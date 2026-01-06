  • Новость часаТрамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой
    Как США удалось захватить Мадуро
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    Костюм Nike задержанного Мадуро стал хитом продаж
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену
    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей
    Мадуро нанял адвоката Ассанжа
    Мировые СМИ: США разрушают собственный глобальный порядок
    Отставку главы СБУ объяснили британской волей и слабостью Зеленского
    6 января 2026, 02:56 • Новости дня

    Economist: Белый дом работает над проектом сделки по Гренландии

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники работают над проектом сделки по Гренландии и обсуждают возможность предложить ей Договор о свободной ассоциации, пишет британский журнал Economist.

    По условиям такого соглашения, США предоставляют финансовую поддержку в обмен на передачу Вашингтону вопросов обороны, сохраняя внутреннее самоуправление острова. Подобные договоры уже действуют между США и Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау, передает ТАСС со ссылкой на Economist.

    Журнал отмечает, что в Вашингтоне преследуют две цели: усилить разногласия между Копенгагеном и Нууком, а также попытаться заключить сделку с Гренландией в обход датского правительства. Перспектива прямой аннексии острова названа маловероятной, однако притязания США вызвали панику среди европейских лидеров.

    На Гренландии уже действует американская военная база, и условия договора с Данией не ограничивают численность американских военных на острове. Тем не менее, значительное увеличение контингента, вероятно, потребует согласия Копенгагена. Попытки провести прямые переговоры с властями Гренландии не увенчались успехом – островные власти отказались от предложения Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрожать захватом Гренландии.

    5 января 2026, 14:42 • Новости дня
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал изменение позиции лидера США Дональда Трампа относительно атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что атака ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина была бы невозможна без участия Центрального разведывательного управления США, передает Lenta.ru. Чепа таким образом прокомментировал изменившуюся позицию бывшего президента США Дональда Трампа относительно ударов ВСУ.

    Депутат подчеркнул: «Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы – это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают».

    Чепа также напомнил, что для атаки украинская сторона использовала 91 беспилотник, которые были уничтожены российскими средствами ПВО в Брянской, Смоленской и Новгородской областях. Он отметил, что эшелонированная система ПВО позволяет отслеживать пуски дронов с самого начала, и при необходимости включается противовоздушная оборона.

    По словам политика, траектории каждого дрона можно восстановить по отметкам наблюдения, а попытки ВСУ достичь результата не увенчались успехом. Чепа заключил, что все летательные аппараты были нейтрализованы и серьёзного результата противник добиться не смог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил скептицизм относительно заявления Кремля о том, что Украина атаковала резиденцию Владимира Путина беспилотником. Трамп заявил, что считает маловероятным причастность Киева к этому инциденту. 

    3 января 2026, 21:30 • Новости дня
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова

    Политолог Тимофей Бордачев обратил внимание на высказывание президента США Дональда Трампа в адрес президента Колумбии Густаво Петро на фоне захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в своем Telegram-канале обратил внимание на новость о том, что Трамп выступил с угрозой в адрес президента Колумбии.

    «Он производит кокаин. Они отправляют его в Соединенные Штаты. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», – указал американский лидер.

    В ответ на эту реплику политолог вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», описывающую момент, когда Остап Бендер, выступая перед шахматистами в Васюках, входит в раж и начинает импровизировать: «Остапа понесло. Он чувствовал прилив новых сил и шахматных идей».

    Напомним, Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой на время переходного периода. Он также сообщил, что США могут разместить свои войска в Венесуэле

    Президент США отметил, что Вашингтон также будет влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп превращает Венесуэлу в Гаити.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    3 января 2026, 17:01 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу

    Американист Дудаков: Атака США на Венесуэлу может отразиться на России

    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, судя по всему, надеется, что операцией в Венесуэле ему удастся сменить режим в Каракасе. Однако ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Один из них предполагает негативные последствия для самого Вашингтона и дестабилизацию всего региона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США провели самую масштабную военную операцию в Латинской Америке со времен, как минимум, вторжения в Панаму в 1989 году. В целом мы наблюдаем попытку смены режима в классическом понимании этого процесса: Штаты похитили нынешнего президента страны Николаса Мадуро и вывезли его вместе с семьей в Вашингтон», – указал американист Малек Дудаков.

