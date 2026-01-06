Белый дом заявил, что мир управляется силой, а не «международными приличиями»

Замглавы аппарата Белого дома Миллер: Мир управляется силой

Tекст: Антон Антонов

«Мы живем в мире, где можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях и прочих вещах», – приводит слова Миллера РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Однако, по его словам, «реальный» мир «управляется силой, управляется мощью». Он отметил, что именно сила и мощь остаются «железными» законами для мира.

Миллер заявил, что США «по определению контролируют ситуацию» в Венесуэле и управляют страной на время переходного периода благодаря «войскам, размещенным за пределами страны». Чиновник добавил, что Вашингтон поддерживает полное эмбарго на экспорт нефти из Венесуэлы и контролирует возможности Каракаса по ведению торговли. Миллер отметил, что для функционирования экономики Венесуэле необходимо разрешение США, следовательно, Соединенные Штаты сохраняют полный контроль над ситуацией в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США провели атаку на Венесуэлу. США захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, а также заявил, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.