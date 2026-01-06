BNO News сообщил о стрельбе возле президентского дворца в столице Венесуэлы

Tекст: Антон Антонов

При этом BNO News подчеркивает, что «обстоятельства неясны», передает РИА «Новости».

Радиостанция Caracol заявила, что министерства и правительственные здания в центре Каракаса эвакуируют из-за близости к «эпицентру столкновений».

По данным радиостанции, предприятия и районы рядом с местом происшествия закрыты, жители и покупатели не могут покинуть здания «до улучшения ситуации».

По данным Caracol, сообщалось о беспилотниках, замеченных над зданием дворца, после чего началась стрельба, вызвавшая панику среди горожан. Информация о происхождении беспилотников и пострадавших пока отсутствует, власти официальных комментариев не дали.

Корреспондент Agence France-Presse Дэнни Кемп со ссылкой на источник, близкий к офису президента Венесуэлы, заявил, что «ситуация находится под контролем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Операция прошла исключительно под контролем исполнительной власти, а Белый дом готовил ее много месяцев без уведомления демократов в Конгрессе. США заявили о повреждении одного вертолета, а также, по сообщениям СМИ, одного самолета и наличии раненых среди своих военных. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.