В Госдуме исключили появление еды из насекомых в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, продукты питания из насекомых не появятся на российских прилавках, передает ТАСС. Оглоблина добавила, что насекомых в пищу в России не ели прежде и не будут есть никогда, а их использование допустимо только как корма для животных и рыб. На прямой вопрос о возможности появления такой еды для людей Оглоблина ответила: «Исключено. Это я заявляю ответственно. Это исключительно для кормов рыб и животных. Все, точка».

Парламентарий подчеркнула, что даже положительные научные исследования не изменят этой позиции. По ее мнению, в России такой подход неприемлем и никогда не станет нормой. Оглоблина также добавила, что в Европе уже разрешили использовать в пищевых продуктах пять видов насекомых, что, по ее словам, свидетельствует о проблемах с сельским хозяйством у европейцев.

Как отметила депутат, европейцы из-за нехватки сельхозпродукции вынуждены переходить на альтернативные источники белка, такие как сверчки, жуки и пауки. При этом она подчеркнула, что в России достаточно земель и возможностей для производства традиционной еды, поэтому, по ее словам, «мы только за настоящую нашу русскую еду».

Напомним, что в феврале 2025 года в Евросоюзе вступил в силу регламент, разрешающий добавлять порошок из личинок большого мучного хрущака в различные пищевые продукты. Согласно пояснениям Еврокомиссии, этот ингредиент разрешено использовать, в частности, при производстве хлеба, сыра, джемов и макаронных изделий.

