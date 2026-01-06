Bloomberg: Родригес стала главой Венесуэлы с поддержкой нефтяников

Tекст: Елизавета Шишкова

Делси Родригес, в прошлом министр нефти и вице-президент, стала исполняющей обязанности президента Венесуэлы, что приветствовали представители мирового нефтяного бизнеса, пишет Bloomberg.

Эксперты и лоббисты отрасли называли именно ее лучшим вариантом для восстановления нефтяной экономики страны и возврата крупных иностранных компаний, особенно на фоне задержания Николаса Мадуро.

Родригес известна как опытный переговорщик в условиях санкций и экономического давления, а также как человек, способный выстроить диалог между венесуэльскими властями и бизнесом. «Если вы хотите кого-то, кто справится в сложных условиях, возьмите того, кто уже работал в самых худших», – заявил в эфире Bloomberg TV глава Greylock Capital Management Ханс Хьюмс. Именно такие качества сделали Родригес предпочтительным кандидатом для Запада и ряда инвесторов.

Среди компаний, заинтересованных в быстрой нормализации работы в Венесуэле, – Chevron, ConocoPhillips, Shell, Repsol, Eni и Maurel et Prom. Представитель Chevron заявил, что компания не участвовала в переговорах о смене власти в Каракасе и продолжает работать в соответствии с законом. В свою очередь, администрация президента США, как заявляют источники агентства, видит в Родригес фигуру, способную обеспечить экономическую стабильность и не допустить повторения иракского сценария.

После захвата Мадуро Родригес приняла не только жесткую риторику, назвав произошедшее «похищением», но и выразила готовность к сотрудничеству с США, подчеркнув важность совместного развития и соблюдения международного права. В последние недели она активно занималась вопросами венесуэльского долга и контактами с нефтяными компаниями, что, по мнению источников, может способствовать реструктуризации долгов на сумму около 60 млрд долларов.

Родригес родом из семьи известных левых политиков и давно занимает ключевые посты в венесуэльском правительстве, начиная с работы при Уго Чавесе. Ее профессионализм и отсутствие уголовного преследования в США стали дополнительными аргументами в пользу ее назначения, хотя эксперты отмечают, что ее тесная связь с прежним режимом может стать проблемой для долгосрочной стабилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что именно он контролирует ситуацию в Венесуэле. Дельси Родригес возглавила Венесуэлу в качестве исполняющей обязанности президента. США захватили Николаса Мадуро.