    По его словам, сейчас ситуация может развиваться по разным сценариям. «Полагаю, администрация Трампа надеется, что все это спровоцирует коллапс нынешней власти в Каракасе и смену режима, после чего Вашингтон начнет активно поддерживать представителя оппозиции, включая Марию Корину Мачадо, которая не так давно получила Нобелевскую премию мира», – рассуждает аналитик.

    При этом высока вероятность того, что соратники Мадуро удержатся у власти, считает американист. Он также указал, что к моменту проведения новых выборов американцы попытаются заставить действующие власти допустить до них оппозицию. «Тогда Вашингтон сможет за счет давления добиться прихода к власти выгодного кандидата», – допускает он.

    «Кроме того, высоки риски того, что операция США может спровоцировать дестабилизацию всей страны и превращения Венесуэлы в своего рода failed state, несостоявшееся государство, одно большое Гаити или одну большую Ливию. В таком случае руководящие должности окажутся в руках тех самых наркокартелей и криминальных синдикатов, с которыми администрация Трампа якобы борется», – описывает один из сценариев специалист.

    «Это будет иметь разрушительные последствия для всего региона, включая сами США. Поскольку если хлынет поток беженцев из Боливарианской республики, он окажется и в Штатах. А это, в свою очередь, усугубит миграционный кризис, с которым Америка и без того сталкивается», – убежден спикер.

    Дудаков также увидел некоторые риски для России. «Ситуация краткосрочно может привести к росту цен на нефть. В долгосрочной перспективе речь пойдет об утрате одного из ключевых наших партнеров в этом регионе. А ведь в свое время было вложено немало российских инвестиций в венесуэльскую экономику. Кроме того, было продано немало наших вооружений. Не хотелось бы, чтобы оно в итоге оказалось, скажем, на Украине», – подчеркнул американист.

    Он также призвал «не забегать вперед». «Если венесуэльская власть выстоит, это станет серьезным репутационным ударом для США, в том числе на всем пространстве Латинской Америки. В регионе крайне негативно относятся к военным вторжениям со стороны Вашингтона, поскольку таких случаев было немало. Это также усилит позиции левых в Колумбии и Бразилии, дав им возможность на предстоящих местных выборах продвигать антиамериканскую риторику», – заключил Дудаков.

    Ранее генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Николасу Мадуро и его жене предъявлены обвинения. «Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Мадуро был захвачен силами спецназа «Дельта» после военной операции США на территории Венесуэлы. По словам госсекретаря Марка Рубио, атака служила прикрытием именно для ареста действующего главы республики.

    События вызвали негативную реакцию в некоторых странах мира. Так, президент Колумбии Густаво Петро выступил с экстренным заявлением и призвал к срочному проведению заседаний ООН и Организации американских государств из-за событий в Венесуэле.

    Российский МИД также выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США. Дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    Бывший президент Боливии Эво Моралес также осудил действия США. Так, он призвал к солидарности с венесуэльцами и заявил: «Мы решительно отвергаем бомбардировку Штатами Венесуэлы. Это жестокая имперская агрессия, нарушающая ее суверенитет».

    В числе осудивших атаку также числится Белоруссия, Мексика, Турция, Куба и Иран.

    Газета ВЗГЛЯД ранее описывала события минувшей ночи, а также указывала, что атака на республику может обернуться для Штатов непредсказуемыми последствиями.

    5 января 2026, 05:12 • Новости дня
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    3 января 2026, 19:49 • Новости дня
    Трамп показал первое фото похищенного Мадуро
    Трамп показал первое фото похищенного Мадуро
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал фотографию, на которой запечатлен президент Венесуэлы Николас Мадуро, ранее похищенный американскими силовиками.

    Трамп в соцсетях опубликовал фото Мадуро на борту военного американского корабля Iwo Jima, передает ТАСС.

    На этом снимке венесуэльский лидер запечатлен в спортивном костюме, на глазах у него черная маска. В руках у политика бутылка воды.

    До этого Трамп заявлял, что Мадуро вывезли из Венесуэлы на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США спал дома.

    3 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    @ Alexey Maishev/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.

    По его словам, президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены, после чего их вывезли из страны, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что в субботу в 19.00 по московскому времени он проведет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле.

    Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.

    Ранее власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    Президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу.

    4 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США

    Посол Дании призвал уважать целостность страны после публикации карты Гренландии

    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    @ Anne-Sophie Wittwer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после публикации жены замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США.

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после появления в соцсети карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США, передает ТАСС.

