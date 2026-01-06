В Подольске при пожаре погибли три человека

Tекст: Елизавета Шишкова

Три человека погибли при пожаре в квартире жилого дома в Подольске, передает ТАСС. ЧП произошло вечером 5 января 2026 года на улице Московской. По данным областной прокуратуры, «в результате отравления продуктами горения погибли две женщины и один мужчина, проживающие в соседних квартирах, еще двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение».

По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Однако точную причину пожара предстоит установить в ходе экспертизы.

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи и криминалисты уже провели осмотр места происшествия, продолжают допрашивать очевидцев и назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

