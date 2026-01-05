Актера Андрея Хорошева решили похоронить на Сухумском кладбище 7 января

Tекст: Денис Тельманов

Похороны Андрея Хорошева состоятся 7 января в Абхазии, передает ТАСС. Церемония пройдет на Сухумском кладбище, отпевание запланировано в Михайловской церкви при кладбище, начало в 12:00.

Хорошев погиб первого января, когда пытался спасти человека в горячем источнике в Сухуме. Ему было 66 лет.

Андрей Хорошев был известен как актер и режиссер, став популярным благодаря фильмам «Боец», «Адмиралъ», «Доктор Живаго». Кроме того, он работал художником-постановщиком.

