Politico: Стармер поддержал позицию Дании по Гренландии

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, только Гренландия и Королевство Дания имеют право определять судьбу территории, а Дания является близким европейским и НАТО-союзником, сообщает Politico.

«Я поддерживаю Фредериксен, и она права относительно будущего Гренландии», – подчеркнул Стармер. Он также утвердительно ответил на вопрос BBC о поддержке позиции «руки прочь от Гренландии».

Стармер также прокомментировал ситуацию вокруг задержания венесуэльского лидера Николаса Мадуро американскими военными, отметив, что приоритетом должна быть «мирная передача власти к демократии». Он отказался оценивать правомерность действий США, назвав ситуацию сложной.

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь поднял идею о присоединении Гренландии к США, заявив, что это важно для национальной безопасности Америки. Фредериксен накануне отметила, что США не имеют права аннексировать самоуправляемую датскую территорию.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поддержали позицию Дании по вопросу контроля США над Гренландией.