  • Новость часаЭксперт: США не смогут взять под контроль Латинскую Америку
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Каким будет курс рубля в 2026 году
    США для захвата Мадуро использовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой
    Власти Германии отреагировали на слова Медведева о захвате Мерца
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    Президент Колумбии бросил вызов Трампу
    Американские НПЗ приготовились к импорту венесуэльской нефти
    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    Вашингтон усомнился в праве Дании на Гренландию
    6 января 2026, 12:51 • Новости дня

    Массовые отключения света в Берлине из-за диверсии продлили до 8 января

    Массовые отключения света в Берлине из-за диверсии продлили до 8 января
    @ FILIP SINGER/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экстренные ремонтные работы в районе Целендорф на юго-западе Берлина продолжаются после диверсии, оставившей без электричества более 30 тыс. домов и 2 тыс. предприятий, сообщили местные СМИ.

    Массовые отключения электроэнергии в Берлине, вызванные диверсией на энергосетях, продлятся до 8 января, сообщает BZ-Berlin. Более 30 тыс. домохозяйств и 2 тыс. компаний в юго-западной части города остаются без света уже третий день после атаки леворадикальной группировки «Вулкан» на столичную энергосистему.

    В настоящее время специалисты работают в круглосуточном режиме на глубине четырех метров в районе Целендорф, чтобы установить временные кабельные соединения и восстановить электроснабжение. По словам представителя Stromnetz Berlin Хенрика Бойстера, «мы в графике и уже освободили два кабеля, которые планируем соединить в ближайшие дни, чтобы создать новую линию и обеспечить подачу электричества». Он пообещал: «В четверг мы закончим», ради этого работы продолжаются даже ночью при минусовых температурах.

    Рабочие вынуждены защищаться от холода многослойной одеждой, однако еще больше страдают от мороза сами кабели, которые нельзя перегибать на морозе. Для этого над котлованом устанавливают шатры и обогревают их генераторами, чтобы поддерживать плюсовую температуру.

    Ремонт идет не только в Целендорфе – на месте поджога у кабельного моста на Телтов-канале также устраивают временные соединения. Бойстер выразил надежду, что и там электроснабжение будет восстановлено к четвергу.

    Диверсия произошла в ночь на субботу: из-за умышленного поджога были уничтожены пять высоковольтных кабелей на 110 тыс. вольт и десять кабелей среднего напряжения по 10 тыс. вольт, что вызвало массовые короткие замыкания и оставило тысячи жителей без света и тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабного отключения электричества. Группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, приведший к перебоям с энергоснабжением.

    5 января 2026, 14:42 • Новости дня
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал изменение позиции лидера США Дональда Трампа относительно атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что атака ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина была бы невозможна без участия Центрального разведывательного управления США, передает Lenta.ru. Чепа таким образом прокомментировал изменившуюся позицию бывшего президента США Дональда Трампа относительно ударов ВСУ.

    Депутат подчеркнул: «Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы – это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают».

    Чепа также напомнил, что для атаки украинская сторона использовала 91 беспилотник, которые были уничтожены российскими средствами ПВО в Брянской, Смоленской и Новгородской областях. Он отметил, что эшелонированная система ПВО позволяет отслеживать пуски дронов с самого начала, и при необходимости включается противовоздушная оборона.

    По словам политика, траектории каждого дрона можно восстановить по отметкам наблюдения, а попытки ВСУ достичь результата не увенчались успехом. Чепа заключил, что все летательные аппараты были нейтрализованы и серьёзного результата противник добиться не смог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил скептицизм относительно заявления Кремля о том, что Украина атаковала резиденцию Владимира Путина беспилотником. Трамп заявил, что считает маловероятным причастность Киева к этому инциденту. 

    Комментарии (29)
    6 января 2026, 10:28 • Новости дня
    Власти Германии отреагировали на слова Медведева о захвате Мерца
    Власти Германии отреагировали на слова Медведева о захвате Мерца
    @ Christoph Hardt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии приняли к сведению заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможности операции по захвату канцлера Фридриха Мерца. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Себастьян Хилле.

    Правительство Германии приняло к сведению слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что после событий в Венесуэле он может представить себе аналогичную операцию захвата в отношении лидеров других стран, включая канцлера Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь правительства ФРГ Себастьян Хилле на брифинге заявил: «Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания».

    Он также отметил, что канцлер Фридрих Мерц хорошо и надежно защищен, добавив, что за безопасность главы правительства отвечает Федеральное ведомство по уголовным делам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле «двойными стандартами».

