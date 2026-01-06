  • Новость часаСбитый БПЛА задержал поезда в Воронежской области
    6 января 2026, 11:38 • Новости дня

    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США

    Крупная ставка на захват Мадуро вызвала подозрения в США
    @ Kyle Mazza/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупная ставка на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро принесла трейдеру почти 437 тыс. долларов и вызвала споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов.

    Крупная ставка в 30 тыс. долларов на поимку Николаса Мадуро до захвата президента Венесуэлы американскими военными вызвала острые споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов, сообщает Axios. Один из новых аккаунтов на платформе Polymarket вложил эту сумму в пятницу в исход ухода Мадуро и заработал 436 тыс. 760 долларов после подтверждения события.

    Эксперты отмечают, что в отличие от фондового рынка, инсайдерская торговля на таких платформах сейчас не запрещена законом, хотя может нарушать внутренние правила. Консультант игорной индустрии Дастин Гоукер заявил: «Это просто не укладывается в голове, что это не инсайдерская информация». Он также отмечает, что ранее участники выигрывали крупные суммы на ставках о релизе продуктов OpenAI и темах в годовом рейтинге Google.

    Регуляторы из Commodity Futures Trading Commission и представители Polymarket отказались от комментариев.

    На фоне скандала конгрессмен-демократ Ричи Торрес внес законопроект, который приравнивает ставки на инсайдерской информации для официальных лиц к запрету на инсайдерскую торговлю акциями для топ-менеджеров и инвесторов. Пока неясно, будет ли этот законопроект вынесен на голосование и принят.

    Некоторые сторонники рынков прогнозов считают инсайдерскую торговлю полезной для общества, поскольку она может сигнализировать о важных событиях. Например, Алекс Ноурасте из Института Катона назвал такую торговлю «функцией, а не ошибкой». Однако эксперты предупреждают, что рынки могут использоваться не только для обогащения, но и для дезинформации противника – например, для создания ложных ожиданий военных операций.

    Недавние исследования армии США предлагают использовать рынки прогнозов для анализа террористической активности и оптимизации распределения ресурсов аналитиков. В целом, по мере увеличения оборотов на рынках предсказаний, растет и внимание к возможностям злоупотреблений, а также усиливается дискуссия о необходимости нового регулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал себя военнопленным и обвинил США в похищении. В Нью-Йорке назначили дату следующего судебного заседания по делу Мадуро на март.

    США смогли захватить Мадуро, несмотря на вооруженную охрану и меры безопасности, а армия Венесуэлы не предприняла эффективных действий для предотвращения этой операции.

    5 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Европа окажется обреченной без единства, на фоне разногласий в ЕС по реакции на действия США.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предупреждением о будущем Европы, передает Politico. Он заявил, что без сплоченности континент окажется «обречен», а Европа не будет восприниматься всерьез, если останется «слабой и разделенной: ни враг, ни союзник».

    Туск подчеркнул необходимость верить в собственные силы, продолжать вооружаться и быть единой, отметив: «Иначе мы обречены». Его заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о контроле над Гренландией, заявив о планах «разобраться с Гренландией примерно через два месяца» и назвав арктический остров необходимым для национальной безопасности США.

    Высказывания Трампа прозвучали после военной операции США против Венесуэлы и ареста Николаса Мадуро, что вызвало тревогу в Европе по поводу возможной попытки Вашингтона захватить Гренландию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко осудила такие идеи, отметив их бессмысленность, а поддержку Дании выразили Норвегия, Финляндия и Швеция.

    Реакция Евросоюза на действия США в Венесуэле оказалась неоднородной. Глава внешнеполитического ведомства Кая Каллас призвала к сдержанности, что поддержали 26 стран ЕС, кроме Венгрии. Испания, напротив, выступила с более жестким заявлением в компании пяти стран Латинской Америки, осудив атаку США и призвав не эксплуатировать природные ресурсы Венесуэлы.

