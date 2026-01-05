  • Новость часаДельси Родригес вступила в должность и.о. президента Венесуэлы
    Как США удалось захватить Мадуро
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    Костюм Nike задержанного Мадуро стал хитом продаж
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену
    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей
    Мадуро нанял адвоката Ассанжа
    Мировые СМИ: США разрушают собственный глобальный порядок
    Отставку главы СБУ объяснили британской волей и слабостью Зеленского
    5 января 2026, 21:47 • Новости дня

    ООН: США не объяснили военную операцию в Венесуэле

    Tекст: Денис Тельманов

    В ООН заяаили, что до сих пор не получили от Соединённых Штатов официальных уведомлений с объяснением причин военной операции на территории Венесуэлы.

    США не предоставили ООН официальных обоснований военной операции в Венесуэле, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

    Дюжаррик заявил: «Могу сказать, что мы не получали каких-либо официальных уведомлений от США с обоснованием того, что произошло». Это был его ответ на вопрос журналистов о действиях Вашингтона в Венесуэле.

    Пока ни Белый дом, ни представители американских властей не комментировали ситуацию на официальном уровне. ООН, в свою очередь, ожидает разъяснений от США по поводу происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь поддержал проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН после военного удара США по Венесуэле.

    В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка назначили дату следующего слушания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на 17 марта.

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    5 января 2026, 14:42 • Новости дня
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал изменение позиции лидера США Дональда Трампа относительно атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что атака ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина была бы невозможна без участия Центрального разведывательного управления США, передает Lenta.ru. Чепа таким образом прокомментировал изменившуюся позицию бывшего президента США Дональда Трампа относительно ударов ВСУ.

    Депутат подчеркнул: «Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы – это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают».

    Чепа также напомнил, что для атаки украинская сторона использовала 91 беспилотник, которые были уничтожены российскими средствами ПВО в Брянской, Смоленской и Новгородской областях. Он отметил, что эшелонированная система ПВО позволяет отслеживать пуски дронов с самого начала, и при необходимости включается противовоздушная оборона.

    По словам политика, траектории каждого дрона можно восстановить по отметкам наблюдения, а попытки ВСУ достичь результата не увенчались успехом. Чепа заключил, что все летательные аппараты были нейтрализованы и серьёзного результата противник добиться не смог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил скептицизм относительно заявления Кремля о том, что Украина атаковала резиденцию Владимира Путина беспилотником. Трамп заявил, что считает маловероятным причастность Киева к этому инциденту. 

    5 января 2026, 06:25 • Новости дня
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    @ Jimmy Villalta/VW Pics/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром 3 января в ходе атаки США на страну погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    «Ранним утром 3 января 2026 года в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны», –  пишет кубинская газета Granma.

    Как указывает издание, кубинцы, следуя своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, «с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою, либо в результате бомбардировок».

    «Жертвы очередного преступного акта агрессии и государственного терроризма, комбатанты своими героическими действиями воплотили солидарность миллионов соотечественников. Революционное правительство организует соответствующие акции, чтобы отдать им должное», – отмечено в газете.

    Напомним, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп в интервью NYP заявил, что давний союзник Венесуэлы Куба вскоре падёт, так как находится в плачевном состоянии.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    5 января 2026, 06:40 • Новости дня
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Ветераны российского спецподразделения «Альфа» проанализировали операцию спецназа США «Дельта» по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и не заметили в ней особой сложности или опасности из-за отсутствия сопротивления.

    По мнению ветерана «Альфы» Игоря Сенина, операция была подготовлена глобально: выведена сначала вся инфраструктура, подавлены основные боевые точки, военные объекты, которые могли оказать сопротивление и только потом уже был подготовлен основной захват.

    «То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь», – приводит Telegram-канал Daily Storm его комментарий.

    Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин указал на эффективность работы спецназа США, а с другой о них, «Дельте», нигде, наверное, и не слышали.

    «Хотелось бы с ними где-то встретиться там. Я имею в виду, на поле боя или еще какой-нибудь операции», – признался он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 3 января о захвате главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    5 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действиям и особенно заявлениям американского президента Дональда Трампа не откажешь в эффектности. Их эффективность – другое дело, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, вспоминая предыдущие военные «победы» США.

    «Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», напомнил сенатор.

    Пушков привел цитату Трампа на телевидении, когда он в очередной раз восхищался собой, своим решением и атакой на Венесуэлу.

