу миру и безопасности Латинской Америки.

    Министры иностранных дел Венесуэлы и ЮАР провели телефонную беседу, в ходе которой южноафриканская сторона осудила действия США.

    6 января 2026, 12:30 • Новости дня
    США для захвата Мадуро использовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой

    TWZ: Вертолеты Night Stalkers поддержали операцию по задержанию Мадуро

    США для захвата Мадуро использовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой
    @ Sgt. 1st Class Whitney Hughes/Zuma/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе спецоперации по захвату Николаса Мадуро американские военные использовали ударный вертолет MH-60M DAP с уникальным вооружением и защитой.

    Как передает TWZ, после захвата Николаса Мадуро в Венесуэле особое внимание привлекли вертолеты MH-60M DAP из состава 160-го авиационного полка спецопераций армии США, известных как Night Stalkers. Эти машины выступают в роли тяжелых ударных вертолетов поддержки и сопровождения штурмовых групп, а их оснащение превосходит даже стандартные транспортные версии MH-60 того же полка.

    В ходе операции Absolute Resolve в Каракасе, по сведениям TWZ, MH-60M DAP действовали в непосредственной близости к целям, применяя одновременно пулеметный и ракетный огонь. Вертолет оснащается крыльями с несколькими точками подвески для ракет калибра 70 мм, ракет Hellfire, ПЗРК Stinger, пулеметов 12,7 мм, автоматической пушки 30 мм, а также двумя миниганами 7,62 мм. Использование управляемых ракет APKWS II позволяет поражать цели с высокой точностью.

    Машины оснащены новыми легкими крыльями MLASS, которые проще устанавливать и демонтировать, а также современными средствами навигации и наблюдения. В носовой части установлен радар AN/APQ-187 Silent Knight, обеспечивающий полеты на малых высотах ночью и в плохую погоду. Под радаром расположена оптико-электронная турель AN/ZSQ-2 с лазерным дальномером и целеуказателем.

    Особое внимание уделено комплексу защиты MH-60M: вертолеты оборудованы системами предупреждения о ракетной, радиолокационной и лазерной угрозе, а также активными средствами радиоэлектронной борьбы и инфракрасными ловушками. Недавно на них установили систему Common Infrared Countermeasures (CIRCM), ослепляющую головки самонаведения ракет.

    TWZ отмечает, что в ходе операции только один вертолет получил повреждения, но успешно вернулся на базу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай обвинил США в подрыве стабильности в мире после захвата Николаса Мадуро. В ООН заявили, что до сих пор не получили от Соединенных Штатов официальных уведомлений с объяснением причин военной операции на территории Венесуэлы. Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену.


    6 января 2026, 03:36 • Новости дня
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Реальные механизмы мировой политики определяются мощью, а не международными приличиями, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя операцию США в Венесуэле.

    «Мы живем в мире, где можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях и прочих вещах», – приводит слова Миллера РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Однако, по его словам, «реальный» мир «управляется силой, управляется мощью». Он отметил, что именно сила и мощь остаются «железными» законами для мира.

    Миллер заявил, что США «по определению контролируют ситуацию» в Венесуэле и управляют страной на время переходного периода благодаря «войскам, размещенным за пределами страны». Чиновник добавил, что Вашингтон поддерживает полное эмбарго на экспорт нефти из Венесуэлы и контролирует возможности Каракаса по ведению торговли. Миллер отметил, что для функционирования экономики Венесуэле необходимо разрешение США, следовательно, Соединенные Штаты сохраняют полный контроль над ситуацией в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США провели атаку на Венесуэлу. США захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, а также заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    6 января 2026, 06:58 • Новости дня
    Языковой омбудсмен Украины Ивановская: Homo sapiens выбрали украинский язык

    Tекст: Антон Антонов

    Все, кто считают себя Homo sapiens, «сделали выбор в пользу государственного языка», заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская, которая ранее рассказывала, что ее дочь ведет блоги на русском языке.

    По словам Ивановской, такой выбор сделали «все, кто осознает, все, кто считает себя Homo sapiens», а также видит «причинно-следственные связи». «Они сделали свой выбор в пользу государственного языка», – приводят ее слова украинские СМИ. Она заявила, что «язык это не только маркер идентичности», но и «мыслительный конструкт», который влияет на «поведенческую стратегию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке. Она также заявила о необходимости блокировки российской музыки на популярных платформах. Ивановская предложила исключить из конституции Украины упоминание русского языка.