    Италия назвала военное вмешательство «законным» при гибридной угрозе, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что происходящее – «доказательство разрушения мирового порядка». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил «распад либерального мирового порядка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поднял вопрос о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

    Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поддержали позицию Дании по контролю над Гренландией. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Дональда Трампа прекратить угрозы захвата Гренландии.

    5 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Костюм Nike задержанного Мадуро раскупили за считанные часы
    Костюм Nike задержанного Мадуро раскупили за считанные часы
    @ @realDonaldTrump/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Серый спортивный костюм Nike Tech Fleece, в котором президент Венесуэлы Николас Мадуро был замечен во время задержания американскими агентами, полностью раскупили за считанные часы.

    Кадры венесуэльского лидера под конвоем мгновенно разошлись по соцсетям и вызвали всплеск интереса к бренду, сообщает NDTV. На сайте Nike в США этот костюм исчез из продажи буквально за несколько часов после публикации фото.

    Повышенный интерес к спортивному костюму отразился и в поисковых запросах: по данным Google, количество запросов по слову «Nike Tech» резко выросло, а TikTok и Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заполнили мемы и обсуждения о необычном выборе одежды для столь напряженного момента. На фото, распространенном президентом США Дональдом Трампом в соцсети Truth Social, Мадуро запечатлен в этом костюме на борту американского военного судна по пути в США.

    Nike Tech Fleece – одна из премиальных линеек бренда, отличающаяся легкой двойной тканью, сохраняющей тепло без утяжеления. Костюм состоит из худи на молнии и брюк, выполнен из переработанного полиэстера с контрастными вставками и молниями, и стоит в США около 140–160 долларов.

    Ранее сообщалось, что бронеавтомобиль с Мадуро прибыл к зданию суда в Нью-Йорке.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщала, что в ближайшее время Мадуро и его жена предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. Стало известно, что Мадуро в США грозит до четырех пожизненных сроков.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    5 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Россия потребовала от США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, передает ТАСС.

    Постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН: «Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу». Дипломат выступил с этим заявлением после подтверждения нахождения Мадуро и его жены в Нью-Йорке.

    Он также подчеркнул, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой перед лицом внешней агрессии и полностью поддерживает курс Боливарианского правительства на защиту национальных интересов. Небензя выразил надежду на объективную международно-правовую оценку действий США с использованием механизмов ООН.

    Кроме того, постоянный представитель России при ООН назвал военную операцию США в Венесуэле преступлением, которому нет оправдания.

    «Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», – заявил Небензя. Он отметил, что любые разногласия между США и Венесуэлой должны решаться посредством диалога.

    После ударов по Каракасу, подтвержденных главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, президент страны и его супруга были вывезены в США, где сейчас содержатся в следственном изоляторе в Бруклине.

    Дональд Трамп подтвердил захват Мадуро и сообщил о временном управлении Венесуэлой со стороны США. Он также заявил, что Вашингтон рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний и направить их средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем.

    Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    5 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает угрозы Дональда Трампа о военном вторжении в Мексику всерьез, подчеркнув отказ от присутствия войск США.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе первой пресс-конференции после задержания Николаса Мадуро американскими военными заявила, что не считает угрозы Дональда Трампа вторгнуться в Мексику серьезными, передает Bloomberg.

    Шейнбаум отметила: «Я не верю в вторжение, не думаю, что это воспринимается серьезно». Она подчеркнула, что неоднократно отклоняла предложения Трампа о вводе американских войск в Мексику, несмотря на многочисленные телефонные разговоры. При этом президент выразила готовность сотрудничать с США по борьбе с наркотрафиком.

    Шейнбаум подчеркнула, что выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы, заявив, что суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению. Она добавила, что американский континент принадлежит его народам, а не какой-либо сверхдержаве.

