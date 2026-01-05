  • Новость часаМадуро нанял адвоката Ассанжа
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как США удалось захватить Мадуро
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    Костюм Nike задержанного Мадуро стал хитом продаж
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену
    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей
    Мадуро нанял адвоката Ассанжа
    Мировые СМИ: США разрушают собственный глобальный порядок
    Отставку главы СБУ объяснили британской волей и слабостью Зеленского
    5 января 2026, 15:38 • Новости дня

    Путин утвердил задачи нацразвития России до 2030 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил основные задачи и показатели для достижения национальных целей развития страны до 2030 года, подчеркнув необходимость их дальнейшей доработки.

    Президент России Владимир Путин одобрил ключевые задачи и показатели национальных целей развития страны до 2030 года. Документ с перечнем поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на официальном сайте Кремля.

    В тексте поручения отмечено: «Одобрить в целом представленные на заседании Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам предлагаемые Правительством Российской Федерации «Ключевые показатели и задачи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года» с учетом их доработки в соответствии с настоящим перечнем поручений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что все национальные проекты ориентированы на стратегические приоритеты технологического лидерства и независимости страны.

    5 января 2026, 05:12 • Новости дня
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    68 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    Комментарии (61)
    5 января 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

    Путин в детстве хотел стать моряком, летчиком и разведчиком

    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о детских мечтах в разговоре с семилетним Игорем из Московской области, открытку которого он снял с «Елки желаний».

    Глава государства рассказал, что в детстве сперва хотел стать моряком, затем летчиком, а позднее под влиянием книг и фильмов о разведчиках решил посвятить себя этой профессии, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что поставил перед собой цель и добился ее, став сотрудником внешней разведки и проработав в этой сфере почти 20 лет. «И я стал сотрудником внешней разведки в нашей стране. И работал почти 20 лет, работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась», – отметил российский лидер.

    Президент пожелал Игорю исполнения его собственных желаний. Путин подчеркнул, что достижение целей приносит человеку хорошее и здоровое чувство удовлетворения, и пожелал мальчику добиться всего, чего он захочет, а также передал слова поддержки его братьям.

    Ранее Путин пообщался по телефону с десятилетней школьницей Варварой Смахтиной, мечту которой он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

    Комментарии (11)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 21:00 • Новости дня
    Трамп заявил, что не ждет осложнений отношений с Россией из-за Венесуэлы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп пояснил, что не ожидает ухудшения отношений с Россией из-за военной американской операции в Венесуэле.

    «Что касается КНР и России… Что ж, с РФ мы уладим все вопросы. Но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом, мы будем продавать им нефть», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    В ходе той же встречи Трамп сообщил, что тему Венесуэлы с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал. Также он рассказал о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

    При этом американский президент признал, что не удовлетворен ходом контактов с Путиным по вопросам Украины.

    Напомним, Москва призвала Вашингтон освободить похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о действиях США в Венесуэле, заявив, что лишь наличие ядерного арсенала способно гарантировать государству надежную защиту.

    Комментарии (4)
    5 января 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей

    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей с учетом числа детей

    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по улучшению мер поддержки семей, чтобы размер льгот напрямую зависел от числа детей.

    Этот пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля.

    Согласно поручению, правительство должно совместно с комиссиями Госсовета и Народным фронтом разработать предложения по комплексной модернизации мер для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Особое внимание требуется уделить улучшению жилищных условий для таких семей.

    В документе отдельно отмечается, что размер государственной поддержки должен увеличиваться в зависимости от количества детей в семье.

    Ранее Путин дал поручение разработать льготные тарифы такси для многодетных.

    Он также поручил кабмину пересмотреть региональные меры по увеличению рождаемости.

    Комментарии (4)
    5 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Путин назвал победой возвращение паралимпийцам права выступать под флагом России
    Путин назвал победой возвращение паралимпийцам права выступать под флагом России
    @ REUTERS/Alexander Demianchuk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием его основания и отметил важность возвращения российским паралимпийцам права выступать с национальной символикой.

    «Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой», – подчеркнул глава в телеграмме, которая размещена на сайте Кремля.

    Путин также особо отметил значимую работу комитета, который, по его словам, выполняет важную социальную миссию, вовлекая тысячи людей с ограничениями по здоровью в спорт и помогая им раскрывать свои таланты. Президент подчеркнул, что грамотная и последовательная деятельность организации способствует высоким достижениям российских спортсменов на мировых и европейских чемпионатах, а также на летних и зимних Паралимпийских играх.

    В декабре спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

    Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 10:46 • Новости дня
    В Швейцарии назвали атаку на резиденцию Путина саботажем переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области – это провокация со стороны Киева и его союзников, которая направлена на срыв переговоров между Россией и США по урегулированию украинского кризиса, заявил депутат парламента Женевы Ги Меттан.

    По мнению швейцарского политика, нападение стало очередной попыткой провокации, которую, как он выразился, Украина и поддерживающие страны предпринимают каждый раз, когда переговоры между Москвой и Вашингтоном начинают двигаться вперед, передает ТАСС.

