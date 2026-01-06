США для захвата Мадуро использовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой

TWZ: Вертолеты Night Stalkers поддержали операцию по задержанию Мадуро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает TWZ, после захвата Николаса Мадуро в Венесуэле особое внимание привлекли вертолеты MH-60M DAP из состава 160-го авиационного полка спецопераций армии США, известных как Night Stalkers. Эти машины выступают в роли тяжелых ударных вертолетов поддержки и сопровождения штурмовых групп, а их оснащение превосходит даже стандартные транспортные версии MH-60 того же полка.

В ходе операции Absolute Resolve в Каракасе, по сведениям TWZ, MH-60M DAP действовали в непосредственной близости к целям, применяя одновременно пулеметный и ракетный огонь. Вертолет оснащается крыльями с несколькими точками подвески для ракет калибра 70 мм, ракет Hellfire, ПЗРК Stinger, пулеметов 12,7 мм, автоматической пушки 30 мм, а также двумя миниганами 7,62 мм. Использование управляемых ракет APKWS II позволяет поражать цели с высокой точностью.

Машины оснащены новыми легкими крыльями MLASS, которые проще устанавливать и демонтировать, а также современными средствами навигации и наблюдения. В носовой части установлен радар AN/APQ-187 Silent Knight, обеспечивающий полеты на малых высотах ночью и в плохую погоду. Под радаром расположена оптико-электронная турель AN/ZSQ-2 с лазерным дальномером и целеуказателем.

Особое внимание уделено комплексу защиты MH-60M: вертолеты оборудованы системами предупреждения о ракетной, радиолокационной и лазерной угрозе, а также активными средствами радиоэлектронной борьбы и инфракрасными ловушками. Недавно на них установили систему Common Infrared Countermeasures (CIRCM), ослепляющую головки самонаведения ракет.

TWZ отмечает, что в ходе операции только один вертолет получил повреждения, но успешно вернулся на базу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай обвинил США в подрыве стабильности в мире после захвата Николаса Мадуро. В ООН заявили, что до сих пор не получили от Соединенных Штатов официальных уведомлений с объяснением причин военной операции на территории Венесуэлы. Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену.



