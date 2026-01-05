Полиция Швейцарии не обнаружила россиян среди 116 пострадавших при пожаре

Tекст: Денис Тельманов

Полиция кантона Вале завершила идентификацию 116 человек, пострадавших в результате пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана, передает ТАСС.

Среди пострадавших оказались 68 граждан Швейцарии, 21 гражданин Франции, 10 граждан Италии, по четыре гражданина Бельгии, Сербии и лиц с двойным гражданством. Также в списке числятся по одному пострадавшему из Австралии, Боснии, Республики Конго, Люксембурга, Португалии и Чехии.

В официальном заявлении полиции отмечается, что россиян среди пострадавших не оказалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, управляющие баром на курорте Кран-Монтана оказались фигурантами расследования после пожара, который привел к многочисленным жертвам.

В результате пожара в баре Le Constellation погибли около 40 человек и еще 115 получили травмы.