  • Новость часаСбитый БПЛА задержал поезда в Воронежской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Каким будет курс рубля в 2026 году
    Трамп назвал себя главным в управлении Венесуэлой
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    Белый дом: Мир управляется силой и мощью
    США объявили Западное полушарие американским
    Названа причина стрельбы у президентского дворца в Каракасе
    Венесуэла заявила о победе на заседании Совбеза ООН
    Вашингтон усомнился в праве Дании на Гренландию
    6 января 2026, 10:14 • Новости дня

    Ограничения на прием рейсов сняли в аэропортах Нижнекамска и Оренбурга

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аэропорты Нижнекамска и Оренбурга возобновили штатную работу после отмены временных ограничений на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Оренбурга были сняты, передает РИА «Новости».

    Ограничения действовали для обеспечения безопасности полетов.

    Ранее Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропортах Саратова, Самары, Волгограда, Калуги, Пензы и Ульяновска.

    5 января 2026, 14:42 • Новости дня
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал изменение позиции лидера США Дональда Трампа относительно атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что атака ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина была бы невозможна без участия Центрального разведывательного управления США, передает Lenta.ru. Чепа таким образом прокомментировал изменившуюся позицию бывшего президента США Дональда Трампа относительно ударов ВСУ.

    Депутат подчеркнул: «Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы – это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают».

    Чепа также напомнил, что для атаки украинская сторона использовала 91 беспилотник, которые были уничтожены российскими средствами ПВО в Брянской, Смоленской и Новгородской областях. Он отметил, что эшелонированная система ПВО позволяет отслеживать пуски дронов с самого начала, и при необходимости включается противовоздушная оборона.

    По словам политика, траектории каждого дрона можно восстановить по отметкам наблюдения, а попытки ВСУ достичь результата не увенчались успехом. Чепа заключил, что все летательные аппараты были нейтрализованы и серьёзного результата противник добиться не смог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил скептицизм относительно заявления Кремля о том, что Украина атаковала резиденцию Владимира Путина беспилотником. Трамп заявил, что считает маловероятным причастность Киева к этому инциденту. 

    Комментарии (29)
    5 января 2026, 13:18 • Новости дня
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший седельный тягач поколения К5
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший седельный тягач поколения К5
    @ t.me/pao_kamaz

    Tекст: Валерия Городецкая

    С главного сборочного конвейера автозавода «КамАЗ» сошла новейшая модель тяжелого семейства К5 – седельный тягач «КамАЗ-65956».

    Сейчас автомобиль проходит обкатку на испытательных стендах предприятия, что является важным этапом перед запуском серийного производства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Как рассказал заместитель начальника отдела анализа эффективности сборки автомобилей Артем Осипов, сборка этой модели прошла в штатном режиме и не вызвала затруднений. Он отметил, что «КамАЗ-65956» во многом унифицирован с уже выпускающимся «КамАЗ-65955» по двигателю, электрооборудованию, системам выпуска, пневматики и топливной системе. Такая унификация позволяет снизить производственные издержки и упростить обслуживание, а также подготовку к серийному производству, намеченному на 2026 год.

    Отличительными особенностями новинки стали оригинальная конструкция задних крыльев на специальном кронштейне, более высокое седельное устройство и удлиненная база, предназначенная для установки платформы. Благодаря этим особенностям, тягач способен в составе автопоезда перевозить до 91,5 тонны груза и до 80 тонн песка или гравия, что делает его востребованным на промышленных объектах, стройках и в карьерах.

    «КамАЗ-65956» оснащен 560-сильным двигателем Р6, 16-ступенчатой механической коробкой передач, задними ведущими мостами и колесной формулой 6х4. Топливный бак объемом 600 литров увеличивает автономность машины, позволяя преодолевать большие расстояния без дозаправки. Новая модель рассчитана не только на российский рынок – ее планируют экспортировать в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Киргизию.

    Автомобили поколения К5 уже представлены в пяти семействах – магистральном, транспортном, тяжелом, полноприводном и среднетоннажном, каждое из которых включает несколько моделей и комплектаций.

    В прошлом году «КамАЗ» объявил о новых моделях грузовиков.

    Комментарии (13)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Долина не передала квартиру Лурье

    Названа новая дата передачи Долиной квартиры Лурье

    Долина не передала квартиру Лурье
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина не передаст свою бывшую квартиру новой владелице Полине Лурье 5 января, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    По словам юриста, передача теперь предварительно намечена на 9 января, однако точная дата еще не определена, передает ТАСС.

    «Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», – сообщила Свириденко. Адвокат добавила, что других деталей по ситуации у нее пока нет.

