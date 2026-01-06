Хакеры взломали соцсети правительства Кузбасса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хакеры осуществили атаку на официальные сети администрации правительства Кузбасса, передает РИА «Новости». В сообщении на сайте региональной администрации отмечается, что жителей просят проявлять цифровую бдительность и не поддаваться на возможные провокации со стороны мошенников.

В правительстве Кузбасса уточнили, что был взломан Telegram-канал, на котором обычно публикуются пресс-релизы и официальные сообщения администрации области.

