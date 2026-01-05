Путин поручил утвердить нацплан внедрения ИИ в экономику, соцсферу и госуправление

Tекст: Валерия Городецкая

Поручение предусматривает реализацию инициатив как на федеральном уровне, так и в регионах, передает ТАСС. Ответственным за выполнение поручения назначено правительство России, которое будет работать в тесном взаимодействии с межведомственной комиссией при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. К процессу также привлекут ассоциацию «Альянс в сфере искусственного интеллекта».

Глава государства также поставил задачу сократить избыточные административные барьеры, мешающие развитию технологий искусственного интеллекта в стране.

Кроме того, Путин поручил правительству совместно с МИДом и при участии «Сбербанка России» подготовить предложения по развитию экспорта отечественных технологий искусственного интеллекта. В документе особо подчеркивается важность рассмотрения вопроса о заключении международных договоров о стратегическом сотрудничестве с дружественными странами в сфере использования ИИ.

Кроме того, президент потребовал от кабмина подготовить комплекс решений, необходимых для развития искусственного интеллекта.

Ранее Путин предупредил о риске деградации из-за искусственного интеллекта.

Он также заявил, что искусственный интеллект не только будет заменять людей на их рабочих местах, но и будет создавать новую работу.

Российский лидер предложил развивать в России центры обработки данных ИИ.