Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, США больше не является главным союзником Евросоюза,передает РИА «Новости». Боррель добавил, что европейцам необходимо осознать, что им придется обеспечивать свою безопасность самостоятельно.

В интервью испанской газете Pais Боррель отметил: «США теперь не главный союзник ЕС. Мы переживаем еще одну главу реальности, которая все яснее дает нам понять, что мы должны обеспечить нашу защиту своими собственными средствами».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев указывал на наличие двойных стандартов у Евросоюза после операции США в Венесуэле. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 2026 год станет решающим для мира в Европе. Представители США предупредили о риске ядерной угрозы в случае конфликта между Евросоюзом и Россией.