    Медведев предложил рассмотреть сценарий с возможным захватом других лидеров, например, канцлера Германии Фридриха Мерца. Он заявил, что похищение политика вроде Мерца могло бы стать «отличным сюжетным поворотом».

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты

    Комментарии (12)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Европа окажется обреченной без единства, на фоне разногласий в ЕС по реакции на действия США.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предупреждением о будущем Европы, передает Politico. Он заявил, что без сплоченности континент окажется «обречен», а Европа не будет восприниматься всерьез, если останется «слабой и разделенной: ни враг, ни союзник».

    Туск подчеркнул необходимость верить в собственные силы, продолжать вооружаться и быть единой, отметив: «Иначе мы обречены». Его заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о контроле над Гренландией, заявив о планах «разобраться с Гренландией примерно через два месяца» и назвав арктический остров необходимым для национальной безопасности США.

    Высказывания Трампа прозвучали после военной операции США против Венесуэлы и ареста Николаса Мадуро, что вызвало тревогу в Европе по поводу возможной попытки Вашингтона захватить Гренландию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко осудила такие идеи, отметив их бессмысленность, а поддержку Дании выразили Норвегия, Финляндия и Швеция.

    Реакция Евросоюза на действия США в Венесуэле оказалась неоднородной. Глава внешнеполитического ведомства Кая Каллас призвала к сдержанности, что поддержали 26 стран ЕС, кроме Венгрии. Испания, напротив, выступила с более жестким заявлением в компании пяти стран Латинской Америки, осудив атаку США и призвав не эксплуатировать природные ресурсы Венесуэлы.

    Италия назвала военное вмешательство «законным» при гибридной угрозе, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что происходящее – «доказательство разрушения мирового порядка». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил «распад либерального мирового порядка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поднял вопрос о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

    Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поддержали позицию Дании по контролю над Гренландией. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Дональда Трампа прекратить угрозы захвата Гренландии.

    Комментарии (8)
    5 января 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

    Путин в детстве хотел стать моряком, летчиком и разведчиком

    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о детских мечтах в разговоре с семилетним Игорем из Московской области, открытку которого он снял с «Елки желаний».

    Глава государства рассказал, что в детстве сперва хотел стать моряком, затем летчиком, а позднее под влиянием книг и фильмов о разведчиках решил посвятить себя этой профессии, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что поставил перед собой цель и добился ее, став сотрудником внешней разведки и проработав в этой сфере почти 20 лет. «И я стал сотрудником внешней разведки в нашей стране. И работал почти 20 лет, работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась», – отметил российский лидер.

    Президент пожелал Игорю исполнения его собственных желаний. Путин подчеркнул, что достижение целей приносит человеку хорошее и здоровое чувство удовлетворения, и пожелал мальчику добиться всего, чего он захочет, а также передал слова поддержки его братьям.

    Ранее Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

    Комментарии (3)
    5 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Костюм Nike задержанного Мадуро раскупили за считанные часы
    Костюм Nike задержанного Мадуро раскупили за считанные часы
    @ @realDonaldTrump/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Серый спортивный костюм Nike Tech Fleece, в котором президент Венесуэлы Николас Мадуро был замечен во время задержания американскими агентами, полностью раскупили за считанные часы.

    Кадры венесуэльского лидера под конвоем мгновенно разошлись по соцсетям и вызвали всплеск интереса к бренду, сообщает NDTV. На сайте Nike в США этот костюм исчез из продажи буквально за несколько часов после публикации фото.

    Повышенный интерес к спортивному костюму отразился и в поисковых запросах: по данным Google, количество запросов по слову «Nike Tech» резко выросло, а TikTok и Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заполнили мемы и обсуждения о необычном выборе одежды для столь напряженного момента. На фото, распространенном президентом США Дональдом Трампом в соцсети Truth Social, Мадуро запечатлен в этом костюме на борту американского военного судна по пути в США.

    Nike Tech Fleece – одна из премиальных линеек бренда, отличающаяся легкой двойной тканью, сохраняющей тепло без утяжеления. Костюм состоит из худи на молнии и брюк, выполнен из переработанного полиэстера с контрастными вставками и молниями, и стоит в США около 140–160 долларов.

    Ранее сообщалось, что бронеавтомобиль с Мадуро прибыл к зданию суда в Нью-Йорке.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщала, что в ближайшее время Мадуро и его жена предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. Стало известно, что Мадуро в США грозит до четырех пожизненных сроков.

    Комментарии (8)
    5 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Россия потребовала от США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, передает ТАСС.

    Постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН: «Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу». Дипломат выступил с этим заявлением после подтверждения нахождения Мадуро и его жены в Нью-Йорке.

