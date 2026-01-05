Путин поручил повысить эффективность технологического развития России

Tекст: Денис Тельманов

Правительство России должно принять меры для повышения эффективности управления технологической политикой, передает ТАСС.

В перечне поручений президента указаны задачи по доработке национальных проектов, направленных на технологическое лидерство страны, а также включение в них конкретных мероприятий и показателей эффективности.

Правительству поручено доработать методики оценки ключевых показателей национальных целей развития, в том числе комплексного индекса технологической независимости, а также уделить особое внимание приоритетным отраслям экономики.

Кроме того, кабмин должен утвердить планы по совершенствованию нормативно-правового регулирования и обеспечить финансирование нацпроектов, используя в том числе внебюджетные источники.

Поставлены задачи по уточнению методик расчета таких национальных показателей, как удельный вес отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, доля дорожной сети в нормативном состоянии и состояние парка общественного транспорта.

Правительству также поручено принять меры для устойчивого развития «Почты России».

В числе других поручений – завершение формирования программ повышения производительности труда, доработка плана структурных изменений экономики до 2030 года, а также запуск федерального проекта по развитию креативных индустрий с необходимым финансированием.

Также президент поручил модернизировать механизм федерального инвестиционного налогового вычета и реализовать его с 2026 года. Кроме того, необходимо подготовить предложения по долгосрочному развитию биоэкономики с участием «Курчатовского института», акцентируя внимание на развитии кадрового потенциала и экспорте биотехнологий.

В завершение, правительство должно рассмотреть вопрос об уточнении расчета индекса зрелости рынка данных для более точной оценки формирования экономики данных.

Президент России Владимир Путин утвердил основные задачи и показатели для достижения национальных целей развития страны до 2030 года.