    5 января 2026, 17:38 • Новости дня
    Молдавская армия начала отказ от автоматов Калашникова ради оружия НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Молдавии несколько армейских подразделений уже заменили автоматы Калашникова на оружие западного образца, что связано с переходом на стандарты НАТО.

    Как передает ТАСС, министр обороны Анатолий Носатый сообщил о постепенном отказе молдавской армии от автоматов Калашникова и переходе на вооружение под калибр НАТО.

    «Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Мы делаем это постепенно. Четыре-пять подразделений уже отказались от автоматов Калашникова: полк Генерального штаба, Военная академия», – заявил Носатый в эфире радио «Молдова 1».

    В этом году молдавское правительство утвердило новую военную стратегию, где Россия названа главной угрозой безопасности страны.

    Предусмотрено увеличение военных расходов до 1% ВВП, а численность вооруженных сил вырастет на 30% и достигнет 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских специалистов.

    Документ также предполагает перевооружение и переход к стандартам ЕС и НАТО, а также укрепление военного сотрудничества с Украиной.

    Против роста военных расходов и милитаризации на фоне экономических трудностей выступает парламентская оппозиция. Усиление оборонного потенциала вызывает обеспокоенность у властей Гагаузии, непризнанного Приднестровья и России, которая продолжает миротворческую миссию на берегах Днестра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии уведомили Россию о денонсации межправительственного соглашения, которое являлось правовой основой для функционирования Русского дома.

    Суд города Комрат осудил бывшего председателя Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии Дмитрия Константинова заочно.

    6 января 2026, 11:38 • Новости дня
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    @ Kyle Mazza/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупная ставка на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро принесла трейдеру почти 437 тыс. долларов и вызвала споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов.

    Крупная ставка в 30 тыс. долларов на поимку Николаса Мадуро до захвата президента Венесуэлы американскими военными вызвала острые споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов, сообщает Axios. Один из новых аккаунтов на платформе Polymarket вложил эту сумму в пятницу в исход ухода Мадуро и заработал 436 тыс. 760 долларов после подтверждения события.

    Эксперты отмечают, что в отличие от фондового рынка, инсайдерская торговля на таких платформах сейчас не запрещена законом, хотя может нарушать внутренние правила. Консультант игорной индустрии Дастин Гоукер заявил: «Это просто не укладывается в голове, что это не инсайдерская информация». Он также отмечает, что ранее участники выигрывали крупные суммы на ставках о релизе продуктов OpenAI и темах в годовом рейтинге Google.

    Регуляторы из Commodity Futures Trading Commission и представители Polymarket отказались от комментариев.

    На фоне скандала конгрессмен-демократ Ричи Торрес внес законопроект, который приравнивает ставки на инсайдерской информации для официальных лиц к запрету на инсайдерскую торговлю акциями для топ-менеджеров и инвесторов. Пока неясно, будет ли этот законопроект вынесен на голосование и принят.

    Некоторые сторонники рынков прогнозов считают инсайдерскую торговлю полезной для общества, поскольку она может сигнализировать о важных событиях. Например, Алекс Ноурасте из Института Катона назвал такую торговлю «функцией, а не ошибкой». Однако эксперты предупреждают, что рынки могут использоваться не только для обогащения, но и для дезинформации противника – например, для создания ложных ожиданий военных операций.

    Недавние исследования армии США предлагают использовать рынки прогнозов для анализа террористической активности и оптимизации распределения ресурсов аналитиков. В целом, по мере увеличения оборотов на рынках предсказаний, растет и внимание к возможностям злоупотреблений, а также усиливается дискуссия о необходимости нового регулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал себя военнопленным и обвинил США в похищении. В Нью-Йорке назначили дату следующего судебного заседания по делу Мадуро на март.

    США смогли захватить Мадуро, несмотря на вооруженную охрану и меры безопасности, а армия Венесуэлы не предприняла эффективных действий для предотвращения этой операции.