    Серенсен отметил, что Дания и США являются близкими союзниками, и их сотрудничество должно продолжаться. Он подчеркнул, что безопасность США тесно связана с безопасностью Гренландии и Дании, при этом Гренландия уже входит в состав НАТО.

    Ранее 22 декабря МИД Дании вызвал посла США Кена Хоуэри после решения Дональда Трампа о назначении спецпосланника по Гренландии. Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии, заявив, что Лэндри осознает важность Гренландии для национальной безопасности и будет защищать интересы США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Американские военные провели операцию «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу в ночь на третье января.

    Спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в Соединенные Штаты, где пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    СМИ писали, что следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле могут стать Дания и Иран.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил уверенность, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого требуется серьезная подготовка.

    5 января 2026, 06:25 • Новости дня
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    @ Jimmy Villalta/VW Pics/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром 3 января в ходе атаки США на страну погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    «Ранним утром 3 января 2026 года в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны», –  пишет кубинская газета Granma.

    Как указывает издание, кубинцы, следуя своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, «с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою, либо в результате бомбардировок».

    «Жертвы очередного преступного акта агрессии и государственного терроризма, комбатанты своими героическими действиями воплотили солидарность миллионов соотечественников. Революционное правительство организует соответствующие акции, чтобы отдать им должное», – отмечено в газете.

    Напомним, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп в интервью NYP заявил, что давний союзник Венесуэлы Куба вскоре падёт, так как находится в плачевном состоянии.

    3 января 2026, 20:02 • Новости дня
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация берет в свои руки управление над Венесуэлой на переходный период, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона пытается не допустить вмешательства третьей стороны.

    Также Трамп сообщал, что Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    Напомним, нефтяные объекты государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A. Венесуэлы остались невредимы после авиаударов Соединенных Штатов Америки.

    3 января 2026, 15:15 • Новости дня
    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу

    Политолог Лукьянов: Трампу нужно было быстрое и эффектное свержение Мадуро

    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу
    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    Tекст: Олег Исайченко

    Трампу было необходимо быстрое свержение Николаса Мадуро. При этом проблема республики заключается в территориальной отдаленности тех стран, которые могли бы ей помочь в сложившейся ситуации, сказал политолог Федор Лукьянов.

    «Дональд Трамп принял решение, что настойчивые напоминания о доктрине Монро как основополагающем принципе американской политики – не пустые слова. «Бесконечные войны», против которых он страстно выступал, находя отклик в своем избирательном ядре, не относятся к «заднему двору», где порядок должен быть установлен всеми средствами. И именно американский порядок. Многополярный мир в прочтении Трампа», – пишет политолог Федор Лукьянов.

    По его мнению, главе Белого дома было необходимо «быстрое и эффектное свержение Мадуро и установление управляемого режима во главе с нобелевской дамой-лауреатом или кем-то из ее соратников».

    «Если это произойдет без особых издержек, Латинская Америка, где и так происходит правая проамериканская флуктуация, сильно притихнет к частичному альтернативному поиску. Для Трампа важны выборы в Бразилии осенью – очень хочется убрать Лулу да Силва и помочь прийти к власти единомышленника Жаира Болсонару», – считает аналитик.

    Что касается непосредственно Венесуэлы – она «очень далеко от стран, которые могли бы оказать ей более или менее действенную помощь». «Речь идет о России и Китае. Так что подход в духе «сферы общего» будет проверен в действии – чья сфера, тот и влияет. Или нет», – рассуждает политолог.

    «Если силой тех или иных обстоятельств Трампу не удастся достичь своих целей, это станет ударом по его престижу. Сейчас это ему очень некстати – начало года промежуточных выборов, да и вообще «победный марш» замедлился к концу 2025 года», – акцентировал Лукьянов, выразив уверенность в том, что демократы «будут костерить за все» главу Белого дома.

    В заключении он высказал гипотезу, согласно которой «без человеческого фактора, то есть взаимодействия с, как минимум, частью военной верхушки Венесуэлы, тут не обошлось». «Решили не ждать, пока все осыплется само, а деятельно поучаствовать. Как говорится, вовремя предать – это не предать, а предвидеть», – резюмировал он.

    Ранее замгоссекретаря США Кристофер Ландау заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «предстанет перед правосудием за свои преступления», Заявление прозвучало на фоне сообщений американского лидера Дональда Трампа о том, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

    В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли, что удары американских вооруженных сил по целям в Венесуэле стали операцией прикрытия задержания президента страны Николаса Мадуро.

