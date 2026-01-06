Представлен робот-зарядник для iPhone

Tекст: Алексей Дегтярёв

Разработчик представил роботизированную зарядную станцию DeskMate, его основная особенность – она не имеет собственного экрана, камеры и микрофона, все вычисления и взаимодействие с пользователем выполняет подключенный iPhone, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Verge.

DeskMate сочетает функции зарядного хаба и интеллектуального ассистента, а также может заменить несколько аксессуаров на рабочем столе.

Станция выполнена в виде анимированного персонажа с глазами и способна поворачиваться и наклоняться, чтобы экран iPhone всегда был виден пользователю во время общения.

Поддерживается интеграция со Slack, что позволяет использовать DeskMate для рабочих коммуникаций.

Гаджет оснащен тремя портами USB-C, одним портом USB-A и беспроводной площадкой MagSafe. На рынок устройство планируют вывести через краудфандинговую кампанию, старт которой ожидается в марте. Стоимость DeskMate пока не разглашается.