    Ранее Долина отказалась освобождать спорную квартиру на просьбу покупательницы Полины Лурье, указав, что ее семья съедет только после новогодних праздников.

    В середине декабря Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    Комментарии (37)
    5 января 2026, 13:26 • Новости дня
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Канадский политик Христя Фриланд получила пост советника по вопросам экономического развития при президенте Украины, сообщил Владимир Зеленский.

    Зеленский назначил Фриланд советником по вопросам экономического развития. В Telegram-канале он написал, что Фриланд обладает высокой квалификацией в сфере экономики и значительным опытом привлечения инвестиций и проведения экономических реформ.

    Он также подчеркнул важность повышения внутренней устойчивости страны для восстановления Украины и укрепления обороны в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.

    Зеленский выразил благодарность всем, кто готов помогать Украине и поддерживать сотрудничество с международными партнерами.

    Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.

    Напомним, угрозы Дональда Трампа о вводе 25-процентного тарифа на импорт из Канады спровоцировали скандал в Либеральной партии Джастина Трюдо. Его кабинет покинули несколько министров, а наибольший резонанс вызвал уход главы Минфина, вице-премьера и этнической украинки Христи Фриланд, которая подвергла Трюдо критике за слабую реакцию на заявления Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Христя Фриланд сложила полномочия министра внутренней торговли.

    Фриланд ранее отказалась прямо отвечать на вопрос о числе людей в стране, воевавших во Второй мировой войне на стороне нацистов.

    Комментарии (20)
    5 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Европа окажется обреченной без единства, на фоне разногласий в ЕС по реакции на действия США.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предупреждением о будущем Европы, передает Politico. Он заявил, что без сплоченности континент окажется «обречен», а Европа не будет восприниматься всерьез, если останется «слабой и разделенной: ни враг, ни союзник».

    Туск подчеркнул необходимость верить в собственные силы, продолжать вооружаться и быть единой, отметив: «Иначе мы обречены». Его заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о контроле над Гренландией, заявив о планах «разобраться с Гренландией примерно через два месяца» и назвав арктический остров необходимым для национальной безопасности США.

    Высказывания Трампа прозвучали после военной операции США против Венесуэлы и ареста Николаса Мадуро, что вызвало тревогу в Европе по поводу возможной попытки Вашингтона захватить Гренландию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко осудила такие идеи, отметив их бессмысленность, а поддержку Дании выразили Норвегия, Финляндия и Швеция.

    Реакция Евросоюза на действия США в Венесуэле оказалась неоднородной. Глава внешнеполитического ведомства Кая Каллас призвала к сдержанности, что поддержали 26 стран ЕС, кроме Венгрии. Испания, напротив, выступила с более жестким заявлением в компании пяти стран Латинской Америки, осудив атаку США и призвав не эксплуатировать природные ресурсы Венесуэлы.

    Италия назвала военное вмешательство «законным» при гибридной угрозе, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что происходящее – «доказательство разрушения мирового порядка». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил «распад либерального мирового порядка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поднял вопрос о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

    Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поддержали позицию Дании по контролю над Гренландией. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Дональда Трампа прекратить угрозы захвата Гренландии.

    Комментарии (8)
    5 января 2026, 11:55 • Новости дня
    The Times: Хаменеи готовится бежать в Москву при росте беспорядков
    The Times: Хаменеи готовится бежать в Москву при росте беспорядков
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае роста беспорядков в Иране аятолла Али Хаменеи может воспользоваться заранее продуманным маршрутом для эвакуации в Москву, пишет издание The Times.

    Аятолла Али Хаменеи подготовил план эвакуации в Москву на случай обострения беспорядков в Иране, сообщает The Times.

    Согласно данным западных спецслужб, верховный лидер Ирана заранее согласовал маршрут выезда из Тегерана, если его сторонники не смогут сдержать массовые протесты.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему иранцы в который уже раз вышли на улицы, чем именно они недовольны и каким образом, как ни парадоксально, именно действия США способны выручить в данной ситуации иранское руководство.

    Напомним, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием.

    Комментарии (8)
    5 января 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

    Путин в детстве хотел стать моряком, летчиком и разведчиком

    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о детских мечтах в разговоре с семилетним Игорем из Московской области, открытку которого он снял с «Елки желаний».

    Глава государства рассказал, что в детстве сперва хотел стать моряком, затем летчиком, а позднее под влиянием книг и фильмов о разведчиках решил посвятить себя этой профессии, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что поставил перед собой цель и добился ее, став сотрудником внешней разведки и проработав в этой сфере почти 20 лет. «И я стал сотрудником внешней разведки в нашей стране. И работал почти 20 лет, работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась», – отметил российский лидер.

