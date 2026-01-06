  • Новость часаТрамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как США удалось захватить Мадуро
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    Костюм Nike задержанного Мадуро стал хитом продаж
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену
    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей
    Мадуро нанял адвоката Ассанжа
    Мировые СМИ: США разрушают собственный глобальный порядок
    Отставку главы СБУ объяснили британской волей и слабостью Зеленского
    6 января 2026, 02:36 • Новости дня

    В аэропорту Пулково сняты временные ограничения

    Росавиация сняла ограничения на рейсы в аэропорту Пулково

    Tекст: Антон Антонов

    В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на рейсы, сообщила Росавиация.

    Росавиация указала в Telegram, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали с целью обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в петербургском аэропорту Пулково временно ограничили взлет и посадку самолетов. В Ленинградской области ввели режим опасности БПЛА.

    5 января 2026, 14:42 • Новости дня
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал изменение позиции лидера США Дональда Трампа относительно атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что атака ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина была бы невозможна без участия Центрального разведывательного управления США, передает Lenta.ru. Чепа таким образом прокомментировал изменившуюся позицию бывшего президента США Дональда Трампа относительно ударов ВСУ.

    Депутат подчеркнул: «Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы – это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают».

    Чепа также напомнил, что для атаки украинская сторона использовала 91 беспилотник, которые были уничтожены российскими средствами ПВО в Брянской, Смоленской и Новгородской областях. Он отметил, что эшелонированная система ПВО позволяет отслеживать пуски дронов с самого начала, и при необходимости включается противовоздушная оборона.

    По словам политика, траектории каждого дрона можно восстановить по отметкам наблюдения, а попытки ВСУ достичь результата не увенчались успехом. Чепа заключил, что все летательные аппараты были нейтрализованы и серьёзного результата противник добиться не смог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил скептицизм относительно заявления Кремля о том, что Украина атаковала резиденцию Владимира Путина беспилотником. Трамп заявил, что считает маловероятным причастность Киева к этому инциденту. 

    Комментарии (29)
    5 января 2026, 05:12 • Новости дня
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    69 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    Комментарии (61)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 13:18 • Новости дня
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший седельный тягач поколения К5
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший седельный тягач поколения К5
    @ t.me/pao_kamaz

    Tекст: Валерия Городецкая

    С главного сборочного конвейера автозавода «КамАЗ» сошла новейшая модель тяжелого семейства К5 – седельный тягач «КамАЗ-65956».

    Сейчас автомобиль проходит обкатку на испытательных стендах предприятия, что является важным этапом перед запуском серийного производства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Как рассказал заместитель начальника отдела анализа эффективности сборки автомобилей Артем Осипов, сборка этой модели прошла в штатном режиме и не вызвала затруднений. Он отметил, что «КамАЗ-65956» во многом унифицирован с уже выпускающимся «КамАЗ-65955» по двигателю, электрооборудованию, системам выпуска, пневматики и топливной системе. Такая унификация позволяет снизить производственные издержки и упростить обслуживание, а также подготовку к серийному производству, намеченному на 2026 год.

    Отличительными особенностями новинки стали оригинальная конструкция задних крыльев на специальном кронштейне, более высокое седельное устройство и удлиненная база, предназначенная для установки платформы. Благодаря этим особенностям, тягач способен в составе автопоезда перевозить до 91,5 тонны груза и до 80 тонн песка или гравия, что делает его востребованным на промышленных объектах, стройках и в карьерах.

    «КамАЗ-65956» оснащен 560-сильным двигателем Р6, 16-ступенчатой механической коробкой передач, задними ведущими мостами и колесной формулой 6х4. Топливный бак объемом 600 литров увеличивает автономность машины, позволяя преодолевать большие расстояния без дозаправки. Новая модель рассчитана не только на российский рынок – ее планируют экспортировать в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Киргизию.

    Автомобили поколения К5 уже представлены в пяти семействах – магистральном, транспортном, тяжелом, полноприводном и среднетоннажном, каждое из которых включает несколько моделей и комплектаций.

    В прошлом году «КамАЗ» объявил о новых моделях грузовиков.