    «Украина выступает против любого компромисса по важным пунктам урегулирования, таким как судьба восточных территорий, численность вооруженных сил, вступление в НАТО и гарантии безопасности», – отметил он.

    Меттан подчеркнул, что любой прогресс по этим вопросам тут же становится объектом попыток саботажа. Он также отметил, что подобные провокации включают в себя не только действия на линии соприкосновения, но и ситуацию с обнаружением беспилотников в небе Польши и некоторых других европейских стран.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    68 комментариев

    Ранее Минобороны России накануне показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию Путина. Киевский режим использовал при атаке 91 ударный дрон.

    ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Путин поручил правительству и Центробанку реализовать план «обеления» экономики

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках новых поручений президент Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка приступить к легализации деятельности отдельных секторов экономики в 2026 году.

    Как передает РИА «Новости», президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России обеспечить выполнение плана по «обелению» отдельных секторов экономики. Соответствующее поручение вошло в перечень решений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля.

    В документе отмечено: «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач:... Обеспечение реализации плана мероприятий по 'обелению' отдельных секторов экономики». Прямая речь из поручения была приведена в публикации.

    Ранее Путин поручил доработать план структурных изменений в экономике. Подробные шаги по легализации деятельности в отдельных секторах будут разработаны в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин дал правительству указания по доработке национальных проектов, уточнению методик оценки и обеспечению финансирования технологического развития страны.

    Президент России Владимир Путин утвердил основные задачи и показатели для достижения национальных целей развития страны до 2030 года и подчеркнул необходимость их дальнейшей доработки.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров и услуг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству, Банку России и региональным властям изменить структуру импорта в 2026 году.

    В частности, он поручил расширить поставки так называемых приоритетных товаров и услуг, к которым относятся трудоинтенсивные товары и услуги, а также технологические решения, не имеющие отечественных аналогов, передает ТАСС.

    Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    Ранее Путин заявил, что ограничения на импорт помогли российской экономике.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 10:32 • Новости дня
    Путин поздравил фонд «Круг добра» с юбилеем

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив фонда «Круг добра» с пятилетием и подчеркнул роль организации в развитии медицинской науки и здравоохранения.

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив фонда «Круг добра» с пятилетием организации и отметил его значимый вклад в развитие медицинской науки. В поздравительном послании, опубликованном на сайте Кремля, Путин подчеркнул: «Тысячи юных пациентов в разных регионах нашей страны искренне благодарны вам за неизменное внимание, заботу и поддержку. И, конечно, многогранная, востребованная деятельность фонда служит развитию медицинской науки, фармацевтической промышленности, отечественного здравоохранения в целом».

    Путин особо отметил, что за прошедшие годы фонд сумел завоевать общественное доверие и сплотить команду единомышленников, которые отличаются ответственностью и неравнодушием. По мнению президента, дальнейшее сотрудничество фонда с представителями бизнеса, некоммерческих организаций и профильных ведомств будет способствовать развитию благотворительности и милосердия в стране.

    Как сообщает пресс-служба «Круга добра», за пять лет работы фонд оказал помощь 30 тыс. детей. Среди основных групп подопечных – дети с муковисцидозом, хроническим гепатитом С, спинальной мышечной атрофией, первичными иммунодефицитами, миодистрофией Дюшенна, туберозным склерозом и другими тяжелыми и редкими заболеваниями.

    «В 2025 году число подопечных фонда превысило 30 тыс.», – отметили в организации. Экспертный совет фонда рассматривает заболевания и лекарственные препараты для терапии, основываясь на клинических исследованиях и данных о безопасности. Попечительский совет утверждает решения о включении препаратов и медицинских изделий в перечень для закупок.

    Сегодня фонд закупает 131 наименование инновационных лекарств и медицинских изделий для терапии 110 тяжелых и редких заболеваний, оплачивает 11 видов высокотехнологичных операций. Среди них – операции по установке неинвазивных раздвижных эндопротезов при остеосаркомах, коррекция врожденных сколиозов с помощью индивидуальных конструкций, а также сложные кардиохирургические вмешательства, включая операции новорожденным.

    Комментарии (3)
    5 января 2026, 14:00 • Новости дня
    Путин присвоил Цивилевой чин государственного советника второго класса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил статс-секретарю и заместителю министра обороны Анне Цивилевой чин действительного государственного советника Российской Федерации второго класса.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации второго класса Цивилевой Анне Евгеньевне – статс-секретарю – заместителю министра обороны Российской Федерации», – сказано в документе.

    Указанный гражданский чин приравнивается к воинскому званию генерал-лейтенанта.

    В августе 2024 года Путин подписал указ о назначении Анны Цивилевой статс-секретарем – заместителем министра обороны России.

    На прошлой неделе Путин провел встречу с Цивилевой в Кремле.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 15:58 • Новости дня
    Путин поручил кабмину пересмотреть региональные меры по увеличению рождаемости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поставил задачу обновить региональные меры по стимулированию рождаемости с учетом успешных практик, а результаты представить до лета.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству обновить региональные программы, направленные на повышение рождаемости, передает РИА «Новости». Кабинету министров предстоит учесть лучшие практики в субъектах, чтобы преодолеть негативные демографические тенденции, сложившиеся в стране.