    Дональд Трамп ранее выступил с угрозами в адрес Мексики и Колумбии, заявив, что не станет терпеть поток наркотиков в США и готов принять меры. Он отметил, что предлагал Шейнбаум помощь американских военных для «очистки» ситуации, а также обвинил президента Колумбии в содействии наркоторговле.

    В ответ президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп не понимает происходящего и должен прекратить клеветнические нападки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США продемонстрировали стремление Дональда Трампа к американскому доминированию в западном полушарии.

    Министерство иностранных дел Китая заявило, что американский удар по Венесуэле и похищение президента страны несут угрозу миру и безопасности Латинской Америки.

    Министры иностранных дел Венесуэлы и ЮАР провели телефонную беседу, в ходе которой южноафриканская сторона осудила действия США.

    5 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил новый мировой порядок после проведения рейда, в ходе которого был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Bloomberg.

    По словам источников Bloomberg, этот шаг стал сигналом как союзникам, так и противникам Соединенных Штатов, что Вашингтон готов действовать решительно для защиты своих интересов.

    Трамп заявил, что будущее будет определяться способностью защищать торговлю, территории и ресурсы, и назвал это «железными законами мировой власти». Такой подход вызвал шок и резкую критику в разных странах, от Бразилии до Китая, а эксперты отметили, что события в Венесуэле стали «суровым уроком силовой политики» для всего мира, говорится в материале.

    Агентство отмечает, что рейд США в Венесуэле стал кульминацией агрессивной внешней политики Трампа, проявлявшейся ударами по Сомали, Нигерии, Сирии, Ираку, Ирану и международным водам. Он также заявил, что следующие цели могут быть Куба и Гренландия, объяснив интерес к последней необходимостью для национальной безопасности. Премьер-министр Дании осудил эти планы, заявив о недопустимости аннексии территории.

    Американский лидер использует не только военные, но и экономические инструменты давления, включая санкции и пошлины, а его администрация поддерживает европейские оппозиционные партии. Трамп отверг прежнюю модель сотрудничества с союзниками и работу через международные организации, отметив, что США будут действовать самостоятельно, исходя из своих интересов и модели экономического доминирования. Он подчеркнул, что американские компании могут восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и получить доступ к ее ресурсам.

    По мнению аналитиков, успех операции по свержению Мадуро может подтолкнуть США усилить давление на другие страны региона, включая Кубу. Госсекретарь Марко Рубио назвал действия Штатов переосмыслением доктрины Монро, но Трамп опроверг это, отметив, что вопрос касается отдельных государств. В Вашингтоне республиканцы в основном поддержали президента, в то время как часть консерваторов выразила опасения по поводу вмешательства за рубежом.

    Телеканал NBC News сообщал, что Соединенные Штаты потрясли мировое сообщество, проведя военную операцию в Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро.

    Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о крахе международного права после атаки США на Венесуэлу.

    5 января 2026, 15:30 • Новости дня
    Швейцария заблокировала активы Мадуро и его окружения
    Швейцария заблокировала активы Мадуро и его окружения
    @ REUTERS/Jorge Silva

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    Правительство Швейцарии приняло решение о немедленной заморозке всех активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов его ближайшего окружения, сообщает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении Федерального совета, опубликованном 5 января 2026 года.

    В заявлении отмечается: «5 января 2026 года Федеральный совет принял решение с немедленным вступлением в силу заблокировать все активы Николаса Мадуро и других лиц из его окружения, находящиеся в Швейцарии». Решение касается всех средств и финансовых инструментов, которые могут быть связаны с венесуэльским лидером или его соратниками.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.


    6 января 2026, 00:59 • Новости дня
    Венесуэла заявила о победе на заседании Совбеза ООН

    Глава МИД Венесуэлы Хиль: Каракас одержал победу на заседании Совбеза ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании Совета Безопасности ООН Венесуэла одержала явную и законную победу – мировое сообщество признало атаку США нарушением международного права, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

    «В очередной раз правда восторжествовала в Совете Безопасности. Венесуэла одержала явную и законную победу», – заявил министр в Telegram.

