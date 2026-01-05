Путин поручил правительству и Центробанку реализовать план «обеления» экономики

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России обеспечить выполнение плана по «обелению» отдельных секторов экономики. Соответствующее поручение вошло в перечень решений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля.

В документе отмечено: «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач:... Обеспечение реализации плана мероприятий по 'обелению' отдельных секторов экономики». Прямая речь из поручения была приведена в публикации.

Ранее Путин поручил доработать план структурных изменений в экономике. Подробные шаги по легализации деятельности в отдельных секторах будут разработаны в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин дал правительству указания по доработке национальных проектов, уточнению методик оценки и обеспечению финансирования технологического развития страны.

Президент России Владимир Путин утвердил основные задачи и показатели для достижения национальных целей развития страны до 2030 года и подчеркнул необходимость их дальнейшей доработки.