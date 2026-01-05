Путин поручил кабмину пересмотреть региональные меры по увеличению рождаемости

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил правительству обновить региональные программы, направленные на повышение рождаемости, передает РИА «Новости». Кабинету министров предстоит учесть лучшие практики в субъектах, чтобы преодолеть негативные демографические тенденции, сложившиеся в стране.

В утверждённом перечне поручений говорится: «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации, обратив особое внимание на необходимость: актуализации региональных программ повышения рождаемости с учётом лучших региональных практик».

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и руководители регионов. О результатах этой работы правительство должно отчитаться до 1 июня 2026 года.