    По его словам, международное сообщество признало, что действия Вашингтона противоречат Уставу ООН, нормам гуманитарного права и прав человека. Он добавил, что атака была прямым нарушением иммунитета действующего главы государства.

    «Не было места для манипуляций или двойных стандартов. Закон был на стороне Венесуэлы», – заявил он..

    Хиль подчеркнул, что Венесуэла и дальше будет защищать свой суверенитет и обеспечивать мир на своей территории, ссылаясь на историческую преемственность идей Симона Боливара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал немедленно освободить Мадуро и его супругу, которые содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке. В ООН заявили, что не получали от США официальных объяснений причин проведения военной операции в Венесуэле.

    6 января 2026, 03:36 • Новости дня
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Реальные механизмы мировой политики определяются мощью, а не международными приличиями, заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя операцию США в Венесуэле.

    «Мы живем в мире, где можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях и прочих вещах», – приводит слова Миллера РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Однако, по его словам, «реальный» мир «управляется силой, управляется мощью». Он отметил, что именно сила и мощь остаются «железными» законами для мира.

    Миллер заявил, что США «по определению контролируют ситуацию» в Венесуэле и управляют страной на время переходного периода благодаря «войскам, размещенным за пределами страны». Чиновник добавил, что Вашингтон поддерживает полное эмбарго на экспорт нефти из Венесуэлы и контролирует возможности Каракаса по ведению торговли. Миллер отметил, что для функционирования экономики Венесуэле необходимо разрешение США, следовательно, Соединенные Штаты сохраняют полный контроль над ситуацией в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США провели атаку на Венесуэлу. США захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, а также заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    6 января 2026, 04:26 • Новости дня
    BNO News сообщил о стрельбе возле президентского дворца в столице Венесуэлы
    BNO News сообщил о стрельбе возле президентского дворца в столице Венесуэлы
    @ Noticias Caracol/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе раздались выстрелы, сообщает портал BNO News.

    При этом BNO News подчеркивает, что «обстоятельства неясны», передает РИА «Новости».

    Радиостанция Caracol заявила, что министерства и правительственные здания в центре Каракаса эвакуируют из-за близости к «эпицентру столкновений».

    По данным радиостанции, предприятия и районы рядом с местом происшествия закрыты, жители и покупатели не могут покинуть здания «до улучшения ситуации».

    По данным Caracol, сообщалось о беспилотниках, замеченных над зданием дворца, после чего началась стрельба, вызвавшая панику среди горожан. Информация о происхождении беспилотников и пострадавших пока отсутствует, власти официальных комментариев не дали.

    Корреспондент Agence France-Presse Дэнни Кемп со ссылкой на источник, близкий к офису президента Венесуэлы, заявил, что «ситуация находится под контролем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Операция прошла исключительно под контролем исполнительной власти, а Белый дом готовил ее много месяцев без уведомления демократов в Конгрессе. США заявили о повреждении одного вертолета, а также, по сообщениям СМИ, одного самолета и наличии раненых среди своих военных. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    6 января 2026, 05:36 • Новости дня
    Названа причина стрельбы у президентского дворца в Каракасе

    Стрельба у президентского дворца в Каракасе произошла из-за дронов

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной выстрелов рядом с президентским дворцом в Каракасе стали действия полиции против беспилотников, сообщил источник в правительстве Венесуэлы.

    Источник РИА «Новости» пояснил, что инцидент в центре Каракаса был вызван появлением незарегистрированных беспилотников над районом. По словам источника, полиция произвела «предупредительные выстрелы» «Конфронтации не было, вся страна находится в состоянии полного спокойствия», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе прогремели выстрелы. Власти эвакуировали министерства и правительственные здания в центре города из-за близости к эпицентру столкновений. Стрельба произошла на фоне атаки США на Венесуэлу и похищения президента Николаса Мадуро.

