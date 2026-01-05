Посольство России в Каракасе рекомендовало россиянам не посещать Венесуэлу

NBC: Союзники и оппоненты США обеспокоены угрозой новых интервенций

Tекст: Валерия Городецкая

Как отмечает NBC News, Вашингтон представил это действие как демонстрацию американского могущества, а Дональд Трамп заявил, что США обладают возможностями и навыками, о которых враги Америки «могут только догадываться».

Операция вызвала бурную реакцию как союзников, так и оппонентов США. Россия и Китай осудили военные действия, потребовав освобождения Мадуро, а Иран и Куба назвали случившееся нарушением международного права. Власти Кубы заявили о «государственном терроризме», подчеркнув опасения, что подобные действия могут повториться в отношении других стран.

Даже европейские союзники выразили осторожные сомнения в законности происходящего. Премьер-министр Британии Киир Стармер отметил, что его страна «не станет скорбеть» по поводу ухода Мадуро, но подчеркнул поддержку международного права. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал операцию «сложной», а глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отметил нарушение принципа неприменения силы.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп таким образом реализует предвыборное обещание «разгромить иностранные наркокартели» и обеспечить безопасность граждан. Сенатор Марко Рубио настаивал, что целью была борьба с наркоторговлей, а не война против Венесуэлы.

Латиноамериканские лидеры, включая президентов Бразилии, Колумбии, Мексики и Чили, осудили операцию США, предупредив о риске дестабилизации всего региона. Эксперты в области международного права, такие как профессор Мэри Эллен О’Коннелл, заявили, что такой захват президента представляет собой похищение и прямое нарушение принципов Устава ООН.

Многие обозреватели отмечают, что этот инцидент возродил старые опасения перед возможными новыми интервенциями США. Как подчеркивают аналитики, союзники и противники Вашингтона теперь задаются вопросом, насколько они сами уязвимы для аналогичных действий со стороны США.

Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, Трамп заявил о якобы причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.