    В утверждённом перечне поручений говорится: «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… преодоление сложившихся негативных тенденций развития демографической ситуации, обратив особое внимание на необходимость: актуализации региональных программ повышения рождаемости с учётом лучших региональных практик».

    Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и руководители регионов. О результатах этой работы правительство должно отчитаться до 1 июня 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.

    Комментарии (8)
    5 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин дал поручение разработать льготные тарифы такси для многодетных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильным комиссиям Госсовета подготовить предложения по повышению доступности такси для семей с детьми.

    Особое внимание уделят разработке льготных тарифов для многодетных семей, а также созданию условий для перевозки детей-инвалидов, передает ТАСС. Чиновникам предстоит рассмотреть меры для повышения доступности перевозок детей-инвалидов не только по стоимости, но и по обеспечению технического оснащения автомобилей.

    Об этом говорится в одном из пунктов перечня поручений, утвержденного по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    В ноябре Путин поручил правительству определить единые меры поддержки многодетных.

    Он назвал многодетные семьи опорой России.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин поручил поддержать предприятия со снижающимся производством

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский президент распорядился принять дополнительные меры в поддержку предприятий тех отраслей, где наблюдалось снижение выпуска продукции по итогам 2025 года.

    Владимир Путин поручил правительству России оказать поддержку предприятиям, работающим в секторах экономики с сокращением объемов производства, передает ТАСС. Соответствующее указание содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    В документе подчеркивается: «Правительству Российской Федерации принять дополнительные меры, направленные на поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства».

    Кроме того, кабмину поручено проанализировать причины низких показателей достижения национальных целей развития в регионах, находящихся на последних десяти позициях в рейтинге по этим показателям. По итогам анализа должны быть разработаны и реализованы мероприятия, способствующие улучшению ситуации в этих регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин дал правительству указания по доработке национальных проектов, уточнению методик оценки и обеспечению финансирования технологического развития России.

    Президент России Владимир Путин утвердил основные задачи и показатели для достижения национальных целей развития страны до 2030 года.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин поручил утвердить нацплан внедрения ИИ в экономику, соцсферу и госуправление

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление.

    Поручение предусматривает реализацию инициатив как на федеральном уровне, так и в регионах, передает ТАСС. Ответственным за выполнение поручения назначено правительство России, которое будет работать в тесном взаимодействии с межведомственной комиссией при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. К процессу также привлекут ассоциацию «Альянс в сфере искусственного интеллекта».

    Глава государства также поставил задачу сократить избыточные административные барьеры, мешающие развитию технологий искусственного интеллекта в стране.

    Кроме того, Путин поручил правительству совместно с МИДом и при участии «Сбербанка России» подготовить предложения по развитию экспорта отечественных технологий искусственного интеллекта. В документе особо подчеркивается важность рассмотрения вопроса о заключении международных договоров о стратегическом сотрудничестве с дружественными странами в сфере использования ИИ.

    Кроме того, президент потребовал от кабмина подготовить комплекс решений, необходимых для развития искусственного интеллекта.

    Ранее Путин предупредил о риске деградации из-за искусственного интеллекта.

    Он также заявил, что искусственный интеллект не только будет заменять людей на их рабочих местах, но и будет создавать новую работу.

    Российский лидер предложил развивать в России центры обработки данных ИИ.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию протоколы о взыскании алиментов в странах СНГ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуму поступили документы о ратификации протоколов по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей между странами СНГ с закреплением новых положений.

    Как передает ТАСС, президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу и Совет Федерации протоколы, касающиеся взыскания алиментов между странами СНГ.

    Соответствующая инициатива подтверждается документами о назначении статс-секретаря – замминистра юстиции Елены Ардабьевой официальным представителем президента при рассмотрении этого вопроса парламентом.

    Согласно подписанным Путиным распоряжениям, Ардабьева будет представлять интересы главы государства по вопросам ратификации изменений в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и 7 октября 2002 года. Протоколы были подписаны от имени России 13 мая 2025 года.

    Внесенные изменения закрепляют возможность принудительного исполнения судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в странах СНГ.

    Теперь положения конвенций предусматривают более четкий механизм взаимодействия между государствами по вопросам алиментных обязательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году россиян ожидает повышение страховых пенсий на 7,6%. Социальные и детские выплаты увеличатся, а материнский капитал проиндексируют.

    Семьи с двумя и более детьми с 2026 года смогут рассчитывать на единовременную выплату, зависящую от суммы уплаченных налогов.

    В Лефортовский суд Москвы поступил иск Виктории Галушки к Александру Цекало о взыскании задолженности по алиментам на сумму более 83 млн рублей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Грабовское в Сумской области
    Президент Мексики отвергла угрозы Трампа о вторжении
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    Молдавская армия начала отказ от автоматов Калашникова
    Во Франции осудили 10 человек за травлю Брижит Макрон
    С конвейера «КамАЗа» сошел новейший тягач
    Долина не передала квартиру Лурье