    «Мы должны дать шанс, чтобы после того, как мы сделали эту невероятную вещь, кто-то другой пришел к власти... Мы должны это сделать снова. Мы можем сделать это снова! Никто не сможет нас остановить. Никто не способен на это», – привел сенатор заявление Трампа на телеканале FoxNews.

    Сенатор отметил, что, напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир и вернули его к дикому империализму XIX века, по сути, возродив понятие Дикого Запада.

    «The Wild West – в том смысле, что США вновь присвоили себе право творить в Западном полушарии то, что хотят. Но каким будет конечный результат? Не обернется ли «триумф» катастрофой?», – задался риторическим вопросом сенатор Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. При этом в результате атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек, среди которых есть как гражданские, так и представители сил безопасности.

    5 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Европа окажется обреченной без единства, на фоне разногласий в ЕС по реакции на действия США.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предупреждением о будущем Европы, передает Politico. Он заявил, что без сплоченности континент окажется «обречен», а Европа не будет восприниматься всерьез, если останется «слабой и разделенной: ни враг, ни союзник».

    Туск подчеркнул необходимость верить в собственные силы, продолжать вооружаться и быть единой, отметив: «Иначе мы обречены». Его заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о контроле над Гренландией, заявив о планах «разобраться с Гренландией примерно через два месяца» и назвав арктический остров необходимым для национальной безопасности США.

    Высказывания Трампа прозвучали после военной операции США против Венесуэлы и ареста Николаса Мадуро, что вызвало тревогу в Европе по поводу возможной попытки Вашингтона захватить Гренландию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко осудила такие идеи, отметив их бессмысленность, а поддержку Дании выразили Норвегия, Финляндия и Швеция.

    Реакция Евросоюза на действия США в Венесуэле оказалась неоднородной. Глава внешнеполитического ведомства Кая Каллас призвала к сдержанности, что поддержали 26 стран ЕС, кроме Венгрии. Испания, напротив, выступила с более жестким заявлением в компании пяти стран Латинской Америки, осудив атаку США и призвав не эксплуатировать природные ресурсы Венесуэлы.

    Италия назвала военное вмешательство «законным» при гибридной угрозе, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что происходящее – «доказательство разрушения мирового порядка». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил «распад либерального мирового порядка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поднял вопрос о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

    Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поддержали позицию Дании по контролю над Гренландией. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Дональда Трампа прекратить угрозы захвата Гренландии.

    4 января 2026, 23:01 • Новости дня
    США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы
    США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о целях и задачах Вашингтона в Венесуэле, отметив несколько ключевых моментов, основа которых – не позволить противникам США пользоваться ресурсами атакованной страны.

    «Мы все хотим видеть светлое будущее Венесуэлы, переход к демократии. Всё это замечательно, и мы все хотим этого. Но мы говорим о том, что произойдет в течение следующих двух, трёх недель, двух, трёх месяцев, и как это соотносится с национальными интересами Соединенных Штатов», – сказал Рубио телеканалу NBC News.

    Он добавил, что Мадуро, когда еще возглавлял Венесуэлу, не сотрудничал с США для реализации заявленных ими целям по пресечению наркотрафика из Южной Америки.

    «Вы не можете наводнить эту страну членами банд. Вы не можете наводнить эту страну наркотиками, которые поступают из Колумбии через Венесуэлу при содействии сотрудников ваших сил безопасности. Вы не можете превратить Венесуэлу в операционный центр для Ирана, России, «Хезболлы», Китая, кубинских разведчиков», – перечислил госсекретарь США.

    Одной из целей своей атаки на Венесуэлу США называли возможность состояться американским инвестициям в нефтяную инфраструктуру Венесуэлы. По словам Рубио, Вашингтону не нужна венесуэльская нефть, нефти достаточно и в США, но цель администрации Трампа – ограничить инвестиции конкурентов, таких как Китай, Россия и Иран в нефтяную промышленность Венесуэлы.

    «Чего мы не допустим, так это того, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы находилась под контролем противников США. Вы должны понять, зачем Китаю нужна их нефть? Зачем России нужна их нефть? Зачем Ирану нужна их нефть? Они даже не на этом континенте. Это Западное полушарие. Здесь мы живем, и мы не собираемся позволять Западному полушарию быть базой для действий противников, соперников и домогательств Соединенных Штатов», – подытожил госсекретарь Рубио.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию в Венесуэле.

