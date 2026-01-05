  • Новость часаМадуро нанял адвоката Ассанжа
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как США удалось захватить Мадуро
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    Костюм Nike задержанного Мадуро стал хитом продаж
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену
    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей
    Мадуро нанял адвоката Ассанжа
    Мировые СМИ: США разрушают собственный глобальный порядок
    Отставку главы СБУ объяснили британской волей и слабостью Зеленского
    5 января 2026, 19:56 • Новости дня

    Володин предложил использовать закрытые сельские школы под детские лагеря

    Tекст: Денис Тельманов

    Использование закрытых в селах школ для создания детских оздоровительных лагерей спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал перспективным вариантом с минимальными вложениями.

    Закрытые в селах школы можно переоборудовать в детские оздоровительные лагеря при небольших затратах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС. Он подчеркнул важность появления муниципальных и государственных детских оздоровительных учреждений в каждом районе страны.

    По словам Володина, инфраструктура и природа таких сельских территорий позволяют создавать лагеря без значительных инвестиций. Прямой речью он отметил: «Там, где школа закрывается, – в селе, где прекрасная природа, есть вся инфраструктура, – можно при небольших вложениях использовать ее под детский лагерь».

    Володин напомнил, что подобная практика уже реализуется на примере лагеря «Дугино-Феникс» в Смоленской области, учрежденного в рамках благотворительного проекта.

    Он также добавил, что создавать оздоровительные учреждения можно и при крупных предприятиях, что позволит сотрудникам быть спокойными за своих детей, а сами дети смогут проводить время с пользой для здоровья.

    Володин призвал поддерживать любые эффективные подходы к развитию детского отдыха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Володин предложил отменить плату за детские сады и школьное питание в селах для повышения рождаемости.

    Мария Василькова выступила с инициативой развивать «Федеральные центры промышленного развития» как опорные точки для реализации национальных проектов технологического

    5 января 2026, 14:42 • Новости дня
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал изменение позиции лидера США Дональда Трампа относительно атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что атака ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина была бы невозможна без участия Центрального разведывательного управления США, передает Lenta.ru. Чепа таким образом прокомментировал изменившуюся позицию бывшего президента США Дональда Трампа относительно ударов ВСУ.

    Депутат подчеркнул: «Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы – это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают».

    Чепа также напомнил, что для атаки украинская сторона использовала 91 беспилотник, которые были уничтожены российскими средствами ПВО в Брянской, Смоленской и Новгородской областях. Он отметил, что эшелонированная система ПВО позволяет отслеживать пуски дронов с самого начала, и при необходимости включается противовоздушная оборона.

    По словам политика, траектории каждого дрона можно восстановить по отметкам наблюдения, а попытки ВСУ достичь результата не увенчались успехом. Чепа заключил, что все летательные аппараты были нейтрализованы и серьёзного результата противник добиться не смог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил скептицизм относительно заявления Кремля о том, что Украина атаковала резиденцию Владимира Путина беспилотником. Трамп заявил, что считает маловероятным причастность Киева к этому инциденту. 

    Комментарии (29)
    5 января 2026, 05:12 • Новости дня
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    68 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    Комментарии (61)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 13:18 • Новости дня
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший седельный тягач поколения К5
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший седельный тягач поколения К5
    @ t.me/pao_kamaz

    Tекст: Валерия Городецкая

    С главного сборочного конвейера автозавода «КамАЗ» сошла новейшая модель тяжелого семейства К5 – седельный тягач «КамАЗ-65956».

    Сейчас автомобиль проходит обкатку на испытательных стендах предприятия, что является важным этапом перед запуском серийного производства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Как рассказал заместитель начальника отдела анализа эффективности сборки автомобилей Артем Осипов, сборка этой модели прошла в штатном режиме и не вызвала затруднений. Он отметил, что «КамАЗ-65956» во многом унифицирован с уже выпускающимся «КамАЗ-65955» по двигателю, электрооборудованию, системам выпуска, пневматики и топливной системе. Такая унификация позволяет снизить производственные издержки и упростить обслуживание, а также подготовку к серийному производству, намеченному на 2026 год.

    Отличительными особенностями новинки стали оригинальная конструкция задних крыльев на специальном кронштейне, более высокое седельное устройство и удлиненная база, предназначенная для установки платформы. Благодаря этим особенностям, тягач способен в составе автопоезда перевозить до 91,5 тонны груза и до 80 тонн песка или гравия, что делает его востребованным на промышленных объектах, стройках и в карьерах.

    «КамАЗ-65956» оснащен 560-сильным двигателем Р6, 16-ступенчатой механической коробкой передач, задними ведущими мостами и колесной формулой 6х4. Топливный бак объемом 600 литров увеличивает автономность машины, позволяя преодолевать большие расстояния без дозаправки. Новая модель рассчитана не только на российский рынок – ее планируют экспортировать в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Киргизию.