    Президент пожелал Игорю исполнения его собственных желаний. Путин подчеркнул, что достижение целей приносит человеку хорошее и здоровое чувство удовлетворения, и пожелал мальчику добиться всего, чего он захочет, а также передал слова поддержки его братьям.

    Ранее Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

    Комментарии (3)
    5 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Костюм Nike задержанного Мадуро раскупили за считанные часы
    Костюм Nike задержанного Мадуро раскупили за считанные часы
    @ @realDonaldTrump/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Серый спортивный костюм Nike Tech Fleece, в котором президент Венесуэлы Николас Мадуро был замечен во время задержания американскими агентами, полностью раскупили за считанные часы.

    Кадры венесуэльского лидера под конвоем мгновенно разошлись по соцсетям и вызвали всплеск интереса к бренду, сообщает NDTV. На сайте Nike в США этот костюм исчез из продажи буквально за несколько часов после публикации фото.

    Повышенный интерес к спортивному костюму отразился и в поисковых запросах: по данным Google, количество запросов по слову «Nike Tech» резко выросло, а TikTok и Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заполнили мемы и обсуждения о необычном выборе одежды для столь напряженного момента. На фото, распространенном президентом США Дональдом Трампом в соцсети Truth Social, Мадуро запечатлен в этом костюме на борту американского военного судна по пути в США.

    Nike Tech Fleece – одна из премиальных линеек бренда, отличающаяся легкой двойной тканью, сохраняющей тепло без утяжеления. Костюм состоит из худи на молнии и брюк, выполнен из переработанного полиэстера с контрастными вставками и молниями, и стоит в США около 140–160 долларов.

    Ранее сообщалось, что бронеавтомобиль с Мадуро прибыл к зданию суда в Нью-Йорке.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщала, что в ближайшее время Мадуро и его жена предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. Стало известно, что Мадуро в США грозит до четырех пожизненных сроков.

    Комментарии (8)
    5 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Россия потребовала от США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, передает ТАСС.

    Постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН: «Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу». Дипломат выступил с этим заявлением после подтверждения нахождения Мадуро и его жены в Нью-Йорке.

    Он также подчеркнул, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой перед лицом внешней агрессии и полностью поддерживает курс Боливарианского правительства на защиту национальных интересов. Небензя выразил надежду на объективную международно-правовую оценку действий США с использованием механизмов ООН.

    Кроме того, постоянный представитель России при ООН назвал военную операцию США в Венесуэле преступлением, которому нет оправдания.

    «Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», – заявил Небензя. Он отметил, что любые разногласия между США и Венесуэлой должны решаться посредством диалога.

    После ударов по Каракасу, подтвержденных главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, президент страны и его супруга были вывезены в США, где сейчас содержатся в следственном изоляторе в Бруклине.

    Дональд Трамп подтвердил захват Мадуро и сообщил о временном управлении Венесуэлой со стороны США. Он также заявил, что Вашингтон рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний и направить их средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем.

    Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    Комментарии (27)
    5 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает угрозы Дональда Трампа о военном вторжении в Мексику всерьез, подчеркнув отказ от присутствия войск США.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе первой пресс-конференции после задержания Николаса Мадуро американскими военными заявила, что не считает угрозы Дональда Трампа вторгнуться в Мексику серьезными, передает Bloomberg.

    Шейнбаум отметила: «Я не верю в вторжение, не думаю, что это воспринимается серьезно». Она подчеркнула, что неоднократно отклоняла предложения Трампа о вводе американских войск в Мексику, несмотря на многочисленные телефонные разговоры. При этом президент выразила готовность сотрудничать с США по борьбе с наркотрафиком.

    Шейнбаум подчеркнула, что выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы, заявив, что суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению. Она добавила, что американский континент принадлежит его народам, а не какой-либо сверхдержаве.

    Дональд Трамп ранее выступил с угрозами в адрес Мексики и Колумбии, заявив, что не станет терпеть поток наркотиков в США и готов принять меры. Он отметил, что предлагал Шейнбаум помощь американских военных для «очистки» ситуации, а также обвинил президента Колумбии в содействии наркоторговле.

    В ответ президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп не понимает происходящего и должен прекратить клеветнические нападки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США продемонстрировали стремление Дональда Трампа к американскому доминированию в западном полушарии.

    Министерство иностранных дел Китая заявило, что американский удар по Венесуэле и похищение президента страны несут угрозу миру и безопасности Латинской Америки.

    Министры иностранных дел Венесуэлы и ЮАР провели телефонную беседу, в ходе которой южноафриканская сторона осудила действия США.