    Он также подчеркнул, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой перед лицом внешней агрессии и полностью поддерживает курс Боливарианского правительства на защиту национальных интересов. Небензя выразил надежду на объективную международно-правовую оценку действий США с использованием механизмов ООН.

    Кроме того, постоянный представитель России при ООН назвал военную операцию США в Венесуэле преступлением, которому нет оправдания.

    «Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», – заявил Небензя. Он отметил, что любые разногласия между США и Венесуэлой должны решаться посредством диалога.

    После ударов по Каракасу, подтвержденных главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, президент страны и его супруга были вывезены в США, где сейчас содержатся в следственном изоляторе в Бруклине.

    Дональд Трамп подтвердил захват Мадуро и сообщил о временном управлении Венесуэлой со стороны США. Он также заявил, что Вашингтон рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний и направить их средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем.

    Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    Комментарии (27)
    5 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает угрозы Дональда Трампа о военном вторжении в Мексику всерьез, подчеркнув отказ от присутствия войск США.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе первой пресс-конференции после задержания Николаса Мадуро американскими военными заявила, что не считает угрозы Дональда Трампа вторгнуться в Мексику серьезными, передает Bloomberg.

    Шейнбаум отметила: «Я не верю в вторжение, не думаю, что это воспринимается серьезно». Она подчеркнула, что неоднократно отклоняла предложения Трампа о вводе американских войск в Мексику, несмотря на многочисленные телефонные разговоры. При этом президент выразила готовность сотрудничать с США по борьбе с наркотрафиком.

    Шейнбаум подчеркнула, что выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы, заявив, что суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению. Она добавила, что американский континент принадлежит его народам, а не какой-либо сверхдержаве.

    Дональд Трамп ранее выступил с угрозами в адрес Мексики и Колумбии, заявив, что не станет терпеть поток наркотиков в США и готов принять меры. Он отметил, что предлагал Шейнбаум помощь американских военных для «очистки» ситуации, а также обвинил президента Колумбии в содействии наркоторговле.

    В ответ президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп не понимает происходящего и должен прекратить клеветнические нападки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США продемонстрировали стремление Дональда Трампа к американскому доминированию в западном полушарии.

    Министерство иностранных дел Китая заявило, что американский удар по Венесуэле и похищение президента страны несут угрозу миру и безопасности Латинской Америки.

    Министры иностранных дел Венесуэлы и ЮАР провели телефонную беседу, в ходе которой южноафриканская сторона осудила действия США.

    Комментарии (2)
    5 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Во Франции осудили 10 человек за травлю Брижит Макрон
    Во Франции осудили 10 человек за травлю Брижит Макрон
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Ольга Иванова

    Парижский суд вынес обвинительный приговор группе из 10 человек за распространение в интернете ложных слухов о гендере и личной жизни супруги президента Франции Брижит Макрон.

    Парижский суд признал виновными 10 человек в кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон, передает AP. Обвиняемые распространяли в интернете ложные сведения о ее гендере и сексуальности, в том числе информацию, что она якобы родилась мужчиной. Суд приговорил их к разным наказаниям – от обязательного тренинга по осведомленности о кибербуллинге до условных сроков заключения до восьми месяцев.

    В постановлении суда подчеркиваются «особо унизительные, оскорбительные и злонамеренные» комментарии, связанные с ложными утверждениями о трансгендерной идентичности и педокриминальности в адрес Брижит Макрон. Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет оставляли многочисленные оскорбительные посты, которые набрали десятки тысяч просмотров. Некоторые из них связывали 24-летнюю разницу в возрасте между супругами с педофилией.

    Среди осужденных оказались государственный служащий, учитель и программист. Одна из главных участниц, Дельфин Жегус, более известная как медиум Амандина Руа, разместила в 2021 году четырехчасовое видео на YouTube с этими слухами и получила шесть месяцев лишения свободы условно. Аккаунт другого фигуранта, Аурельена Пуарсон-Атлана, был заблокирован в соцсети X в 2024 году, ему присудили восемь месяцев условно.

    Брижит Макрон не присутствовала на процессе, но ранее в эфире TF1 объяснила, что подала в суд, чтобы «показать пример» в борьбе с травлей. Ее дочь Тифен Озиер на суде рассказала, что травля сильно ухудшила жизнь матери и повлияла на всю семью, включая внуков Макрон. Семья Макронов также подала иск о клевете против консервативного инфлюенсера Кэндис Оуэнс в США.

    Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс, ранее выпустившая фильм о Бриджит Макрон, заявила об угрозе покушения, якобы готовящейся с участием жандармерии Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже начнутся судебные слушания по делу о «сексистском кибербуллинге» в отношении жены президента Франции Брижит Макрон.

    При этом подсудимые заявляют о сатирическом характере распространяемых фейков о Брижит Макрон.

    Комментарии (17)
    5 января 2026, 17:38 • Новости дня
    Молдавская армия начала отказ от автоматов Калашникова ради оружия НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Молдавии несколько армейских подразделений уже заменили автоматы Калашникова на оружие западного образца, что связано с переходом на стандарты НАТО.

    Как передает ТАСС, министр обороны Анатолий Носатый сообщил о постепенном отказе молдавской армии от автоматов Калашникова и переходе на вооружение под калибр НАТО.

    «Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Мы делаем это постепенно. Четыре-пять подразделений уже отказались от автоматов Калашникова: полк Генерального штаба, Военная академия», – заявил Носатый в эфире радио «Молдова 1».

    В этом году молдавское правительство утвердило новую военную стратегию, где Россия названа главной угрозой безопасности страны.

    Предусмотрено увеличение военных расходов до 1% ВВП, а численность вооруженных сил вырастет на 30% и достигнет 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских специалистов.

    Документ также предполагает перевооружение и переход к стандартам ЕС и НАТО, а также укрепление военного сотрудничества с Украиной.

    Против роста военных расходов и милитаризации на фоне экономических трудностей выступает парламентская оппозиция. Усиление оборонного потенциала вызывает обеспокоенность у властей Гагаузии, непризнанного Приднестровья и России, которая продолжает миротворческую миссию на берегах Днестра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии уведомили Россию о денонсации межправительственного соглашения, которое являлось правовой основой для функционирования Русского дома.

    Суд города Комрат осудил бывшего председателя Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии Дмитрия Константинова заочно.

    Комментарии (18)
    6 января 2026, 03:36 • Новости дня
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Реальные механизмы мировой политики определяются мощью, а не международными приличиями, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя операцию США в Венесуэле.

    «Мы живем в мире, где можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях и прочих вещах», – приводит слова Миллера РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Однако, по его словам, «реальный» мир «управляется силой, управляется мощью». Он отметил, что именно сила и мощь остаются «железными» законами для мира.

    Миллер заявил, что США «по определению контролируют ситуацию» в Венесуэле и управляют страной на время переходного периода благодаря «войскам, размещенным за пределами страны». Чиновник добавил, что Вашингтон поддерживает полное эмбарго на экспорт нефти из Венесуэлы и контролирует возможности Каракаса по ведению торговли. Миллер отметил, что для функционирования экономики Венесуэле необходимо разрешение США, следовательно, Соединенные Штаты сохраняют полный контроль над ситуацией в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США провели атаку на Венесуэлу. США захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, а также заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты


    Комментарии (42)
    5 января 2026, 20:24 • Новости дня
    Мадуро нанял адвоката Ассанжа

    Tекст: Денис Тельманов

    Захваченный американскими военными президент Венесуэлы Николас Мадуро для защиты в суде Нью-Йорка заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее представлявшим интересы Джулиана Ассанжа.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, который долгое время представлял основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает Bloomberg. Поллак стал его защитником в уголовном процессе, проходящем в суде Манхэттена.

    Мадуро предстал перед судом Нью-Йорка в понедельник по обвинениям в наркоторговле и терроризме. Это произошло спустя два дня после того, как он был задержан американскими спецслужбами в Каракасе во время ночного рейда.

    Барри Поллак известен работой по громким делам, в том числе защитой Джулиана Ассанжа в течение многих лет. Ожидается, что он будет представлять интересы Мадуро в ходе разбирательства по предъявленным обвинениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондонский суд отказал Вашингтону в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы. Журналисту пришлось пойти на сделку с прокуратурой США.

    Возможным условием может стать признание вины за шпионаж. Эксперты уверены, что Демократическая партия США пытается использовать основателя WikiLeaks в качестве козыря в предвыборной гонке.

    Комментарии (6)
    6 января 2026, 06:58 • Новости дня
    Языковой омбудсмен Украины Ивановская: Homo sapiens выбрали украинский язык

    Tекст: Антон Антонов

    Все, кто считают себя Homo sapiens, «сделали выбор в пользу государственного языка», заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская, которая ранее рассказывала, что ее дочь ведет блоги на русском языке.

