Президент Колумбии бросил вызов Трампу после ареста Мадуро

Президент Колумбии Петро бросил вызов Трампу после ареста Мадуро

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с резким обращением к Дональду Трампу после громкого задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает The Express.

В ответ на слова Трампа о возможной военной операции в Колумбии и обвинения в адрес Петро, колумбийский лидер бросил вызов: «Приходи за мной, я тебя жду!»

Петро подчеркнул: «Не угрожай мне, я подожду тебя здесь, если хочешь. Я не принимаю ни вторжений, ни ракет, ни убийств – только разведданные. Приходи, поговорим лицом к лицу с фактами, а не с ложью». Он также обвинил «политические мафии» Колумбии в гибели 700 тыс. человек и росте неравенства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к производству кокаина и допустил возможность проведения операции против него.

В свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула отказ от присутствия американских войск и назвала угрозы Трампа о вторжении не заслуживающими серьезного отношения.

Задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США показали стремление Трампа к доминированию Америки в западном полушарии.