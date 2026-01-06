В России решили локализовать производство дрона «Князь Вандал»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, максимальная локализация производства оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН) планируется в России к 2026 году, передает ТАСС. Главный конструктор компании-разработчика сообщил также, что разработчики переходят на полностью отечественную электронику и камеры, что позволит снизить зависимость от импорта и удешевить устройство.

Конструктор добавил, что обновления коснутся бортовой электроники – будет добавлен новый функционал, который, по его словам, операторы «оценят». Он также подчеркнул, что все изменения направлены на повышение надежности и удобства эксплуатации дрона. Вся работа с КВН, по его словам, – это «плавная эволюция изделия».

Дрон «Князь Вандал Новгородский» впервые применили в августе 2024 года – после начала вторжения ВСУ в Курскую область. Особенность аппарата заключается в том, что он неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы и может решать широкий спектр задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты научили дрон «Князь Вандал Новгородский» работать на дальности до 50 км. Вооруженные силы России уничтожили украинский танк возле Сергеевки с помощью дрона «КВН». Дроны «КВН» с апреля по ноябрь уничтожили более 330 единиц бронетехники.