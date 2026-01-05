Путин утвердил задачи нацразвития России до 2030 года

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин одобрил ключевые задачи и показатели национальных целей развития страны до 2030 года. Документ с перечнем поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на официальном сайте Кремля.

В тексте поручения отмечено: «Одобрить в целом представленные на заседании Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам предлагаемые Правительством Российской Федерации «Ключевые показатели и задачи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года» с учетом их доработки в соответствии с настоящим перечнем поручений».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что все национальные проекты ориентированы на стратегические приоритеты технологического лидерства и независимости страны.