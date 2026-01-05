В очереди перед Крымским мостом скопилось более 500 автомобилей

Tекст: Ольга Иванова

Перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилось 525 автомобилей, пишет ТАСС. Информационный центр по автомобильным дорогам сообщил, что по состоянию на 14:00 мск время ожидания составляет около двух часов.

В сообщении уточняется: «Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 525 транспортных средств. Время ожидания около двух часов».

Причины образования очереди не уточняются, однако на данный момент проезд через мост со стороны Тамани осуществляется без задержек. Ситуация на подходах к Крымскому мосту находится под наблюдением дорожных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в 2026 году время ожидания на пунктах пропуска Крымского моста станет меньше.