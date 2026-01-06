Пенсионерка из Томской области впервые выиграла в лотерею 58 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пенсионерка из Томской области выиграла 58 млн рублей в новогодней лотерее «Мечталлион», передает РИА «Новости». Женщина участвовала в розыгрыше впервые в жизни и приобрела только два билета, один из которых принес ей главный приз. В пресс-службе «Национальной Лотереи» отметили, что в этом розыгрыше миллионерами стали 66 человек, а двое получили по 58 млн рублей.

Победительница рассказала, что решила участвовать в лотерее спонтанно, находясь в очереди на «Почте России». Она выбрала билеты наугад из середины пачки. Один из них принес выигрыш в 100 рублей, а второй сделал ее мультимиллионером.

Женщина уже определилась с расходованием средств. Она намерена приобрести квартиру для сына, в семье которого ожидается рождение двойни, а также пожертвовать часть выигрыша на строительство иконостаса для местного храма.

