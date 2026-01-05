Белый медведь напал на семью с ребенком в Красноярском крае

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала ведомства, среди пострадавших есть ребенок. «Было установлено, что в результате нападения белого медведя пострадали трое граждан 1983, 2006 и 2015 годов рождения», – говорится в сообщении.

Члены семьи были оперативно эвакуированы для получения медицинской помощи. Сейчас решается вопрос о транспортировке одного из пострадавших в районную больницу Дудинки для дальнейшего лечения.

Инцидент произошел в 40 км от поселка Носок в Таймырском-Долгано-Ненецком районе на месте для ловли рыбы. На помощь пострадавшим прибыли участковый полиции и местные жители, добравшись на вездеходе и снегоходах, чтобы отпугнуть хищника.

Белый медведь скрылся, увидев приближающуюся технику. Местные жители предупредили окружающие рыболовецкие точки и транспорт, направляющийся в Носковскую тундру, о появлении хищника в районе Бреховских островов.