    5 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил новый мировой порядок после проведения рейда, в ходе которого был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Bloomberg.

    По словам источников Bloomberg, этот шаг стал сигналом как союзникам, так и противникам Соединенных Штатов, что Вашингтон готов действовать решительно для защиты своих интересов.

    Трамп заявил, что будущее будет определяться способностью защищать торговлю, территории и ресурсы, и назвал это «железными законами мировой власти». Такой подход вызвал шок и резкую критику в разных странах, от Бразилии до Китая, а эксперты отметили, что события в Венесуэле стали «суровым уроком силовой политики» для всего мира, говорится в материале.

    Агентство отмечает, что рейд США в Венесуэле стал кульминацией агрессивной внешней политики Трампа, проявлявшейся ударами по Сомали, Нигерии, Сирии, Ираку, Ирану и международным водам. Он также заявил, что следующие цели могут быть Куба и Гренландия, объяснив интерес к последней необходимостью для национальной безопасности. Премьер-министр Дании осудил эти планы, заявив о недопустимости аннексии территории.

    Американский лидер использует не только военные, но и экономические инструменты давления, включая санкции и пошлины, а его администрация поддерживает европейские оппозиционные партии. Трамп отверг прежнюю модель сотрудничества с союзниками и работу через международные организации, отметив, что США будут действовать самостоятельно, исходя из своих интересов и модели экономического доминирования. Он подчеркнул, что американские компании могут восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и получить доступ к ее ресурсам.

    По мнению аналитиков, успех операции по свержению Мадуро может подтолкнуть США усилить давление на другие страны региона, включая Кубу. Госсекретарь Марко Рубио назвал действия Штатов переосмыслением доктрины Монро, но Трамп опроверг это, отметив, что вопрос касается отдельных государств. В Вашингтоне республиканцы в основном поддержали президента, в то время как часть консерваторов выразила опасения по поводу вмешательства за рубежом.

    Телеканал NBC News сообщал, что Соединенные Штаты потрясли мировое сообщество, проведя военную операцию в Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро.

    Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о крахе международного права после атаки США на Венесуэлу.

    5 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Костюм Nike задержанного Мадуро раскупили за считанные часы
    Костюм Nike задержанного Мадуро раскупили за считанные часы
    @ @realDonaldTrump/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Серый спортивный костюм Nike Tech Fleece, в котором президент Венесуэлы Николас Мадуро был замечен во время задержания американскими агентами, полностью раскупили за считанные часы.

    Кадры венесуэльского лидера под конвоем мгновенно разошлись по соцсетям и вызвали всплеск интереса к бренду, сообщает NDTV. На сайте Nike в США этот костюм исчез из продажи буквально за несколько часов после публикации фото.

    Повышенный интерес к спортивному костюму отразился и в поисковых запросах: по данным Google, количество запросов по слову «Nike Tech» резко выросло, а TikTok и Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заполнили мемы и обсуждения о необычном выборе одежды для столь напряженного момента. На фото, распространенном президентом США Дональдом Трампом в соцсети Truth Social, Мадуро запечатлен в этом костюме на борту американского военного судна по пути в США.

    Nike Tech Fleece – одна из премиальных линеек бренда, отличающаяся легкой двойной тканью, сохраняющей тепло без утяжеления. Костюм состоит из худи на молнии и брюк, выполнен из переработанного полиэстера с контрастными вставками и молниями, и стоит в США около 140–160 долларов.

    Ранее сообщалось, что бронеавтомобиль с Мадуро прибыл к зданию суда в Нью-Йорке.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщала, что в ближайшее время Мадуро и его жена предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. Стало известно, что Мадуро в США грозит до четырех пожизненных сроков.

    5 января 2026, 15:30 • Новости дня
    Швейцария заблокировала активы Мадуро и его окружения
    Швейцария заблокировала активы Мадуро и его окружения
    @ REUTERS/Jorge Silva

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    Правительство Швейцарии приняло решение о немедленной заморозке всех активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов его ближайшего окружения, сообщает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении Федерального совета, опубликованном 5 января 2026 года.

    В заявлении отмечается: «5 января 2026 года Федеральный совет принял решение с немедленным вступлением в силу заблокировать все активы Николаса Мадуро и других лиц из его окружения, находящиеся в Швейцарии». Решение касается всех средств и финансовых инструментов, которые могут быть связаны с венесуэльским лидером или его соратниками.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.