    Комментарии (2)
    5 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Трамп пригрозил главе Колумбии

    Трамп пригрозил главе Колумбии захватом, как Мадуро

    Трамп пригрозил главе Колумбии
    @ ebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил о причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

    Трамп публично обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве и продаже кокаина, передает РИА «Новости». Американский лидер заявил журналистам, что Колумбией управляет «больной человек», который занимается изготовлением наркотика и отправляет его в США. Трамп добавил: «Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США».

    Густаво Петро резко ответил на эти обвинения, призвав Трампа прекратить клевету. «Моего имени за 50 лет нет ни в одном судебном деле по наркоторговле – ни в прошлом, ни сейчас. Прекратите на меня клеветать, господин Трамп», – написал Петро в соцсети Х.

    Колумбийский президент отметил, что судебная система страны независима от исполнительной власти и контролируется оппозицией, поэтому не может использоваться для сокрытия преступлений. По его словам, все материалы о деятельности крупнейших наркокартелей доступны в открытых архивах судов.

    Петро также заявил, что Трамп не знаком с историей Колумбии, поэтому его критика ошибочна. Президент напомнил, что помогал американским офицерам-экспертам по расследованиям наркопреступлений, когда был сенатором.

    Кроме того, Густаво Петро выразил сомнения относительно обвинений США в адрес венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги. Он подчеркнул, что их имена не фигурируют в судебных архивах Колумбии по делам о наркоторговле и назвал обвинения политически мотивированными, сформулированными венесуэльской оппозицией.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию в Венесуэле.

    Комментарии (13)
    5 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Во Франции осудили 10 человек за травлю Брижит Макрон
    Во Франции осудили 10 человек за травлю Брижит Макрон
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Ольга Иванова

    Парижский суд вынес обвинительный приговор группе из 10 человек за распространение в интернете ложных слухов о гендере и личной жизни супруги президента Франции Брижит Макрон.

    Парижский суд признал виновными 10 человек в кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон, передает AP. Обвиняемые распространяли в интернете ложные сведения о ее гендере и сексуальности, в том числе информацию, что она якобы родилась мужчиной. Суд приговорил их к разным наказаниям – от обязательного тренинга по осведомленности о кибербуллинге до условных сроков заключения до восьми месяцев.

    В постановлении суда подчеркиваются «особо унизительные, оскорбительные и злонамеренные» комментарии, связанные с ложными утверждениями о трансгендерной идентичности и педокриминальности в адрес Брижит Макрон. Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет оставляли многочисленные оскорбительные посты, которые набрали десятки тысяч просмотров. Некоторые из них связывали 24-летнюю разницу в возрасте между супругами с педофилией.

    Среди осужденных оказались государственный служащий, учитель и программист. Одна из главных участниц, Дельфин Жегус, более известная как медиум Амандина Руа, разместила в 2021 году четырехчасовое видео на YouTube с этими слухами и получила шесть месяцев лишения свободы условно. Аккаунт другого фигуранта, Аурельена Пуарсон-Атлана, был заблокирован в соцсети X в 2024 году, ему присудили восемь месяцев условно.

    Брижит Макрон не присутствовала на процессе, но ранее в эфире TF1 объяснила, что подала в суд, чтобы «показать пример» в борьбе с травлей. Ее дочь Тифен Озиер на суде рассказала, что травля сильно ухудшила жизнь матери и повлияла на всю семью, включая внуков Макрон. Семья Макронов также подала иск о клевете против консервативного инфлюенсера Кэндис Оуэнс в США.

    Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс, ранее выпустившая фильм о Бриджит Макрон, заявила об угрозе покушения, якобы готовящейся с участием жандармерии Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже начнутся судебные слушания по делу о «сексистском кибербуллинге» в отношении жены президента Франции Брижит Макрон.

    При этом подсудимые заявляют о сатирическом характере распространяемых фейков о Брижит Макрон.

    Комментарии (17)
    5 января 2026, 17:38 • Новости дня
    Молдавская армия начала отказ от автоматов Калашникова ради оружия НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Молдавии несколько армейских подразделений уже заменили автоматы Калашникова на оружие западного образца, что связано с переходом на стандарты НАТО.

    Как передает ТАСС, министр обороны Анатолий Носатый сообщил о постепенном отказе молдавской армии от автоматов Калашникова и переходе на вооружение под калибр НАТО.

    «Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Мы делаем это постепенно. Четыре-пять подразделений уже отказались от автоматов Калашникова: полк Генерального штаба, Военная академия», – заявил Носатый в эфире радио «Молдова 1».

    В этом году молдавское правительство утвердило новую военную стратегию, где Россия названа главной угрозой безопасности страны.

