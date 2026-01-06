Китай обвинил США в подрыве стабильности в мире после захвата Мадуро

Tекст: Елизавета Шишкова

США своими действиями в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро нанесли удар по стабильности международных отношений, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Вашингтон проигнорировал статус Мадуро как главы государства и провел судебное заседание на своей территории, что, по мнению Пекина, является серьезным нарушением государственного суверенитета Венесуэлы.

Мао Нин заявила: «США проигнорировали статус президента Венесуэлы Николаса Мадуро как главы государства, открыто возбудили дело и провели так называемое судебное заседание в своем внутреннем суде, чем серьезно нарушили государственный суверенитет Венесуэлы и подорвали стабильность международных отношений. Ни одна страна не может ставить свои собственные правила выше международного права».

Дипломат также добавила, что Китай призывает США немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, а также обеспечить им личную безопасность. Ранее сам Мадуро на заседании в суде Нью-Йорка отверг все предъявленные ему обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай рекомендует своим гражданам не ездить в Венесуэлу из-за обострения ситуации с безопасностью. Посольство России в Каракасе также призвало россиян отказаться от поездок в страну из-за действий США против Боливарианской Республики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он руководит процессами в Венесуэле и подчеркнул отсутствие войны между США и Венесуэлой.

Николас Мадуро назвал себя военнопленным и обвинил США в похищении.