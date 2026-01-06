Польша отказала волейболистке Федоровцевой в визе перед матчем Лиги чемпионов

Tекст: Антон Антонов

Решение связано с действующими ограничениями для граждан России. Команда сообщила, что заявка на шенгенскую визу была подана через другую европейскую страну, но не была одобрена, передает РИА «Новости».

«Виза Арины Федоровцевой истекла в конце года, а в период праздников оформление новой через альтернативную страну оказалось невозможным», – уточняется в заявлении.

Групповой этап Лиги чемпионов между «Фенербахче» и польским «Будовляни» пройдет в Лодзи во вторник. Федоровцевой 21 год, она защищает цвета «Фенербахче» с 2021 года, перейдя туда из казанского «Динамо». За это время спортсменка стала двукратной чемпионкой Турции, а также обладательницей Суперкубка и Кубка страны.