    Комментарии (13)
    5 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Долина не передала квартиру Лурье

    Названа новая дата передачи Долиной квартиры Лурье

    Долина не передала квартиру Лурье
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина не передаст свою бывшую квартиру новой владелице Полине Лурье 5 января, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    По словам юриста, передача теперь предварительно намечена на 9 января, однако точная дата еще не определена, передает ТАСС.

    «Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», – сообщила Свириденко. Адвокат добавила, что других деталей по ситуации у нее пока нет.

    Ранее Долина отказалась освобождать спорную квартиру на просьбу покупательницы Полины Лурье, указав, что ее семья съедет только после новогодних праздников.

    В середине декабря Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    Комментарии (33)
    5 января 2026, 06:25 • Новости дня
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    @ Jimmy Villalta/VW Pics/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром 3 января в ходе атаки США на страну погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    «Ранним утром 3 января 2026 года в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны», –  пишет кубинская газета Granma.

    Как указывает издание, кубинцы, следуя своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, «с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою, либо в результате бомбардировок».

    «Жертвы очередного преступного акта агрессии и государственного терроризма, комбатанты своими героическими действиями воплотили солидарность миллионов соотечественников. Революционное правительство организует соответствующие акции, чтобы отдать им должное», – отмечено в газете.

    Напомним, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп в интервью NYP заявил, что давний союзник Венесуэлы Куба вскоре падёт, так как находится в плачевном состоянии.

    Комментарии (25)
    5 января 2026, 06:40 • Новости дня
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Ветераны российского спецподразделения «Альфа» проанализировали операцию спецназа США «Дельта» по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и не заметили в ней особой сложности или опасности из-за отсутствия сопротивления.

    По мнению ветерана «Альфы» Игоря Сенина, операция была подготовлена глобально: выведена сначала вся инфраструктура, подавлены основные боевые точки, военные объекты, которые могли оказать сопротивление и только потом уже был подготовлен основной захват.

    «То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь», – приводит Telegram-канал Daily Storm его комментарий.

    Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин указал на эффективность работы спецназа США, а с другой о них, «Дельте», нигде, наверное, и не слышали.

    «Хотелось бы с ними где-то встретиться там. Я имею в виду, на поле боя или еще какой-нибудь операции», – признался он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 3 января о захвате главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    Комментарии (38)
    5 января 2026, 08:17 • Новости дня
    Российские ученые сказали, почему вымерли мамонты

    Российские ученые назвали минеральное голодание причиной вымирания мамонтов

    Российские ученые сказали, почему вымерли мамонты
    @ Mary Evans Picture Library/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученые выяснили, что в зубах мамонтов из Сибири содержится рекордное количество азота, что подтверждает теорию минерального голодания, сообщили в Минобрнауки РФ.

    Результаты анализа зубов шерстистых мамонтов подтвердили теорию минерального голодания как причину их исчезновения, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ. В образцах дентина у сибирских мамонтов ученые нашли рекордное содержание азота, что косвенно подтверждает вывод о минеральном дисбалансе в их питании.

    Максимальные значения изотопа азота выявили в зубах мамонтов, найденных на уникальном участке Волчья Грива – минеральном оазисе с богатой почвой, который привлекал крупных травоядных. Эти данные свидетельствуют, что мамонты искали такие места для восполнения дефицита важных химических элементов, поддерживая гипотезу о минеральном голодании как о ключевой причине их вымирания.

    Профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Сергей Лещинский отметил: «Крупные растительноядные животные стали страдать «минеральным голоданием», в их диете был явный химический дисбаланс. Изученные остатки мамонтов указывают на то, что многие из них были больны». Ученый добавил, что подобные исследования помогают понять экологию современных млекопитающих и прогнозировать, какие болезни могут появиться из-за изменений окружающей среды.

    В работе принимали участие специалисты из России, Эстонии и Финляндии. Раскопки велись с 1991 по 2021 годы на трех локациях позднего плейстоцена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины: в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. Научная статья с результатами вышла в журнале Quaternary Science Reviews.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Константин Крутовский заявил, что воссоздание древних мамонтов невозможно из-за отсутствия качественных образцов древней ДНК.

