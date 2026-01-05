Дельси Родригес вступила в должность и.о. президента Венесуэлы

Tекст: Антон Антонов

Дельси Родригес официально приступила к обязанностям временного президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей, передает РИА «Новости» со ссылкой на TeleSur.

«Постановляю: вы, гражданка Дельсина Родригес Гомес, наделяетесь полномочиями временного президента Боливарианской Республики Венесуэла. Поздравляю», – заявил спикер парламента Хорхе Родригес.

Родригес подчеркнула, что пришла на церемонию как исполнительный вице-президент «конституционного президента» Николаса Мадуро, чтобы принести присягу. Она отметила, что делает это «с болью» из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу. Она назвала действия США «противозаконной военной агрессией».

Во время церемонии Родригес назвала Мадуро и его супругу Силию Флорес «героями, находящимися в заложниках в США». Она добавила, что будет бороться до тех пор, пока Венесуэла не станет свободной, суверенной и независимой нацией, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро. Операция осуществлялась исключительно под контролем исполнительной власти, при этом Белый дом месяцами готовил ее без уведомления демократов в Конгрессе. В США прошло судебное заседание по делу президента Венесуэлы.