    По словам сенатора, Рубио заявил, что Мадуро был арестован представителями США с целью дальнейшего привлечения к уголовной ответственности в Соединенных Штатах. Ли также отметил, что военная операция минувшей ночью «обеспечивала безопасность сотрудников, исполнявших ордер на арест Мадуро».

    На этом фоне российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США. Дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    В заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что в нынешних условиях приоритетной задачей становится предотвращение дальнейшей эскалации и поиск выхода из сложившейся ситуации через диалог. Подчеркивается, что любые проблемы и разногласия между странами должны решаться путем переговоров, и Россия готова поддерживать такой подход.

    Бывший президент Боливии Эво Моралес также осудил действия США. Так, он призвал к солидарности с венесуэльцами и заявил: «Мы решительно отвергаем бомбардировку Штатами Венесуэлы. Это жестокая имперская агрессия, нарушающая ее суверенитет».

    Моралес подчеркнул необходимость поддержать народ республики и выразил уверенность, что международное сообщество должно выступить против подобных внешних вмешательств. По мнению экс-президента, такие действия подрывают основы международного права и создают опасный прецедент для других государств региона.

    Напомним, в ночь на субботу в Каракасе прогремели семь взрывов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро издал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения. В документе говорится, что режим вводится «с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе». Также акцентируется, что «вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии». Газета ВЗГЛЯД описывала события минувшей ночи.

    4 января 2026, 21:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией

    Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости контроля Соединенными Штатами над Гренландией в целях обороны, передает ТАСС.

    В интервью журналу The Atlantic Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обороны.

    По словам Трампа, остров, который является автономной территорией Дании, окружен российскими и китайскими судами. Он отметил стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Датские власти призвали уважать территориальную целостность страны после этой публикации.

    СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Политолог Дмитрий Дробницкий оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.

    3 января 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты оценили атаку США на Венесуэлу

    Военный эксперт Рожин: Проблема Венесуэлы в нехватке ударных средств

    Эксперты оценили атаку США на Венесуэлу
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если бы Венесуэла разместила у себя запас гиперзвуковых противокорабельных ракет, это значительно повысило бы потенциальную цену атаки для США. Впрочем, Штаты все равно не смогли бы простить республике действия экс-президента страны Уго Чавеса. К такому мнению пришли военный эксперт Борис Рожин и политолог Вадим Трухачев.

    «Основная проблема Венесуэлы заключается в том, что она весьма ограничена в ударных средствах. Если бы она разместила запас гиперзвуковых противокорабельных ракет, то возможный фактор ударов по авианосной ударной группе и корабельной ударной группе в Карибском бассейне, а также ракетные удары по Пуэрто-Рико и Флориде, нельзя было бы не учитывать. Даже несколько потенциальных «прилетов» по Майами многократно повышали бы ценовую агрессию для США», – рассуждает военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, «опираться лишь на средства ПВО – заведомо проигрышная стратегия». «Особенно против потенциально более сильного воздействия, которое в ходе внезапного взрыва может дезорганизовать единую систему ПВО и создать окно для неограниченных ударов по ключевым центрам государства», – акцентировал он.

    Между тем, политолог Вадим Трухачев напоминает: «В свое время Уго Чавес национализировал там активы американских нефтяных компаний. Естественно, такое ему не простили». «Ещё Джордж Буш-младший пытался решить этот вопрос с помощью переворота в 2002 году. Трамп пытался это сделать в 2019 году. Но Чавес и Мадуро хорошо зачистили армию», – указал он.

    «Есть и идеологический момент. Венесуэла стала лидером антиамериканизма в Латинской Америке. США не собираются терпеть такое бесконечно. И вот Трамп решил действовать», – считает Трухачев.

    Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил атаку на Каракас. По словам главы Белого дома, «Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары, направленные против Венесуэлы». На своей странице в социальной сети Truth Social он также указал, что Николас Мадуро вместе с женой был схвачен и вывезен из страны.

    Глава Белого дома также анонсировал специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле. Она назначена на 19.00 мск.

