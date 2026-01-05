Володин предложил использовать закрытые сельские школы под детские лагеря

Tекст: Денис Тельманов

Закрытые в селах школы можно переоборудовать в детские оздоровительные лагеря при небольших затратах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС. Он подчеркнул важность появления муниципальных и государственных детских оздоровительных учреждений в каждом районе страны.

По словам Володина, инфраструктура и природа таких сельских территорий позволяют создавать лагеря без значительных инвестиций. Прямой речью он отметил: «Там, где школа закрывается, – в селе, где прекрасная природа, есть вся инфраструктура, – можно при небольших вложениях использовать ее под детский лагерь».

Володин напомнил, что подобная практика уже реализуется на примере лагеря «Дугино-Феникс» в Смоленской области, учрежденного в рамках благотворительного проекта.

Он также добавил, что создавать оздоровительные учреждения можно и при крупных предприятиях, что позволит сотрудникам быть спокойными за своих детей, а сами дети смогут проводить время с пользой для здоровья.

Володин призвал поддерживать любые эффективные подходы к развитию детского отдыха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Володин предложил отменить плату за детские сады и школьное питание в селах для повышения рождаемости.

