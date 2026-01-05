По факту пропажи женщины во время купания в Кольском заливе завели дело

Tекст: Денис Тельманов

Гидротермокостюмы, использованные для экстремального айс-флоатинга в Кольском заливе, не соответствовали требованиям безопасности и имели истекший срок годности, передает ТАСС.

«В рамках расследования уголовного дела у фигуранта изъяты специализированные гидротермокостюмы, осмотр которых установил, что они не соответствуют требованиям безопасности, имеют истекший срок годности, а надлежащее ежегодное освидетельствование отсутствует», – цитирует агентство пресс-службу Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел 1 января у Поморской набережной города Кола, где индивидуальный предприниматель организовал купание для группы клиентов.

Во время мероприятия женщину 1968 года рождения, гражданку Белоруссии, сильным течением унесло в неизвестном направлении. Ее поиски продолжаются, местонахождение до сих пор не установлено.

Предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Отмечается, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Для обследования акватории Кольского залива и Баренцева моря был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, который работал совместно с наземными и водными спасательными группами. Следственные мероприятия продолжаются, идет сбор доказательств по делу.