    Автомобили поколения К5 уже представлены в пяти семействах – магистральном, транспортном, тяжелом, полноприводном и среднетоннажном, каждое из которых включает несколько моделей и комплектаций.

    В прошлом году «КамАЗ» объявил о новых моделях грузовиков.

    Комментарии (10)
    5 января 2026, 06:25 • Новости дня
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    @ Jimmy Villalta/VW Pics/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром 3 января в ходе атаки США на страну погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    «Ранним утром 3 января 2026 года в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны», –  пишет кубинская газета Granma.

    Как указывает издание, кубинцы, следуя своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, «с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою, либо в результате бомбардировок».

    «Жертвы очередного преступного акта агрессии и государственного терроризма, комбатанты своими героическими действиями воплотили солидарность миллионов соотечественников. Революционное правительство организует соответствующие акции, чтобы отдать им должное», – отмечено в газете.

    Напомним, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп в интервью NYP заявил, что давний союзник Венесуэлы Куба вскоре падёт, так как находится в плачевном состоянии.

    Комментарии (25)
    5 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Долина не передала квартиру Лурье

    Названа новая дата передачи Долиной квартиры Лурье

    Долина не передала квартиру Лурье
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина не передаст свою бывшую квартиру новой владелице Полине Лурье 5 января, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    По словам юриста, передача теперь предварительно намечена на 9 января, однако точная дата еще не определена, передает ТАСС.

    «Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», – сообщила Свириденко. Адвокат добавила, что других деталей по ситуации у нее пока нет.

    Ранее Долина отказалась освобождать спорную квартиру на просьбу покупательницы Полины Лурье, указав, что ее семья съедет только после новогодних праздников.

    В середине декабря Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    Комментарии (21)
    5 января 2026, 06:40 • Новости дня
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро «Дельтой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Ветераны российского спецподразделения «Альфа» проанализировали операцию спецназа США «Дельта» по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и не заметили в ней особой сложности или опасности из-за отсутствия сопротивления.

    По мнению ветерана «Альфы» Игоря Сенина, операция была подготовлена глобально: выведена сначала вся инфраструктура, подавлены основные боевые точки, военные объекты, которые могли оказать сопротивление и только потом уже был подготовлен основной захват.

    «То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь», – приводит Telegram-канал Daily Storm его комментарий.

    Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин указал на эффективность работы спецназа США, а с другой о них, «Дельте», нигде, наверное, и не слышали.

    «Хотелось бы с ними где-то встретиться там. Я имею в виду, на поле боя или еще какой-нибудь операции», – признался он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 3 января о захвате главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    Комментарии (38)
    4 января 2026, 21:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией

    Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости контроля Соединенными Штатами над Гренландией в целях обороны, передает ТАСС.

    В интервью журналу The Atlantic Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обороны.

    По словам Трампа, остров, который является автономной территорией Дании, окружен российскими и китайскими судами. Он отметил стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Датские власти призвали уважать территориальную целостность страны после этой публикации.

    СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Политолог Дмитрий Дробницкий оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.

    Комментарии (12)
    5 января 2026, 08:17 • Новости дня
    Российские ученые сказали, почему вымерли мамонты

    Российские ученые назвали минеральное голодание причиной вымирания мамонтов

    Российские ученые сказали, почему вымерли мамонты
    @ Mary Evans Picture Library/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученые выяснили, что в зубах мамонтов из Сибири содержится рекордное количество азота, что подтверждает теорию минерального голодания, сообщили в Минобрнауки РФ.

    Результаты анализа зубов шерстистых мамонтов подтвердили теорию минерального голодания как причину их исчезновения, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ. В образцах дентина у сибирских мамонтов ученые нашли рекордное содержание азота, что косвенно подтверждает вывод о минеральном дисбалансе в их питании.

    Максимальные значения изотопа азота выявили в зубах мамонтов, найденных на уникальном участке Волчья Грива – минеральном оазисе с богатой почвой, который привлекал крупных травоядных. Эти данные свидетельствуют, что мамонты искали такие места для восполнения дефицита важных химических элементов, поддерживая гипотезу о минеральном голодании как о ключевой причине их вымирания.

    Профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Сергей Лещинский отметил: «Крупные растительноядные животные стали страдать «минеральным голоданием», в их диете был явный химический дисбаланс. Изученные остатки мамонтов указывают на то, что многие из них были больны». Ученый добавил, что подобные исследования помогают понять экологию современных млекопитающих и прогнозировать, какие болезни могут появиться из-за изменений окружающей среды.

