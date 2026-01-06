Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой

Tекст: Антон Антонов

В интервью NBC Трамп, отвечая на вопрос о том, кто будет играть главную роль в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил: «Я», – передает РИА «Новости».

Также Трамп подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, однако ведут борьбу против тех, кто занимается наркотрафиком и отправляет в США заключенных и пациентов психиатрических лечебниц, передает ТАСС.

Трамп предупредил о готовности США отправить силы в Венесуэлу. По словам Трампа, предполагалось, что американские силы могли бы уже быть направлены в Венесуэлу вновь, уточняет телеканал.



Он добавил, что в ближайшие 30 дней проведение новых выборов в Венесуэле невозможно, так как стране необходимо восстановление после последних событий, а граждане пока не имеют возможности голосовать. По его словам, потребуется время, чтобы «вылечить страну» и вернуть ей стабильность.

Трамп отметил, что госсекретарь Марко Рубио находится в тесном контакте с и.о. президента Венесуэлы Дельси Родригес. «Свободно общается с ней на испанском… отношения очень крепкие», – сообщил он. Трамп заявил, что Родригес начала сотрудничать с официальными лицами США. При этом Трамп категорически отверг предположения о том, что между его администрацией и окружением Родригес существовали какие-либо контакты до момента захвата Мадуро.

Рубио, вице-президент США Джей Ди Вэнс, военный министр Пит Хегсет и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер войдут в состав группы, которая будет контролировать вовлеченность Соединенных Штатов в дела Венесуэлы.

Трамп опроверг публикации о том, что он отказался помогать венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо становиться президентом Венесуэлы, поскольку та не уступила ему Нобелевскую премию мира.



Нефтяным компаниям предстоит потратить огромные средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, заявил президент США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США провели атаку на Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента. Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Западное полушарие считается зоной интересов Вашингтона.