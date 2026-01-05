Гладков: При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Гладкова, в городе Грайворон дрон ударил по грузовику, припаркованному возле торгового объекта, пострадал водитель. «Бойцы самообороны доставили мужчину в крайне тяжёлом состоянии в Грайворонскую ЦРБ», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Еще один инцидент произошел в селе Белянка Шебекинского округа. Там беспилотник поразил грузовой автомобиль, в результате чего водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные ранения. Пострадавшего эвакуировали в областную клиническую больницу бойцы подразделения «БАРС-Белгород» и бригада скорой помощи.

Губернатор уточнил, что у первого пострадавшего произошла остановка сердца при поступлении в больницу, однако медикам удалось восстановить сердцебиение. Сейчас врачи продолжают бороться за его жизнь в реанимационном отделении. Состояние второго раненого оценивается как средней степени тяжести.

Ранее жительница Грайворона пострадала при взрыве БПЛА.

Накануне в поселке Октябрьский Белгородского округа автомобиль с семьей попал под атаку FPV-дрона.