    Предусмотрено увеличение военных расходов до 1% ВВП, а численность вооруженных сил вырастет на 30% и достигнет 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских специалистов.

    Документ также предполагает перевооружение и переход к стандартам ЕС и НАТО, а также укрепление военного сотрудничества с Украиной.

    Против роста военных расходов и милитаризации на фоне экономических трудностей выступает парламентская оппозиция. Усиление оборонного потенциала вызывает обеспокоенность у властей Гагаузии, непризнанного Приднестровья и России, которая продолжает миротворческую миссию на берегах Днестра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии уведомили Россию о денонсации межправительственного соглашения, которое являлось правовой основой для функционирования Русского дома.

    Суд города Комрат осудил бывшего председателя Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии Дмитрия Константинова заочно.

    Комментарии (18)
    5 января 2026, 20:24 • Новости дня
    Мадуро нанял адвоката Ассанжа

    Tекст: Денис Тельманов

    Захваченный американскими военными президент Венесуэлы Николас Мадуро для защиты в суде Нью-Йорка заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее представлявшим интересы Джулиана Ассанжа.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, который долгое время представлял основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает Bloomberg. Поллак стал его защитником в уголовном процессе, проходящем в суде Манхэттена.

    Мадуро предстал перед судом Нью-Йорка в понедельник по обвинениям в наркоторговле и терроризме. Это произошло спустя два дня после того, как он был задержан американскими спецслужбами в Каракасе во время ночного рейда.

    Барри Поллак известен работой по громким делам, в том числе защитой Джулиана Ассанжа в течение многих лет. Ожидается, что он будет представлять интересы Мадуро в ходе разбирательства по предъявленным обвинениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондонский суд отказал Вашингтону в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы. Журналисту пришлось пойти на сделку с прокуратурой США.

    Возможным условием может стать признание вины за шпионаж. Эксперты уверены, что Демократическая партия США пытается использовать основателя WikiLeaks в качестве козыря в предвыборной гонке.

    Комментарии (6)
    5 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил новый мировой порядок после проведения рейда, в ходе которого был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Bloomberg.

    По словам источников Bloomberg, этот шаг стал сигналом как союзникам, так и противникам Соединенных Штатов, что Вашингтон готов действовать решительно для защиты своих интересов.

    Трамп заявил, что будущее будет определяться способностью защищать торговлю, территории и ресурсы, и назвал это «железными законами мировой власти». Такой подход вызвал шок и резкую критику в разных странах, от Бразилии до Китая, а эксперты отметили, что события в Венесуэле стали «суровым уроком силовой политики» для всего мира, говорится в материале.

    Агентство отмечает, что рейд США в Венесуэле стал кульминацией агрессивной внешней политики Трампа, проявлявшейся ударами по Сомали, Нигерии, Сирии, Ираку, Ирану и международным водам. Он также заявил, что следующие цели могут быть Куба и Гренландия, объяснив интерес к последней необходимостью для национальной безопасности. Премьер-министр Дании осудил эти планы, заявив о недопустимости аннексии территории.

    Американский лидер использует не только военные, но и экономические инструменты давления, включая санкции и пошлины, а его администрация поддерживает европейские оппозиционные партии. Трамп отверг прежнюю модель сотрудничества с союзниками и работу через международные организации, отметив, что США будут действовать самостоятельно, исходя из своих интересов и модели экономического доминирования. Он подчеркнул, что американские компании могут восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и получить доступ к ее ресурсам.

    По мнению аналитиков, успех операции по свержению Мадуро может подтолкнуть США усилить давление на другие страны региона, включая Кубу. Госсекретарь Марко Рубио назвал действия Штатов переосмыслением доктрины Монро, но Трамп опроверг это, отметив, что вопрос касается отдельных государств. В Вашингтоне республиканцы в основном поддержали президента, в то время как часть консерваторов выразила опасения по поводу вмешательства за рубежом.

    Телеканал NBC News сообщал, что Соединенные Штаты потрясли мировое сообщество, проведя военную операцию в Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро.

    Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о крахе международного права после атаки США на Венесуэлу.

    Комментарии (4)
    Главное
    Настоятель Свято-Троицкого храма в Судже получил ранение при атаке дрона
    «Северяне» нарастили темпы продвижения на Харьковском направлении
    Премьер Чехии раскритиковал посла Украины за поучения
    New York Times заявила о вакууме власти на Украине
    Языковой омбудсмен Украины: Homo sapiens выбрали украинский язык
    МВД сообщило о новых схемах блокировки банковских карт мошенниками
    Овечкин повторил рекорд Ягра по победным шайбам в НХЛ