В Огайо задержали мужчину за повреждение окон в резиденции вице-президента Вэнса

В Огайо задержали мужчину за повреждение окон в резиденции вице-президента Вэнс

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел вскоре после полуночи в доме вице-президента Джей Ди Вэнса в Цинциннати, сообщает CNN.

Как сообщили в Секретной службе США, задержан взрослый мужчина, который разбил окна на внешней стороне личной резиденции, связанной с Вэнсом. Имя задержанного пока не раскрывается.

Семья Вэнса в этот момент находилась вне Огайо, по данным Секретной службы. Местные СМИ опубликовали фотографии с поврежденными окнами резиденции.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми заявил: «Секретная служба США координирует действия с полицией Цинциннати и Офисом федерального прокурора по вопросу выдвижения обвинений».

Правоохранители выясняют, был ли целью действий преступника сам Вэнс или члены его семьи. По информации федеральных властей, злоумышленник не проник внутрь дома вице-президента.