    Комментарии (8)
    5 января 2026, 13:26 • Новости дня
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Канадский политик Христя Фриланд получила пост советника по вопросам экономического развития при президенте Украины, сообщил Владимир Зеленский.

    Зеленский назначил Фриланд советником по вопросам экономического развития. В Telegram-канале он написал, что Фриланд обладает высокой квалификацией в сфере экономики и значительным опытом привлечения инвестиций и проведения экономических реформ.

    Он также подчеркнул важность повышения внутренней устойчивости страны для восстановления Украины и укрепления обороны в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.

    Зеленский выразил благодарность всем, кто готов помогать Украине и поддерживать сотрудничество с международными партнерами.

    Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.

    Напомним, угрозы Дональда Трампа о вводе 25-процентного тарифа на импорт из Канады спровоцировали скандал в Либеральной партии Джастина Трюдо. Его кабинет покинули несколько министров, а наибольший резонанс вызвал уход главы Минфина, вице-премьера и этнической украинки Христи Фриланд, которая подвергла Трюдо критике за слабую реакцию на заявления Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Христя Фриланд сложила полномочия министра внутренней торговли.

    Фриланд ранее отказалась прямо отвечать на вопрос о числе людей в стране, воевавших во Второй мировой войне на стороне нацистов.

    Комментарии (17)
    5 января 2026, 11:55 • Новости дня
    The Times: Хаменеи готовится бежать в Москву при росте беспорядков
    The Times: Хаменеи готовится бежать в Москву при росте беспорядков
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае роста беспорядков в Иране аятолла Али Хаменеи может воспользоваться заранее продуманным маршрутом для эвакуации в Москву, пишет издание The Times.

    Аятолла Али Хаменеи подготовил план эвакуации в Москву на случай обострения беспорядков в Иране, сообщает The Times.

    Согласно данным западных спецслужб, верховный лидер Ирана заранее согласовал маршрут выезда из Тегерана, если его сторонники не смогут сдержать массовые протесты.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему иранцы в который уже раз вышли на улицы, чем именно они недовольны и каким образом, как ни парадоксально, именно действия США способны выручить в данной ситуации иранское руководство.

    Напомним, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием.

    Комментарии (8)
    5 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Европа окажется обреченной без единства, на фоне разногласий в ЕС по реакции на действия США.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предупреждением о будущем Европы, передает Politico. Он заявил, что без сплоченности континент окажется «обречен», а Европа не будет восприниматься всерьез, если останется «слабой и разделенной: ни враг, ни союзник».

    Туск подчеркнул необходимость верить в собственные силы, продолжать вооружаться и быть единой, отметив: «Иначе мы обречены». Его заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о контроле над Гренландией, заявив о планах «разобраться с Гренландией примерно через два месяца» и назвав арктический остров необходимым для национальной безопасности США.

    Высказывания Трампа прозвучали после военной операции США против Венесуэлы и ареста Николаса Мадуро, что вызвало тревогу в Европе по поводу возможной попытки Вашингтона захватить Гренландию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко осудила такие идеи, отметив их бессмысленность, а поддержку Дании выразили Норвегия, Финляндия и Швеция.

    Реакция Евросоюза на действия США в Венесуэле оказалась неоднородной. Глава внешнеполитического ведомства Кая Каллас призвала к сдержанности, что поддержали 26 стран ЕС, кроме Венгрии. Испания, напротив, выступила с более жестким заявлением в компании пяти стран Латинской Америки, осудив атаку США и призвав не эксплуатировать природные ресурсы Венесуэлы.

    Италия назвала военное вмешательство «законным» при гибридной угрозе, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что происходящее – «доказательство разрушения мирового порядка». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил «распад либерального мирового порядка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поднял вопрос о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

    Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поддержали позицию Дании по контролю над Гренландией. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Дональда Трампа прекратить угрозы захвата Гренландии.

    Комментарии (7)
    5 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Трамп пригрозил главе Колумбии

    Трамп пригрозил главе Колумбии захватом, как Мадуро

    Трамп пригрозил главе Колумбии
    @ ebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил о причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

    Трамп публично обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве и продаже кокаина, передает РИА «Новости». Американский лидер заявил журналистам, что Колумбией управляет «больной человек», который занимается изготовлением наркотика и отправляет его в США. Трамп добавил: «Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США».