    В работе принимали участие специалисты из России, Эстонии и Финляндии. Раскопки велись с 1991 по 2021 годы на трех локациях позднего плейстоцена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины: в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. Научная статья с результатами вышла в журнале Quaternary Science Reviews.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Константин Крутовский заявил, что воссоздание древних мамонтов невозможно из-за отсутствия качественных образцов древней ДНК.

    Комментарии (8)
    5 января 2026, 00:58 • Новости дня
    Дания ответила Трампу на угрозу захвата Гренландии
    Дания ответила Трампу на угрозу захвата Гренландии
    @ MAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в воскресенье призвала президента США Дональда Трампа прекратить угрожать захватом Гренландии после того, как он заявил об этом в интервью журналу Atlantic.

    «Нет ни малейшего смысла говорить о том, что США хотят захватить Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского королевства», – приводит Reuters слова премьера Дании Фредериксен.

    До этого Трамп заявил журналу Atlantic о том, что США «действительно нужна Гренландия, абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны».

    С этими словам он выступил на следующий день после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и Трамп заявил, что латиноамериканской страной будет управлять Вашингтон.

    В Дании это вызвало опасения, что то же самое может произойти с Гренландией, датской территорией.

    «Я бы настоятельно призвала США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника и в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что они не продаются», – подчеркнула премьер Дании.

    В свою очередь, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что слова президента США «нам нужна Гренландия», и связывает с Венесуэлой и военным вмешательством, – это не просто неправильно, «это неуважение».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле. Премьер-министр Гренландии Нильсен заявил, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого потребуется серьезная подготовка.

    Супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера опубликовала карту Гренландии в цветах флага США. Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США.

    Комментарии (4)
    5 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действиям и особенно заявлениям американского президента Дональда Трампа не откажешь в эффектности. Их эффективность – другое дело, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, вспоминая предыдущие военные «победы» США.

    «Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», напомнил сенатор.

    Пушков привел цитату Трампа на телевидении, когда он в очередной раз восхищался собой, своим решением и атакой на Венесуэлу.

    «Мы должны дать шанс, чтобы после того, как мы сделали эту невероятную вещь, кто-то другой пришел к власти... Мы должны это сделать снова. Мы можем сделать это снова! Никто не сможет нас остановить. Никто не способен на это», – привел сенатор заявление Трампа на телеканале FoxNews.

    Сенатор отметил, что, напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир и вернули его к дикому империализму XIX века, по сути, возродив понятие Дикого Запада.

    «The Wild West – в том смысле, что США вновь присвоили себе право творить в Западном полушарии то, что хотят. Но каким будет конечный результат? Не обернется ли «триумф» катастрофой?», – задался риторическим вопросом сенатор Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. При этом в результате атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек, среди которых есть как гражданские, так и представители сил безопасности.

    Комментарии (7)
    5 января 2026, 11:55 • Новости дня
    The Times: Хаменеи готовится бежать в Москву при росте беспорядков
    The Times: Хаменеи готовится бежать в Москву при росте беспорядков
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае роста беспорядков в Иране аятолла Али Хаменеи может воспользоваться заранее продуманным маршрутом для эвакуации в Москву, пишет издание The Times.

    Аятолла Али Хаменеи подготовил план эвакуации в Москву на случай обострения беспорядков в Иране, сообщает The Times.

    Согласно данным западных спецслужб, верховный лидер Ирана заранее согласовал маршрут выезда из Тегерана, если его сторонники не смогут сдержать массовые протесты.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему иранцы в который уже раз вышли на улицы, чем именно они недовольны и каким образом, как ни парадоксально, именно действия США способны выручить в данной ситуации иранское руководство.

    Напомним, в Иране начались масштабные протесты из-за падения курса риала. В иранской провинции Илам на улицы вышли люди в масках с огнестрельным оружием.

    Комментарии (8)
    4 января 2026, 21:43 • Новости дня
    Умерла актриса из «Слова пацана» Александра Березовец-Скачкова

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса из «Слово пацана. Кровь на асфальте» Александра Березовец-Скачкова скончалась после продолжительной болезни, сообщили в МХТ им. А.П. Чехова.

    Актриса Александра Березовец-Скачкова, известная по эпизодической роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также по проектам «СуперИвановы» и «Соколова подозревает всех», скончалась на 53-м году жизни, сообщается в Telegram-канале МХТ им. А.П. Чехова.

    Сообщается, что последние два года она тяжело болела.

    Березовец-Скачкова окончила Школу-студию МХАТ в 1995 году и на протяжении 15 лет служила в труппе театра. Среди ее театральных работ – роли Зины в спектакле «Плач в пригоршню», Агафьи Тихоновны в «Женитьбе» и Валерии в «Утиной охоте». В 2010 году актриса завершила театральную карьеру и продолжила сниматься в кино.

