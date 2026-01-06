Рождественский сочельник отмечают во вторник

Во Франции осудили 10 человек за травлю Брижит Макрон

Tекст: Ольга Иванова

Парижский суд признал виновными 10 человек в кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон, передает AP. Обвиняемые распространяли в интернете ложные сведения о ее гендере и сексуальности, в том числе информацию, что она якобы родилась мужчиной. Суд приговорил их к разным наказаниям – от обязательного тренинга по осведомленности о кибербуллинге до условных сроков заключения до восьми месяцев.

В постановлении суда подчеркиваются «особо унизительные, оскорбительные и злонамеренные» комментарии, связанные с ложными утверждениями о трансгендерной идентичности и педокриминальности в адрес Брижит Макрон. Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет оставляли многочисленные оскорбительные посты, которые набрали десятки тысяч просмотров. Некоторые из них связывали 24-летнюю разницу в возрасте между супругами с педофилией.

Среди осужденных оказались государственный служащий, учитель и программист. Одна из главных участниц, Дельфин Жегус, более известная как медиум Амандина Руа, разместила в 2021 году четырехчасовое видео на YouTube с этими слухами и получила шесть месяцев лишения свободы условно. Аккаунт другого фигуранта, Аурельена Пуарсон-Атлана, был заблокирован в соцсети X в 2024 году, ему присудили восемь месяцев условно.

Брижит Макрон не присутствовала на процессе, но ранее в эфире TF1 объяснила, что подала в суд, чтобы «показать пример» в борьбе с травлей. Ее дочь Тифен Озиер на суде рассказала, что травля сильно ухудшила жизнь матери и повлияла на всю семью, включая внуков Макрон. Семья Макронов также подала иск о клевете против консервативного инфлюенсера Кэндис Оуэнс в США.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс, ранее выпустившая фильм о Бриджит Макрон, заявила об угрозе покушения, якобы готовящейся с участием жандармерии Франции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже начнутся судебные слушания по делу о «сексистском кибербуллинге» в отношении жены президента Франции Брижит Макрон.

При этом подсудимые заявляют о сатирическом характере распространяемых фейков о Брижит Макрон.