    Густаво Петро резко ответил на эти обвинения, призвав Трампа прекратить клевету. «Моего имени за 50 лет нет ни в одном судебном деле по наркоторговле – ни в прошлом, ни сейчас. Прекратите на меня клеветать, господин Трамп», – написал Петро в соцсети Х.

    Колумбийский президент отметил, что судебная система страны независима от исполнительной власти и контролируется оппозицией, поэтому не может использоваться для сокрытия преступлений. По его словам, все материалы о деятельности крупнейших наркокартелей доступны в открытых архивах судов.

    Петро также заявил, что Трамп не знаком с историей Колумбии, поэтому его критика ошибочна. Президент напомнил, что помогал американским офицерам-экспертам по расследованиям наркопреступлений, когда был сенатором.

    Кроме того, Густаво Петро выразил сомнения относительно обвинений США в адрес венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги. Он подчеркнул, что их имена не фигурируют в судебных архивах Колумбии по делам о наркоторговле и назвал обвинения политически мотивированными, сформулированными венесуэльской оппозицией.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию в Венесуэле.

    Комментарии (13)
    5 января 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

    Путин в детстве хотел стать моряком, летчиком и разведчиком

    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о детских мечтах в разговоре с семилетним Игорем из Московской области, открытку которого он снял с «Елки желаний».

    Глава государства рассказал, что в детстве сперва хотел стать моряком, затем летчиком, а позднее под влиянием книг и фильмов о разведчиках решил посвятить себя этой профессии, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что поставил перед собой цель и добился ее, став сотрудником внешней разведки и проработав в этой сфере почти 20 лет. «И я стал сотрудником внешней разведки в нашей стране. И работал почти 20 лет, работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась», – отметил российский лидер.

    Президент пожелал Игорю исполнения его собственных желаний. Путин подчеркнул, что достижение целей приносит человеку хорошее и здоровое чувство удовлетворения, и пожелал мальчику добиться всего, чего он захочет, а также передал слова поддержки его братьям.

    Ранее Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

    Комментарии (16)
    5 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Костюм Nike задержанного Мадуро раскупили за считанные часы
    Костюм Nike задержанного Мадуро раскупили за считанные часы
    @ @realDonaldTrump/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Серый спортивный костюм Nike Tech Fleece, в котором президент Венесуэлы Николас Мадуро был замечен во время задержания американскими агентами, полностью раскупили за считанные часы.

    Кадры венесуэльского лидера под конвоем мгновенно разошлись по соцсетям и вызвали всплеск интереса к бренду, сообщает NDTV. На сайте Nike в США этот костюм исчез из продажи буквально за несколько часов после публикации фото.

    Повышенный интерес к спортивному костюму отразился и в поисковых запросах: по данным Google, количество запросов по слову «Nike Tech» резко выросло, а TikTok и Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заполнили мемы и обсуждения о необычном выборе одежды для столь напряженного момента. На фото, распространенном президентом США Дональдом Трампом в соцсети Truth Social, Мадуро запечатлен в этом костюме на борту американского военного судна по пути в США.

    Nike Tech Fleece – одна из премиальных линеек бренда, отличающаяся легкой двойной тканью, сохраняющей тепло без утяжеления. Костюм состоит из худи на молнии и брюк, выполнен из переработанного полиэстера с контрастными вставками и молниями, и стоит в США около 140–160 долларов.

    Ранее сообщалось, что бронеавтомобиль с Мадуро прибыл к зданию суда в Нью-Йорке.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщала, что в ближайшее время Мадуро и его жена предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. Стало известно, что Мадуро в США грозит до четырех пожизненных сроков.

    Комментарии (8)
    5 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил новый мировой порядок после проведения рейда, в ходе которого был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Bloomberg.

    По словам источников Bloomberg, этот шаг стал сигналом как союзникам, так и противникам Соединенных Штатов, что Вашингтон готов действовать решительно для защиты своих интересов.

    Трамп заявил, что будущее будет определяться способностью защищать торговлю, территории и ресурсы, и назвал это «железными законами мировой власти». Такой подход вызвал шок и резкую критику в разных странах, от Бразилии до Китая, а эксперты отметили, что события в Венесуэле стали «суровым уроком силовой политики» для всего мира, говорится в материале.