    5 января 2026, 20:24 • Новости дня
    Мадуро нанял адвоката Ассанжа

    Tекст: Денис Тельманов

    Захваченный американскими военными президент Венесуэлы Николас Мадуро для защиты в суде Нью-Йорка заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее представлявшим интересы Джулиана Ассанжа.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, который долгое время представлял основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает Bloomberg. Поллак стал его защитником в уголовном процессе, проходящем в суде Манхэттена.

    Мадуро предстал перед судом Нью-Йорка в понедельник по обвинениям в наркоторговле и терроризме. Это произошло спустя два дня после того, как он был задержан американскими спецслужбами в Каракасе во время ночного рейда.

    Барри Поллак известен работой по громким делам, в том числе защитой Джулиана Ассанжа в течение многих лет. Ожидается, что он будет представлять интересы Мадуро в ходе разбирательства по предъявленным обвинениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондонский суд отказал Вашингтону в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы. Журналисту пришлось пойти на сделку с прокуратурой США.

    Возможным условием может стать признание вины за шпионаж. Эксперты уверены, что Демократическая партия США пытается использовать основателя WikiLeaks в качестве козыря в предвыборной гонке.

    6 января 2026, 11:58 • Новости дня
    Президент Колумбии бросил вызов Трампу после ареста Мадуро

    Президент Колумбии Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро

    Президент Колумбии бросил вызов Трампу после ареста Мадуро
    @ Esteban Vega/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Колумбии Густаво Петро заявил о готовности к личной встрече с главой США Дональдом Трампом после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро и угроз военного вмешательства.

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил с резким обращением к Дональду Трампу после громкого задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает The Express.

    В ответ на слова Трампа о возможной военной операции в Колумбии и обвинения в адрес Петро, колумбийский лидер бросил вызов: «Приходи за мной, я тебя жду!»

    Петро подчеркнул: «Не угрожай мне, я подожду тебя здесь, если хочешь. Я не принимаю ни вторжений, ни ракет, ни убийств – только разведданные. Приходи, поговорим лицом к лицу с фактами, а не с ложью». Он также обвинил «политические мафии» Колумбии в гибели 700 тыс. человек и росте неравенства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к производству кокаина и допустил возможность проведения операции против него.

    В свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула отказ от присутствия американских войск и назвала угрозы Трампа о вторжении не заслуживающими серьезного отношения.

    Задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США показали стремление Трампа к доминированию Америки в западном полушарии.

    5 января 2026, 15:30 • Новости дня
    Швейцария заблокировала активы Мадуро и его окружения
    Швейцария заблокировала активы Мадуро и его окружения
    @ REUTERS/Jorge Silva

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    Правительство Швейцарии приняло решение о немедленной заморозке всех активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов его ближайшего окружения, сообщает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении Федерального совета, опубликованном 5 января 2026 года.

    В заявлении отмечается: «5 января 2026 года Федеральный совет принял решение с немедленным вступлением в силу заблокировать все активы Николаса Мадуро и других лиц из его окружения, находящиеся в Швейцарии». Решение касается всех средств и финансовых инструментов, которые могут быть связаны с венесуэльским лидером или его соратниками.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.


    6 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Вашингтон усомнился в праве Дании на Гренландию

    Замглавы аппарата Белого дома Миллер усомнился в праве Дании на Гренландию

    Вашингтон усомнился в праве Дании на Гренландию
    @ Johan Nilsson/TT/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель главы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

    «Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Грендандией? На чём основаны их территориальные претензии? На чём основано то, что Грендандия – это колония Дании?» – приводит слова Миллера РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Миллер подчеркнул, что «Гренландия должна быть частью США», это позволит США «обеспечить безопасность» Арктики. Когда Миллера попросили исключить возможность военных действий для присоединения острова, он заявил, что в этом нет необходимости. По его словам, в Гренландии проживают всего 30 тыс. человек, поэтому применение силы не потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после Второй мировой войны США пытались купить Гренландию у Дании за 100 млн долларов, но получили лишь право на создание авиабазы Туле, которая сейчас называется космической базой Питуффик. Дания после войны пошла на уступки США, чтобы сохранить Гренландию. До этого американцы помогли отделить от нее Исландию, где местные сепаратисты провозгласили независимость под защитой США.