    Тем временем американские вертолеты выпустили ракеты по жилым районам столицы Венесуэлы, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. По его словам, авиаудары были нанесены ночью 3 января в районах Фуэрте-Тиуны в Каракасе, а также на территории штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    Министр отметил, что удары пришлись по жилым кварталам, где проживают мирные граждане. Падрино Лопес подчеркнул: «Сегодня ночью, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США». Он добавил, что удары осуществлялись ракетами и реактивными снарядами с боевых вертолетов.

    В данный момент власти Венесуэлы занимаются сбором данных о количестве пострадавших и погибших в результате обстрела. Информация по жертвам уточняется.

    Газета ВЗГЛЯД приводила известные об атаке данные.

    5 января 2026, 00:58 • Новости дня
    Дания ответила Трампу на угрозу захвата Гренландии
    Дания ответила Трампу на угрозу захвата Гренландии
    @ MAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в воскресенье призвала президента США Дональда Трампа прекратить угрожать захватом Гренландии после того, как он заявил об этом в интервью журналу Atlantic.

    «Нет ни малейшего смысла говорить о том, что США хотят захватить Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского королевства», – приводит Reuters слова премьера Дании Фредериксен.

    До этого Трамп заявил журналу Atlantic о том, что США «действительно нужна Гренландия, абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны».

    С этими словам он выступил на следующий день после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и Трамп заявил, что латиноамериканской страной будет управлять Вашингтон.

    В Дании это вызвало опасения, что то же самое может произойти с Гренландией, датской территорией.

    «Я бы настоятельно призвала США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника и в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что они не продаются», – подчеркнула премьер Дании.

    В свою очередь, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что слова президента США «нам нужна Гренландия», и связывает с Венесуэлой и военным вмешательством, – это не просто неправильно, «это неуважение».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле. Премьер-министр Гренландии Нильсен заявил, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого потребуется серьезная подготовка.

    Супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера опубликовала карту Гренландии в цветах флага США. Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США.

    5 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действиям и особенно заявлениям американского президента Дональда Трампа не откажешь в эффектности. Их эффективность – другое дело, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, вспоминая предыдущие военные «победы» США.

    «Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», напомнил сенатор.

    Пушков привел цитату Трампа на телевидении, когда он в очередной раз восхищался собой, своим решением и атакой на Венесуэлу.

    «Мы должны дать шанс, чтобы после того, как мы сделали эту невероятную вещь, кто-то другой пришел к власти... Мы должны это сделать снова. Мы можем сделать это снова! Никто не сможет нас остановить. Никто не способен на это», – привел сенатор заявление Трампа на телеканале FoxNews.

    Сенатор отметил, что, напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир и вернули его к дикому империализму XIX века, по сути, возродив понятие Дикого Запада.

    «The Wild West – в том смысле, что США вновь присвоили себе право творить в Западном полушарии то, что хотят. Но каким будет конечный результат? Не обернется ли «триумф» катастрофой?», – задался риторическим вопросом сенатор Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. При этом в результате атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек, среди которых есть как гражданские, так и представители сил безопасности.

    5 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Трамп пригрозил главе Колумбии

    Трамп пригрозил главе Колумбии захватом, как Мадуро

    Трамп пригрозил главе Колумбии
    @ ebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил о причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

    Трамп публично обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве и продаже кокаина, передает РИА «Новости». Американский лидер заявил журналистам, что Колумбией управляет «больной человек», который занимается изготовлением наркотика и отправляет его в США. Трамп добавил: «Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США».

    Густаво Петро резко ответил на эти обвинения, призвав Трампа прекратить клевету. «Моего имени за 50 лет нет ни в одном судебном деле по наркоторговле – ни в прошлом, ни сейчас. Прекратите на меня клеветать, господин Трамп», – написал Петро в соцсети Х.

    Колумбийский президент отметил, что судебная система страны независима от исполнительной власти и контролируется оппозицией, поэтому не может использоваться для сокрытия преступлений. По его словам, все материалы о деятельности крупнейших наркокартелей доступны в открытых архивах судов.

    Петро также заявил, что Трамп не знаком с историей Колумбии, поэтому его критика ошибочна. Президент напомнил, что помогал американским офицерам-экспертам по расследованиям наркопреступлений, когда был сенатором.

    Кроме того, Густаво Петро выразил сомнения относительно обвинений США в адрес венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги. Он подчеркнул, что их имена не фигурируют в судебных архивах Колумбии по делам о наркоторговле и назвал обвинения политически мотивированными, сформулированными венесуэльской оппозицией.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию в Венесуэле.