    По словам Ивановской, такой выбор сделали «все, кто осознает, все, кто считает себя Homo sapiens», а также видит «причинно-следственные связи». «Они сделали свой выбор в пользу государственного языка», – приводят ее слова украинские СМИ. Она заявила, что «язык это не только маркер идентичности», но и «мыслительный конструкт», который влияет на «поведенческую стратегию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке. Она также заявила о необходимости блокировки российской музыки на популярных платформах. Ивановская предложила исключить из конституции Украины упоминание русского языка.

    Комментарии (21)
    5 января 2026, 15:30 • Новости дня
    Швейцария заблокировала активы Мадуро и его окружения
    Швейцария заблокировала активы Мадуро и его окружения
    @ REUTERS/Jorge Silva

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    Правительство Швейцарии приняло решение о немедленной заморозке всех активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов его ближайшего окружения, сообщает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении Федерального совета, опубликованном 5 января 2026 года.

    В заявлении отмечается: «5 января 2026 года Федеральный совет принял решение с немедленным вступлением в силу заблокировать все активы Николаса Мадуро и других лиц из его окружения, находящиеся в Швейцарии». Решение касается всех средств и финансовых инструментов, которые могут быть связаны с венесуэльским лидером или его соратниками.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.


    Комментарии (18)
    5 января 2026, 14:36 • Новости дня
    События в Венесуэле вызвали резкий рост цен на золото
    События в Венесуэле вызвали резкий рост цен на золото
    @ IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на золото и другие драгоценные металлы заметно выросли в понедельник на фоне событий в Венесуэле.

    Спотовая цена золота увеличилась на 2,1% и достигла 4 422 долларов за унцию, а фьючерсы на февраль на бирже Comex выросли на 2,4%, до 4 433,3 доллара за унцию, передает «Интерфакс».

    «События в Венесуэле подстегнули спрос на защитные активы, поскольку инвесторы стремятся защититься от геополитических рисков», – заявил аналитик KCM Trade Тим Уотерер. По словам эксперта, золото и серебро стали основными бенефициарами.

    В 2025 году золото подорожало на 64%, что стало максимальным годовым ростом с 1979 года. Росту стоимости способствовали геополитическая напряженность, снижение процентных ставок и высокий спрос со стороны мировых центробанков. Цена золота поднималась до рекордных 4 549,71 доллара за унцию 26 декабря.

    Серебро также показывает сильную динамику: на спотовом рынке в понедельник его цена выросла на 3,8%, до 75,33 доллара за унцию. За прошлый год стоимость серебра увеличилась в 2,5 раза, а 29 декабря достигла рекордной отметки в 83,62 доллара за унцию.

    Платина и палладий также значительно подорожали: спотовая цена платины выросла на 3,7%, до 2220,3 доллара за унцию, а палладия – на 2%, до 1671,7 доллара за унцию.

    В пятницу стоимость золота выросла более чем на 1%.

    В декабре стоимость золота достигла нового исторического максимума.

    Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков дал совет россиянам о покупке золота.

    Комментарии (8)
    6 января 2026, 00:59 • Новости дня
    Венесуэла заявила о победе на заседании Совбеза ООН

    Глава МИД Венесуэлы Хиль: Каракас одержал победу на заседании Совбеза ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании Совета Безопасности ООН Венесуэла одержала явную и законную победу – мировое сообщество признало атаку США нарушением международного права, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

    «В очередной раз правда восторжествовала в Совете Безопасности. Венесуэла одержала явную и законную победу», – заявил министр в Telegram.

    По его словам, международное сообщество признало, что действия Вашингтона противоречат Уставу ООН, нормам гуманитарного права и прав человека. Он добавил, что атака была прямым нарушением иммунитета действующего главы государства.

    «Не было места для манипуляций или двойных стандартов. Закон был на стороне Венесуэлы», – заявил он..

    Хиль подчеркнул, что Венесуэла и дальше будет защищать свой суверенитет и обеспечивать мир на своей территории, ссылаясь на историческую преемственность идей Симона Боливара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал немедленно освободить Мадуро и его супругу, которые содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке. В ООН заявили, что не получали от США официальных объяснений причин проведения военной операции в Венесуэле.

    Комментарии (14)
    Главное
    В результате атаки БПЛА в Твери погиб человек
    Массовые отключения света в Берлине из-за диверсии продлили до 8 января
    Премьер Чехии раскритиковал посла Украины за поучения
    Израильская армия вошла в деревню на юге Сирии
    Языковой омбудсмен Украины: Homo sapiens выбрали украинский язык
    МВД сообщило о новых схемах блокировки банковских карт мошенниками
    Овечкин повторил рекорд Ягра по победным шайбам в НХЛ