    5 января 2026, 12:24 • Новости дня
    NBC: Союзники и оппоненты США обеспокоены угрозой новых интервенций
    NBC: Союзники и оппоненты США обеспокоены угрозой новых интервенций
    @ REUTERS/Romeo Ranoco RR

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты потрясли мировое сообщество, проведя военную операцию в Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро, сообщает телеканал NBC News.

    Как отмечает NBC News, Вашингтон представил это действие как демонстрацию американского могущества, а Дональд Трамп заявил, что США обладают возможностями и навыками, о которых враги Америки «могут только догадываться».

    Операция вызвала бурную реакцию как союзников, так и оппонентов США. Россия и Китай осудили военные действия, потребовав освобождения Мадуро, а Иран и Куба назвали случившееся нарушением международного права. Власти Кубы заявили о «государственном терроризме», подчеркнув опасения, что подобные действия могут повториться в отношении других стран.

    Даже европейские союзники выразили осторожные сомнения в законности происходящего. Премьер-министр Британии Киир Стармер отметил, что его страна «не станет скорбеть» по поводу ухода Мадуро, но подчеркнул поддержку международного права. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал операцию «сложной», а глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отметил нарушение принципа неприменения силы.

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп таким образом реализует предвыборное обещание «разгромить иностранные наркокартели» и обеспечить безопасность граждан. Сенатор Марко Рубио настаивал, что целью была борьба с наркоторговлей, а не война против Венесуэлы.

    Латиноамериканские лидеры, включая президентов Бразилии, Колумбии, Мексики и Чили, осудили операцию США, предупредив о риске дестабилизации всего региона. Эксперты в области международного права, такие как профессор Мэри Эллен О’Коннелл, заявили, что такой захват президента представляет собой похищение и прямое нарушение принципов Устава ООН.

    Многие обозреватели отмечают, что этот инцидент возродил старые опасения перед возможными новыми интервенциями США. Как подчеркивают аналитики, союзники и противники Вашингтона теперь задаются вопросом, насколько они сами уязвимы для аналогичных действий со стороны США.

    Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, Трамп заявил о якобы причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

    Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    5 января 2026, 22:34 • Новости дня
    Дельси Родригес вступила в должность и.о. президента Венесуэлы
    Дельси Родригес вступила в должность и.о. президента Венесуэлы
    @ Venezuela's Presidency/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента, сообщает TeleSur.

    Дельси Родригес официально приступила к обязанностям временного президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей, передает РИА «Новости» со ссылкой на TeleSur.

    «Постановляю: вы, гражданка Дельсина Родригес Гомес, наделяетесь полномочиями временного президента Боливарианской Республики Венесуэла. Поздравляю», – заявил спикер парламента Хорхе Родригес.

    Родригес подчеркнула, что пришла на церемонию как исполнительный вице-президент «конституционного президента» Николаса Мадуро, чтобы принести присягу. Она отметила, что делает это «с болью» из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу. Она назвала действия США «противозаконной военной агрессией».

    Во время церемонии Родригес назвала Мадуро и его супругу Силию Флорес «героями, находящимися в заложниках в США». Она добавила, что будет бороться до тех пор, пока Венесуэла не станет свободной, суверенной и независимой нацией, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро. Операция осуществлялась исключительно под контролем исполнительной власти, при этом Белый дом месяцами готовил ее без уведомления демократов в Конгрессе. В США прошло судебное заседание по делу президента Венесуэлы.

    6 января 2026, 02:31 • Новости дня
    Трамп назвал себя главным в управлении Венесуэлой
    Трамп назвал себя главным в управлении Венесуэлой
    @ Nicole Combea/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, а также заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    В интервью NBC Трамп, отвечая на вопрос о том, кто будет играть главную роль в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил: «Я», – передает РИА «Новости».