    МХТ им. А.П. Чехова выразил соболезнования родным и близким артистки.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 13:26 • Новости дня
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Канадский политик Христя Фриланд получила пост советника по вопросам экономического развития при президенте Украины, сообщил Владимир Зеленский.

    Зеленский назначил Фриланд советником по вопросам экономического развития. В Telegram-канале он написал, что Фриланд обладает высокой квалификацией в сфере экономики и значительным опытом привлечения инвестиций и проведения экономических реформ.

    Он также подчеркнул важность повышения внутренней устойчивости страны для восстановления Украины и укрепления обороны в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.

    Зеленский выразил благодарность всем, кто готов помогать Украине и поддерживать сотрудничество с международными партнерами.

    Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.

    Напомним, угрозы Дональда Трампа о вводе 25-процентного тарифа на импорт из Канады спровоцировали скандал в Либеральной партии Джастина Трюдо. Его кабинет покинули несколько министров, а наибольший резонанс вызвал уход главы Минфина, вице-премьера и этнической украинки Христи Фриланд, которая подвергла Трюдо критике за слабую реакцию на заявления Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Христя Фриланд сложила полномочия министра внутренней торговли.

    Фриланд ранее отказалась прямо отвечать на вопрос о числе людей в стране, воевавших во Второй мировой войне на стороне нацистов.

    Комментарии (13)
    5 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Трамп пригрозил главе Колумбии

    Трамп пригрозил главе Колумбии захватом, как Мадуро

    Трамп пригрозил главе Колумбии
    @ ebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил о причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

    Трамп публично обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве и продаже кокаина, передает РИА «Новости». Американский лидер заявил журналистам, что Колумбией управляет «больной человек», который занимается изготовлением наркотика и отправляет его в США. Трамп добавил: «Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США».

    Густаво Петро резко ответил на эти обвинения, призвав Трампа прекратить клевету. «Моего имени за 50 лет нет ни в одном судебном деле по наркоторговле – ни в прошлом, ни сейчас. Прекратите на меня клеветать, господин Трамп», – написал Петро в соцсети Х.

    Колумбийский президент отметил, что судебная система страны независима от исполнительной власти и контролируется оппозицией, поэтому не может использоваться для сокрытия преступлений. По его словам, все материалы о деятельности крупнейших наркокартелей доступны в открытых архивах судов.

    Петро также заявил, что Трамп не знаком с историей Колумбии, поэтому его критика ошибочна. Президент напомнил, что помогал американским офицерам-экспертам по расследованиям наркопреступлений, когда был сенатором.

    Кроме того, Густаво Петро выразил сомнения относительно обвинений США в адрес венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги. Он подчеркнул, что их имена не фигурируют в судебных архивах Колумбии по делам о наркоторговле и назвал обвинения политически мотивированными, сформулированными венесуэльской оппозицией.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию в Венесуэле.

    Комментарии (13)
    4 января 2026, 22:38 • Новости дня
    Венгрия не поддержала заявление верховного представителя ЕС по Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава евродипломатии Кая Каллас в заявлении, которое поддержали 26 стран, кроме Венгрии, чьей подписи нет в перечне стран, подписавших документ, призвала стороны к сдержанности и соблюдению Устава ООН.

    В заявлении ЕС говорится о том, что члены Совета Безопасности ООН, каким являются США, несут «особую ответственность за соблюдение этих принципов как основы архитектуры международной безопасности».

    «ЕС неоднократно заявлял, что Николасу Мадуро не хватает легитимности демократически избранного президента, и выступал за мирный переход Венесуэлы к демократии в стране под руководством венесуэльцев», – сказано в заявлении.

    В документе указано и то, что ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, но при этом ЕС призывает решать эти проблемы «путем устойчивого сотрудничества при полном уважении международного права и принципов территориальной целостности и суверенитета».

    ЕС соучаствует в целях поддержки и содействия диалогу со всеми вовлеченными сторонами ради урегулирования кризиса под руководством венесуэльцев.

    «Уважение воли венесуэльского народа остается для Венесуэлы единственным способом восстановить демократию и разрешить нынешний кризис. В этот критический момент важно, чтобы все действующие лица в полной мере соблюдали права человека и международное гуманитарное право. Все политические заключенные, содержащиеся в настоящее время под стражей в Венесуэле, должны быть безоговорочно освобождены», – сказано в документе.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Кошта поддержал «мирную передачу власти в Венесуэле». Днем ранее Каллас уже называла Мадуро «недостаточно легитимным» президентом. В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Москва призвала США освободить Мадуро.

    Комментарии (6)
    Главное
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    Молдавская армия начала отказ от автоматов Калашникова
    Во Франции осудили 10 человек за травлю Брижит Макрон
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший тягач
    Долина не передала квартиру Лурье