    Агентство отмечает, что рейд США в Венесуэле стал кульминацией агрессивной внешней политики Трампа, проявлявшейся ударами по Сомали, Нигерии, Сирии, Ираку, Ирану и международным водам. Он также заявил, что следующие цели могут быть Куба и Гренландия, объяснив интерес к последней необходимостью для национальной безопасности. Премьер-министр Дании осудил эти планы, заявив о недопустимости аннексии территории.

    Американский лидер использует не только военные, но и экономические инструменты давления, включая санкции и пошлины, а его администрация поддерживает европейские оппозиционные партии. Трамп отверг прежнюю модель сотрудничества с союзниками и работу через международные организации, отметив, что США будут действовать самостоятельно, исходя из своих интересов и модели экономического доминирования. Он подчеркнул, что американские компании могут восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и получить доступ к ее ресурсам.

    По мнению аналитиков, успех операции по свержению Мадуро может подтолкнуть США усилить давление на другие страны региона, включая Кубу. Госсекретарь Марко Рубио назвал действия Штатов переосмыслением доктрины Монро, но Трамп опроверг это, отметив, что вопрос касается отдельных государств. В Вашингтоне республиканцы в основном поддержали президента, в то время как часть консерваторов выразила опасения по поводу вмешательства за рубежом.

    Телеканал NBC News сообщал, что Соединенные Штаты потрясли мировое сообщество, проведя военную операцию в Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро.

    Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о крахе международного права после атаки США на Венесуэлу.

    Комментарии (13)
    5 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Во Франции осудили 10 человек за травлю Брижит Макрон
    Во Франции осудили 10 человек за травлю Брижит Макрон
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Ольга Иванова

    Парижский суд вынес обвинительный приговор группе из 10 человек за распространение в интернете ложных слухов о гендере и личной жизни супруги президента Франции Брижит Макрон.

    Парижский суд признал виновными 10 человек в кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон, передает AP. Обвиняемые распространяли в интернете ложные сведения о ее гендере и сексуальности, в том числе информацию, что она якобы родилась мужчиной. Суд приговорил их к разным наказаниям – от обязательного тренинга по осведомленности о кибербуллинге до условных сроков заключения до восьми месяцев.

    В постановлении суда подчеркиваются «особо унизительные, оскорбительные и злонамеренные» комментарии, связанные с ложными утверждениями о трансгендерной идентичности и педокриминальности в адрес Брижит Макрон. Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет оставляли многочисленные оскорбительные посты, которые набрали десятки тысяч просмотров. Некоторые из них связывали 24-летнюю разницу в возрасте между супругами с педофилией.

    Среди осужденных оказались государственный служащий, учитель и программист. Одна из главных участниц, Дельфин Жегус, более известная как медиум Амандина Руа, разместила в 2021 году четырехчасовое видео на YouTube с этими слухами и получила шесть месяцев лишения свободы условно. Аккаунт другого фигуранта, Аурельена Пуарсон-Атлана, был заблокирован в соцсети X в 2024 году, ему присудили восемь месяцев условно.

    Брижит Макрон не присутствовала на процессе, но ранее в эфире TF1 объяснила, что подала в суд, чтобы «показать пример» в борьбе с травлей. Ее дочь Тифен Озиер на суде рассказала, что травля сильно ухудшила жизнь матери и повлияла на всю семью, включая внуков Макрон. Семья Макронов также подала иск о клевете против консервативного инфлюенсера Кэндис Оуэнс в США.

    Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс, ранее выпустившая фильм о Бриджит Макрон, заявила об угрозе покушения, якобы готовящейся с участием жандармерии Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже начнутся судебные слушания по делу о «сексистском кибербуллинге» в отношении жены президента Франции Брижит Макрон.

    При этом подсудимые заявляют о сатирическом характере распространяемых фейков о Брижит Макрон.

    Комментарии (15)
    Главное
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    Молдавская армия начала отказ от автоматов Калашникова
    Во Франции осудили 10 человек за травлю Брижит Макрон
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший тягач
    Долина не передала квартиру Лурье