    5 января 2026, 12:24 • Новости дня
    NBC: Союзники и оппоненты США обеспокоены угрозой новых интервенций
    NBC: Союзники и оппоненты США обеспокоены угрозой новых интервенций
    @ REUTERS/Romeo Ranoco RR

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты потрясли мировое сообщество, проведя военную операцию в Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро, сообщает телеканал NBC News.

    Как отмечает NBC News, Вашингтон представил это действие как демонстрацию американского могущества, а Дональд Трамп заявил, что США обладают возможностями и навыками, о которых враги Америки «могут только догадываться».

    Операция вызвала бурную реакцию как союзников, так и оппонентов США. Россия и Китай осудили военные действия, потребовав освобождения Мадуро, а Иран и Куба назвали случившееся нарушением международного права. Власти Кубы заявили о «государственном терроризме», подчеркнув опасения, что подобные действия могут повториться в отношении других стран.

    Даже европейские союзники выразили осторожные сомнения в законности происходящего. Премьер-министр Британии Киир Стармер отметил, что его страна «не станет скорбеть» по поводу ухода Мадуро, но подчеркнул поддержку международного права. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал операцию «сложной», а глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отметил нарушение принципа неприменения силы.

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп таким образом реализует предвыборное обещание «разгромить иностранные наркокартели» и обеспечить безопасность граждан. Сенатор Марко Рубио настаивал, что целью была борьба с наркоторговлей, а не война против Венесуэлы.

    Латиноамериканские лидеры, включая президентов Бразилии, Колумбии, Мексики и Чили, осудили операцию США, предупредив о риске дестабилизации всего региона. Эксперты в области международного права, такие как профессор Мэри Эллен О’Коннелл, заявили, что такой захват президента представляет собой похищение и прямое нарушение принципов Устава ООН.

    Многие обозреватели отмечают, что этот инцидент возродил старые опасения перед возможными новыми интервенциями США. Как подчеркивают аналитики, союзники и противники Вашингтона теперь задаются вопросом, насколько они сами уязвимы для аналогичных действий со стороны США.

    Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, Трамп заявил о якобы причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

    Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    5 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не воспринимает угрозы Дональда Трампа о военном вторжении в Мексику всерьез, подчеркнув отказ от присутствия войск США.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе первой пресс-конференции после задержания Николаса Мадуро американскими военными заявила, что не считает угрозы Дональда Трампа вторгнуться в Мексику серьезными, передает Bloomberg.

    Шейнбаум отметила: «Я не верю в вторжение, не думаю, что это воспринимается серьезно». Она подчеркнула, что неоднократно отклоняла предложения Трампа о вводе американских войск в Мексику, несмотря на многочисленные телефонные разговоры. При этом президент выразила готовность сотрудничать с США по борьбе с наркотрафиком.

    Шейнбаум подчеркнула, что выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы, заявив, что суверенитет и самоопределение народов не подлежат обсуждению. Она добавила, что американский континент принадлежит его народам, а не какой-либо сверхдержаве.

    Дональд Трамп ранее выступил с угрозами в адрес Мексики и Колумбии, заявив, что не станет терпеть поток наркотиков в США и готов принять меры. Он отметил, что предлагал Шейнбаум помощь американских военных для «очистки» ситуации, а также обвинил президента Колумбии в содействии наркоторговле.

    В ответ президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Трамп не понимает происходящего и должен прекратить клеветнические нападки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США продемонстрировали стремление Дональда Трампа к американскому доминированию в западном полушарии.

    Министерство иностранных дел Китая заявило, что американский удар по Венесуэле и похищение президента страны несут угрозу миру и безопасности Латинской Америки.

    Министры иностранных дел Венесуэлы и ЮАР провели телефонную беседу, в ходе которой южноафриканская сторона осудила действия США.

    5 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Россия потребовала от США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, передает ТАСС.

    Постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН: «Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу». Дипломат выступил с этим заявлением после подтверждения нахождения Мадуро и его жены в Нью-Йорке.

    Он также подчеркнул, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой перед лицом внешней агрессии и полностью поддерживает курс Боливарианского правительства на защиту национальных интересов. Небензя выразил надежду на объективную международно-правовую оценку действий США с использованием механизмов ООН.

    Кроме того, постоянный представитель России при ООН назвал военную операцию США в Венесуэле преступлением, которому нет оправдания.