    Также Трамп подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, однако ведут борьбу против тех, кто занимается наркотрафиком и отправляет в США заключенных и пациентов психиатрических лечебниц, передает ТАСС.

    Трамп предупредил о готовности США отправить силы в Венесуэлу. По словам Трампа, предполагалось, что американские силы могли бы уже быть направлены в Венесуэлу вновь, уточняет телеканал.

    Он добавил, что в ближайшие 30 дней проведение новых выборов в Венесуэле невозможно, так как стране необходимо восстановление после последних событий, а граждане пока не имеют возможности голосовать. По его словам, потребуется время, чтобы «вылечить страну» и вернуть ей стабильность.

    Трамп отметил, что госсекретарь Марко Рубио находится в тесном контакте с и.о. президента Венесуэлы Дельси Родригес. «Свободно общается с ней на испанском… отношения очень крепкие», – сообщил он. Трамп заявил, что Родригес начала сотрудничать с официальными лицами США. При этом Трамп категорически отверг предположения о том, что между его администрацией и окружением Родригес существовали какие-либо контакты до момента захвата Мадуро.

    Рубио, вице-президент США Джей Ди Вэнс, военный министр Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер войдут в состав группы, которая будет контролировать вовлеченность Соединенных Штатов в дела Венесуэлы.

    Трамп опроверг публикации о том, что он отказался помогать венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо становиться президентом Венесуэлы, поскольку та не уступила ему Нобелевскую премию мира.

    Нефтяным компаниям предстоит потратить огромные средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, заявил президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США провели атаку на Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента. Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Западное полушарие считается зоной интересов Вашингтона.

    5 января 2026, 21:15 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка назначил заседание по делу Мадуро на 17 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке определили дату следующего судебного заседания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его проведут в марте.

    Следующее слушание по делу Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка пройдет 17 марта, передает Fox News.

    Решение огласил председательствующий судья Элвин Хеллерстин, отметив, что заседание начнется в одиннадцать утра по местному времени. Мадуро был доставлен в зал суда в тюремной одежде и кандалах на ногах, однако руки его были свободны от наручников, сообщает CBS News.

    В ходе заседания Мадуро заявил: «Я продолжаю являться президентом Венесуэлы и настаиваю на своей невиновности».

    Судья прервал его выступление, но подтвердил дальнейшее рассмотрение дела.

    Адвокат президента Барри Поллак сообщил суду о намерении в дальнейшем ходатайствовать об освобождении Мадуро под залог, однако пока защита этого не требует.

    На суде Мадуро пользовался услугами переводчика и находился под охраной.

    Супруга Мадуро, Цилия Флорес, также задержана и содержится в следственном изоляторе Бруклина, ее адвокаты заявили суду о полученных травмах во время похищения из Венесуэлы.

    Власти США подтвердили, что Мадуро и его супруга были вывезены из страны после военной операции в Каракасе.

    Администрация Дональда Трампа намерена установить временное управление Венесуэлой и рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Бронированный автомобиль с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Николаса Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    5 января 2026, 21:47 • Новости дня
    ООН: США не объяснили военную операцию в Венесуэле

    Tекст: Денис Тельманов

    В ООН заяаили, что до сих пор не получили от Соединённых Штатов официальных уведомлений с объяснением причин военной операции на территории Венесуэлы.

    США не предоставили ООН официальных обоснований военной операции в Венесуэле, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

    Дюжаррик заявил: «Могу сказать, что мы не получали каких-либо официальных уведомлений от США с обоснованием того, что произошло». Это был его ответ на вопрос журналистов о действиях Вашингтона в Венесуэле.

    Пока ни Белый дом, ни представители американских властей не комментировали ситуацию на официальном уровне. ООН, в свою очередь, ожидает разъяснений от США по поводу происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь поддержал проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН после военного удара США по Венесуэле.

    В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка назначили дату следующего слушания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на 17 марта.

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

