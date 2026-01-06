МИД: Россия ждет официальный ответ США на предложение по договору о СНВ

Глава департамента МИД Постников: Россия ждет ответ США на предложение по ДСНВ

Tекст: Антон Антонов

Постников заявил, что прогнозы относительно будущего соглашения пока преждевременны и будут даны только после реакции американской стороны, передает РИА «Новости».

«Несмотря на то, что прогнозы, как говорится, дело неблагодарное, оценка возможных вариантов развития той или иной ситуации является частью нашей работы», – сказал он.

При этом Постников отметил, что работа над оценками проводится, но «прежде всего для «внутреннего использования» и доклада руководству». По его словам, не стоит «опережать события в публичных комментариях».

Он сказал, что Россия за оставшееся до истечения договора время ожидает предметную реакцию на инициативу, выдвинутую президентом России Владимиром Путиным в сентябре, о заморозке на один год количественных потолков, зафиксированных в договоре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва надеется на поддержку инициативы президента России по ДСНВ со стороны Вашингтона. Путин заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года еще год придерживаться ограничений по ДСНВ. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.