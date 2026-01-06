США заявили о непричастности к стрельбе в Каракасе

NBC News: Белый дом заверил в непричастности США к стрельбе в Каракасе

Tекст: Антон Антонов

Источники NBC News сказали, что США внимательно следят за сообщениями о стрельбе в Каракасе. «США не замешаны в этом», – приводит ТАСС слова американских чиновников.

В ночь на вторник в штате Ла-Гуайра, который граничит с Каракасом, неоднократно слышали звуки пролетающих самолетов, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе президентского дворца Мирафлорес в Каракасе прогремели выстрелы. СМИ передавали, что министерства и правительственные здания в центре Каракаса эвакуируют из-за близости к «эпицентру столкновений». Однако источник в правительстве Венесуэлы заявил, что стрельба произошла из-за дронов, «конфронтации не было».

Стрельба произошла на фоне атаки США на Венесуэлу и похищения президента страны Николаса Мадуро.