Еврокомиссия отказалась осуждать гибель мирных жителей в Венесуэле

Tекст: Валерия Городецкая

«Этот вопрос также зависит от того, как мы должны называть эти события. Мне пока нечего добавить к сказанному ранее», – заявила на брифинге в Брюсселе глава пресс-службы ЕК Паула Пинью, передает ТАСС.

Пинью также заявила, что в Брюсселе «не обсуждали» вопрос о классификации действий США против Венесуэлы. Представитель ЕК не дала ответа и на вопрос о том, нарушили ли США международное право.

Газета New York Times писала, что в результате атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек, среди которых есть как гражданские, так и представители сил безопасности.

Ранее сообщалось, что при исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром 3 января в ходе атаки США на страну погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле «двойными стандартами».