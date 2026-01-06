Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США

Tекст: Елизавета Шишкова

Крупная ставка в 30 тыс. долларов на поимку Николаса Мадуро до захвата президента Венесуэлы американскими военными вызвала острые споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов, сообщает Axios. Один из новых аккаунтов на платформе Polymarket вложил эту сумму в пятницу в исход ухода Мадуро и заработал 436 тыс. 760 долларов после подтверждения события.

Эксперты отмечают, что в отличие от фондового рынка, инсайдерская торговля на таких платформах сейчас не запрещена законом, хотя может нарушать внутренние правила. Консультант игорной индустрии Дастин Гоукер заявил: «Это просто не укладывается в голове, что это не инсайдерская информация». Он также отмечает, что ранее участники выигрывали крупные суммы на ставках о релизе продуктов OpenAI и темах в годовом рейтинге Google.

Регуляторы из Commodity Futures Trading Commission и представители Polymarket отказались от комментариев.

На фоне скандала конгрессмен-демократ Ричи Торрес внес законопроект, который приравнивает ставки на инсайдерской информации для официальных лиц к запрету на инсайдерскую торговлю акциями для топ-менеджеров и инвесторов. Пока неясно, будет ли этот законопроект вынесен на голосование и принят.

Некоторые сторонники рынков прогнозов считают инсайдерскую торговлю полезной для общества, поскольку она может сигнализировать о важных событиях. Например, Алекс Ноурасте из Института Катона назвал такую торговлю «функцией, а не ошибкой». Однако эксперты предупреждают, что рынки могут использоваться не только для обогащения, но и для дезинформации противника – например, для создания ложных ожиданий военных операций.

Недавние исследования армии США предлагают использовать рынки прогнозов для анализа террористической активности и оптимизации распределения ресурсов аналитиков. В целом, по мере увеличения оборотов на рынках предсказаний, растет и внимание к возможностям злоупотреблений, а также усиливается дискуссия о необходимости нового регулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал себя военнопленным и обвинил США в похищении. В Нью-Йорке назначили дату следующего судебного заседания по делу Мадуро на март.

США смогли захватить Мадуро, несмотря на вооруженную охрану и меры безопасности, а армия Венесуэлы не предприняла эффективных действий для предотвращения этой операции.