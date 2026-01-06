Бабиш обвинил посла Украины в Чехии в нарушении «дипломатического этикета»

Премьер Чехии Бабиш: Послу Украины Зваричу нечему нас учить

Tекст: Антон Антонов

«Он нарушил, скажем так, некий дипломатический этикет. Ему здесь нечему нас учить. Он дипломат. Если так говорит министр иностранных дел Украины, то он политик, все нормально», – приводит слова Бабиша РИА «Новости».

Бабиш также заверил, что внешнеполитический курс Чехии остается прозападным и меняться не будет. Он подчеркнул, что лично отвечает за вопросы внешней политики и действует открыто. Премьер напомнил, что перед парламентскими выборами в октябре 2025 года он встречался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам Бабиша, одной из «наград» для Чехии стал звонок президента США Дональда Трампа на второй день Рождества, который связался только с польским президентом и с ним, что подтверждает наличие четких союзников страны.

«Во вторник я лечу в Париж, впервые буду участвовать в заседании так называемой «коалиции желающих». И мне интересно, что там будет обсуждаться, будет ли что-то конкретное, некий результат, или только фоточка и какие-то выступления. Так что я еду выяснить, что, собственно, та «коалиция желающих» сделала?» – добавил Бабиш.

Проблему Украины вряд ли можно решить без участия США, заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, который назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. Чешский МИД счел неуместным заявление посла Украины. Посла Украины вызвали в МИД Чехии из-за его слов в адрес спикера парламента. Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры после его критики в адрес Украины.