    «Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», – заявил Небензя. Он отметил, что любые разногласия между США и Венесуэлой должны решаться посредством диалога.

    После ударов по Каракасу, подтвержденных главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, президент страны и его супруга были вывезены в США, где сейчас содержатся в следственном изоляторе в Бруклине.

    Дональд Трамп подтвердил захват Мадуро и сообщил о временном управлении Венесуэлой со стороны США. Он также заявил, что Вашингтон рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний и направить их средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем.

    Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    5 января 2026, 04:45 • Новости дня
    Психиатр оценил поведение Мадуро в США

    Психиатр Шуров назвал поведение Мадуро в США бравадой

    Психиатр оценил поведение Мадуро в США
    @ [e]STR/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэльский президент Николас Мадуро своим спокойствием после задержания и транспортировки в США продемонстрировал уверенность и обесценил действия противника, рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

    После просмотра видео, на которых Мадуро в наручниках идет по коридору  антинаркотического управления в Манхэттене и говорит «Доброй ночи, счастливого Нового года», психиатр вынес однозначный вердикт.

    «Здесь в чистом виде элемент бравады. Человек обесценивает то, что с ним сделали. Конечно, американцам было бы важно, чтобы Мадуро плакал, трясся. А он, наоборот, показывает, что у него все хорошо», – объяснил Шуров «Аргументам и фактам».

    Психиатр напомнил, что президент Венесуэлы прошел путь от водителя автобуса до лидера Венесуэлы и получил серьезную закалку.

    Кроме того, добавил врач, Мадуро не повторит судьбу Саддама Хусейна, поскольку его противники не имеют достаточной решимости. Предположение о возможном применении препаратов психиатр тоже отверг, указав на то, что что глава Венесуэлы старается обесценить действия врага своим поведением.

    Напомним, 3 января Мадуро с женой доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan, где он и проявил поведение, которое призвано было обесценить усилия американских спецслужб и продемонстрировать его психологическую устойчивость.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта». Госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    5 января 2026, 14:16 • Новости дня
    Союзники США в Азии не осудили задержание Мадуро американскими военными

    Tекст: Денис Тельманов

    После захвата Николаса Мадуро американскими военными правительства Азии призвали к диалогу, не высказывая резкой критики в адрес Вашингтона.

    Союзники США сдержанно отреагировали на операцию, в ходе которой американские военные захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, передает Bloomberg. Данный шаг вызвал резонанс в мире и подчеркнул разногласия между правительствами.

    В Азии страны, такие как Япония, Южная Корея, Австралия и Таиланд, воздержались от осуждения действий США, сосредоточившись на призывах к дипломатии, диалогу и поддержанию стабильности в регионе.

    Филиппины выразили понимание по поводу «существенных соображений безопасности» Вашингтона, но одновременно подчеркнули важность уважения норм международного права со стороны всех участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обозначил новый мировой порядок после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    США провели рейд и атаку на Венесуэлу, чтобы продемонстрировать стремление к американскому доминированию в западном полушарии.

    Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

    5 января 2026, 21:15 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка назначил заседание по делу Мадуро на 17 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке определили дату следующего судебного заседания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его проведут в марте.

    Следующее слушание по делу Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка пройдет 17 марта, передает Fox News.

    Решение огласил председательствующий судья Элвин Хеллерстин, отметив, что заседание начнется в одиннадцать утра по местному времени. Мадуро был доставлен в зал суда в тюремной одежде и кандалах на ногах, однако руки его были свободны от наручников, сообщает CBS News.

    В ходе заседания Мадуро заявил: «Я продолжаю являться президентом Венесуэлы и настаиваю на своей невиновности».

    Судья прервал его выступление, но подтвердил дальнейшее рассмотрение дела.

    Адвокат президента Барри Поллак сообщил суду о намерении в дальнейшем ходатайствовать об освобождении Мадуро под залог, однако пока защита этого не требует.

    На суде Мадуро пользовался услугами переводчика и находился под охраной.

    Супруга Мадуро, Цилия Флорес, также задержана и содержится в следственном изоляторе Бруклина, ее адвокаты заявили суду о полученных травмах во время похищения из Венесуэлы.

    Власти США подтвердили, что Мадуро и его супруга были вывезены из страны после военной операции в Каракасе.

    Администрация Дональда Трампа намерена установить временное управление Венесуэлой и рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Бронированный автомобиль с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Николаса Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

